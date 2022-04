Villigen: Klimaaktivisten besetzten Holcim-Steinbruch Gabenchopf

Villigen 40 Klimaaktivisten besetzten den Steinbruch Gabenchopf – so reagiert Holcim Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten demonstrierten am Sonntag beim Steinbruch Gabenchopf gegen den Konzern Holcim. Das Protestcamp wurde durch die Polizei geräumt. Die wichtigsten Fragen und Antworten. Philipp Herrgen, Eva Berger Jetzt kommentieren 04.04.2022, 17.15 Uhr

Für die einen ist es aktiver Widerstand gegen die weltweite Zerstörung durch den Zementriesen Holcim. Für die anderen ist es illegales Eindringen in Firmengelände mit erheblichem Sicherheitsrisiko.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag besetzten einige Klima-Aktivistinnen und -Aktivisten den Steinbruch Gabenchopf bei Villigen. Die Aktion «Wald statt Beton» richtete sich gegen den Holcim-Konzern, aus dem Steinbruch Kalkstein für das Zementwerk Siggenthal bezieht. Die Protestierenden richteten sich ein Camp im Wald ein. Nachdem sie teilweise auch auf Bäumen Stellung bezogen hatten, machten sie über soziale Medien auf die laufende Aktion aufmerksam.

Bereits am Sonntagabend war das Protestcamp durch die Kantonspolizei Aargau geräumt.

Die Aktivistinnen und Aktivisten bezogen auf den Bäumen Stellung. Keystone

Der Holcim-Konzern sei die grösste CO 2 -Quelle in der Schweiz, schrieben die Aktivistinnen und Aktivisten. Die Zementindustrie sei weltweit für 8 Prozent der CO 2 -Emissionen verantwortlich, was deutlich mehr als der Flugverkehr ist (2 Prozent). Mit der Aktion «Wald statt Beton» habe man einerseits gegen den Konzern Holcim protestiert, der für «mindestens 122 Menschenrechtsverletzungen und Umweltverbrechen in 34 Ländern verantwortlich» sei. Es brauche einen Wandel in der Baubranche – weg von Zement und Beton.

Andererseits habe man die Erweiterung des Steinbruchs im Naturschutzgebiet verhindern wollen. So fand der Protest dann auch in der Rodungszone statt. Durch die Anwesenheit der Besetzer könne Holcim keine Bäume roden oder Sprengungen durchführen. Das Gebiet sei aus dem Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung (BLN), hiess es weiter.

Die Kantonspolizei habe am Sonntagmittag Nachricht erhalten, wonach mehrere Personengruppen ich Richtung Steinbruch unterwegs seien, heisst es am Montag in einer Mitteilung. Sonntagnachmittag gegen 14 Uhr habe man dann kleinere Gruppen von Klimaaktivisten aus verschiedenen Orten der Schweiz und aus angrenzenden Nachbarländern im Raum Geissberg angetroffen.

Die Kantonspolizei räumte das Protestcamp. Keystone

Rund 40 Personen im Alter zwischen 17 und 40 Jahren seien im und rund um das Protestcamp angehalten und zur Kontrolle an einen Stützpunkt der Kantonspolizei gebracht worden. Anschliessend erhielten die Personen eine Wegweisung. Die unbewilligte Besetzung des Geländes sei aufgelöst worden. Nähere Details dazu gab die Polizei auch auf Nachfrage nicht bekannt.

Laut einem Medienbericht von ArgoviaToday sei die Polizei mit einem Grossaufgebot vor Ort gewesen. Es hätte sogar Personal aufgeboten werden müssen, das eigentlich frei gehabt hätte.

Die Aktivistinnen und Aktivisten kritisierten in ihrer Mitteilung das Vorgehen der Polizei. Medienschaffende seien abgedrängt und davon abgehalten worden, die Situation festzuhalten. Weiter hätte die Polizei Personen Kälteschutz verweigert, die laut eigenen Angaben bereits über sieben Stunden in den Bäumen ausgeharrt hätten. Unterkühlte Personen hätten die Bäume selbstständig verlassen müssen. Kletterspezialisten der Polizei seien nur für eine Person eingesetzt worden, die danach direkt ins Spital eingeliefert wurde.

Warum die Aktivistinnen und Aktivisten ohne ausreichenden Kälteschutz auf die Bäume gestiegen waren, ist nicht bekannt. Laut «Wald statt Beton»-Mitteilung am Montag hätten aber alle Beteiligten Gewahrsam und Spital mittlerweile verlassen. Die Kantonspolizei selbst wollte sich nicht zu den Vorwürfen äussern.

Die Protestierenden wurden zur Kontrolle zur Polizei gebracht. Keystone

Nicola Bossard, Grossrat Grüne. zvg

Kein direkter Teil des Protests waren die Jungen Grünen Aargau. Sie haben mit dem Zofinger Grossrat Nicola Bosshard aber einen der bekanntesten Aargauer Klimaschützer in ihren Reihen. Er hat am Protest nicht teilgenommen, sagt er auf Anfrage. Aber: «Es ist ein sympathischer Protest. Und er ist absolut gerechtfertigt.»

Mechthild Mus, Co-Präsidentin der Aargauer Jungen Grünen und aktive Klimaschützerin bestätigt diese Haltung ihrer Partei. «Wir befinden uns mitten in der Klimakrise und Holcim zerstört Wälder um umweltschädlichen Zement zu produziert», merkt sie an. Die Jungen Grünen unterstützten den Protest also, «angesichts der Krise und Holcims Verantwortungslosigkeit ist er das einzig richtige».

Mechthild Mus, Co-Präsidentin Junge Grüne Aargau. zvg

Dass das Protestcamp bereits nach wenigen Stunden von der Polizei wieder geräumt worden ist, sei derweil kein Rückschritt. Es sei einerseits nicht einfach, eine Waldbesetzung über Tage oder Monate aufrechtzuerhalten, sagt Mechthild Mus. Andererseits seien aber auch kurze Proteste wertvoll. «Wir versuchen alles und kämpfen weiter», so Mus. Die Besetzung beim Steinbruch habe trotz ihrer Kürze einiges an Aufmerksamkeit erreicht.

«Illegales Eindringen in unser Gelände dulden wir nicht», schreibt Holcim auf Anfrage. Man sei zwar offen für einen Dialog und habe die Bereitschaft dazu mehrfach signalisiert, solche Aktionen würden aber ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellen. Den Vorwurf der globalen Zerstörung und Ausbeutung weist Holcim dagegen entschieden zurück.

Die Anliegen der Umweltaktivisten nehme man aber sehr ernst, heisst es weiter. Holcim sei sich bewusst, dass die Zementherstellung energie- und ressourcenintensiv sei. Die Schweizer Zementindustrie habe aber in den letzten 30 Jahren die CO 2 -Gesamtemissionen bereits um 38 Prozent gesenkt. Die Holcim-Gruppe verfolge zudem das Ziel Netto-Null bis 2050. So würden auch am Standort Siggenthal nachhaltige Technologien getestet, wie etwa der Einsatz von autonomen elektrischen Dumpern.

Für die geplante Erweiterung des Steinbruchs hat Holcim anfangs 2022 eine Richtplanänderung beantragt. Ob diese mit den Schutzzielen eines BLN-Gebietes vereinbar ist, entscheidet die Eidgenössische Natur- und Heimatschutzkommission. Holcim zeigt sich zuversichtlich und verweist auf den Vorzeige-Steinbruch Kehrsiten am Vierwaldstättersee. Mit einem umfassenden Gestaltungskonzept könne das Gebiet auf dem Geissberg sogar ökologisch aufgewertet werden. Nähere Angaben hierzu machte Holcim nicht.

Die Polizei versucht, die Aktivisten zu vertreiben. Tele M1

Ob gegen die an der Protestaktion beteiligten Aktivistinnen und Aktivisten Anzeige erstattet wurde, wollte weder die Kantonspolizei noch Holcim direkt kommentieren. Holcim liess lediglich verlauten, dass es die Entwicklung in Zusammenarbeit mit der Polizei verfolge und sich rechtliche Schritte vorbehalte.

Für die Aktivistinnen und Aktivisten scheint die Sache ebenfalls noch nicht erledigt: «Der Widerstand geht weiter», heisst es ihrer Mitteilung. Holcim müsse gestoppt werden. Ein Konzern, der aufgrund seiner Unterstützung des sogenannten Islamischen Staates in Frankreich wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt sei, ein Milliardengeschäft in Ländern wie Russland unterhalte und in der Vergangenheit von engen Beziehungen zum NS-Regime profitierte, dürfe nicht länger existieren.

