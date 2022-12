Villigen Auto kam von der Strasse ab und landete in Acker – Polizei sucht Zeugen Bei einem Unfall am Samstagnachmittag verlor ein Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Unfallhergang ist noch unklar. Die Polizei sucht nach Zeugen. 04.12.2022, 11.59 Uhr

Kapo Aargau

Am Samstag kurz vor 16 Uhr verlor ein Autofahrer die Herrschaft über seinen Mercedes und kam von der Strasse ab. Das Auto kam in einem Acker zum Stillstand. Der Fahrer war von Döttingen in Richtung Remigen unterwegs. Der Lenker sowie sein Mitfahrer blieben unverletzt. Weshalb der Fahrer die Kontrolle über sein Auto verlor und von der Strasse abkam ist noch unklar.