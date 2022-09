Die Hauptstrasse in Villigen wird saniert

Villigen Baubeginn beim Jahrzehnt-Projekt: Das sind die Auswirkungen auf den Verkehr Die Sanierung eines 1,4 Kilometer langen Abschnitts der Hauptstrasse in Villigen hat am 12. September begonnen. Neben der Erneuerung des Belags sind viele weitere Bauarbeiten geplant – es kommt zu Vollsperrungen. Deborah Bläuer Jetzt kommentieren 16.09.2022, 05.00 Uhr

Reto Weidmann (links), Bauleiter von Steinmann Ingenieure und Planer AG, und Martin Utiger, Kreisingenieur von der Abteilung Tiefbau des Kantons Aargau, geben Auskunft zur Sanierung der Hauptstrasse in Villigen. Deborah Bläuer

Ein «Projekt mit langer Vorgeschichte» nennt Martin Utiger, Kreisingenieur Unterhaltskreis II von der Abteilung Tiefbau des Kantons Aargau, die Sanierung der Hauptstrasse in Villigen. Ähnlich tönt es von Bauleiter Reto Weidmann, der es als «Jahrzehnt-Projekt» bezeichnet. Und das ist es in der Tat: Das Projekt ist in Villigen bereits seit rund zehn Jahren Thema.

Denn schon im von 2011 bis 2014 erstellen Betriebs- und Gestaltungskonzept waren die Anforderungen und Wünsche zur Verkehrssicherheit und Gestaltung der Ortsdurchfahrt eingeflossen.

2015 wies die Gemeindeversammlung den Kredit für die neue Ortsdurchfahrt zurück. Beim zweiten Anlauf im darauffolgenden Jahr klappte es dann und der Kredit für das überarbeitete Projekt wurde bewilligt.

Bauarbeiten werden noch vor 777-Jahr-Feier beendet

Seit Montag, 12. September, sind die Bauarbeiten nun am Laufen. Den Zuschlag dafür hat die Firma Birchmeier Bau AG aus Döttingen erhalten. Die Leitung übernimmt das Brugger Ingenieurbüro Steinmann Ingenieure und Planer AG.

Patrick Masson, Gemeinderat mit dem Ressort Strassenbau und Strassenunterhalt, sagt:

«Wir sind froh, dass es jetzt zur Umsetzung des Projekts kommt.»

Es sei gut, dass die Arbeiten noch vor der 777-Jahre-Villigen-Feier durchgeführt würden, findet auch Reto Weidmann.

Das Projekt ist in sechs Bauphasen eingeteilt. In den verschiedenen Phasen wird parallel nördlich und südlich vom Restaurant Schlossberg gearbeitet, sodass jeweils eine Hälfte der Strasse befahrbar ist. Von insgesamt elf Teiletappen ist in der Medienmitteilung des Kantons die Rede. Diese können bis zu 150 Meter lang sein und haben jeweils eine Bauzeit von drei bis vier Monaten.

Der Strassenbelag der Hauptstrasse in Villigen hat die Lebenserwartung von rund 25 Jahren längst überschritten. zvg

Zu tun gibt es viel: Auf dem 1,4 Kilometer langen Abschnitt im Innerortsbereich wird der Strassenoberbau erneuert. Der in die Jahre gekommene Belag wird durch einen lärmarmen ersetzt. Gleichzeitig wird die Fahrbahn auf eine Breite von sechs Metern vereinheitlicht, mit Ausnahme des Bereichs beim Restaurant Schlossberg. Hier sind wegen der engen Verhältnisse nur 4,5 Meter möglich.

Zwei Bushäuschen für die Bushaltestelle Post

Die drei im betreffenden Strassenabschnitt liegenden Bushaltestellen werden beidseitig gemäss dem Behindertengleichstellungsgesetz umgebaut und so angepasst, dass sie auch für Gelenkbusse geeignet sind. Bei der Bushaltestelle Post wird es zudem auf jeder Strassenseite ein Bushäuschen geben.

Um die Sicherheit der Velofahrenden und der zu Fuss Gehenden zu erhöhen, wird im Abschnitt Oelbergweg bis zur Schulstrasse das bestehende Trottoir zu einem Rad- und Gehweg erweitert. Ausserdem wird zwischen der Remigerstrasse und der Bushaltestelle Post das Trottoir Richtung Remigerstrasse verlängert.

Vollsperrungen der Strasse vorgesehen

Die beiden Panzersperren im Bereich Remigerstrasse und Oelbergweg werden entfernt und die Strassenbeleuchtung wird auf LED umgestellt. Es werden Werkleitungen saniert sowie teilweise erweitert und bei Vorplätzen sollen vermehrt die für Villigen typischen roten Pflastersteinen eingebaut werden. Ausserdem sollen die Brunnen saniert werden. «Schliesslich ist Villigen das Dorf der Brunnen», so Patrick Masson.

Patrick Masson, Gemeinderat mit dem Ressort Strassenbau und Strassenunterhalt. Deborah Bläuer

Zur besseren Erkennbarkeit des Innerortsbereichs und zur Verkehrsberuhigung sind an den Dorfeinfahrten sogenannte Einfahrtspforten geplant.

Voraussichtlich im Jahr 2024 wird der Einbau des neuen Deckbelags zu einer Vollsperrung führen. Man werde versuchen, diese Arbeit in der Nacht oder am Wochenende zu machen, sagt Reto Weidmann. Zu einer Vollsperrung ähnlichen Ausmasses wird es kommen, wenn der Durchlass des Aempbachs erneuert wird, was ebenfalls Teil des Projekts ist.

Enden werden die Bauarbeiten im Sommer 2024. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 12 Millionen Franken. Der Kanton übernimmt davon 6,25 Millionen Franken, während die Gemeinde 5,16 Millionen Franken plus 330’000 Franken für die Sanierung der Brunnen bezahlt.

