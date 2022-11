33 Jahre nach Mord in Brugg: Verwahrter will Urlaub und Internet

Verwahrung 33 Jahre nach der Tat: Mörder will begleitete Ausgänge, Urlaub und Internetzugriff In Brugg wollte ein ausgelernter Tiefbauzeichner 1989 an einem Wochenende seinen früheren Arbeitgeber beklauen und brachte die Chefsekretärin mit einer Schere um. Jetzt kämpft der verwahrte Täter durch alle Instanzen für Perspektiven und seine Resozialisierung. Claudia Meier Jetzt kommentieren 07.11.2022, 05.00 Uhr

Der Verwahrte will sein Zimmer selber einrichten und vermehrten Medienzugang wie Internet. Symbolbild: Michael Buholzer/Keystone

In der Schweiz leben 150 Verwahrte. Sie haben ihre Strafe abgesessen, sind aber weiterhin eingesperrt, damit die Gesellschaft vor ihnen sicher ist. Anders als Verbrecher Peter Hans Kneubühl, der mit seinem Leben im Untersuchungsgefängnis Thun zufrieden scheint, hat ein Mörder aus Birr seine Beschwerde zum Verwahrungsvollzug gegen das Departement Volkswirtschaft und Inneres (DVI) ans Verwaltungsgericht des Kantons Aargau weitergezogen. Das vorliegende Urteil umfasst 35 Seiten.

Rückblick: Der ehemalige Lernende, ein 20-jähriger Tiefbauzeichner, hatte nach seinem Austritt im Frühjahr 1989 aus einem Brugger Architekturbüro die Schlüssel nicht zurückgegeben. An einem Septemberwochenende im gleichen Jahr betrat er damit das Firmengebäude, um seinen ehemaligen Arbeitgeber zu beklauen. Als er dort zu seiner Überraschung die Chefsekretärin antraf, bedrohte er sie mit einer Schere und verlangte Geld.

Über eine Stunde lang spielten sich zwischen Täter und Opfer «abwechselnd Diskussion und Kampf» ab, wie der damalige Kriminalpolizeichef später ausführte. Dabei rammte der Mann der 61-Jährigen immer wieder die Schere in Hals und Bauch. Als die Frau zu fliehen versuchte, erstach sie der ehemalige Lernende. Danach strangulierte er sie, verging sich an der Leiche, übergoss sie mit Spiritus und zündete sie an. Der 20-Jährige floh mit 1500 Franken, der Tatwaffe und der Handtasche der Sekretärin. Noch am Sonntagabend wurde er verhaftet. Er legte ein Geständnis ab.

Bezirksgericht Brugg liess den Täter 2005 verwahren

Der Mann hatte sich schon 1988 wegen sexueller Gewalt strafbar gemacht. Im jüngeren Fall wurde er vom Bezirksgericht unter anderem wegen Mord, Körperverletzung, Diebstahl, Raub und Sexualdelikten zu 16 Jahren Zuchthaus verurteilt. Zudem wurde eine ambulante psychiatrische Behandlung angeordnet.

Im Jahr 2005 liess das Bezirksgericht Brugg den Täter nachträglich verwahren. Mit forensisch-psychiatrischen Gutachten wurde die Diagnose der schweren schizoiden Persönlichkeitsstörung bestätigt. Da er weiterhin als gemeingefährlich gilt, wurden bereits diverse Gesuche für «begleitete Beziehungsurlaube à 8 Stunden» oder «5 Stunden begleiteten Ausgang» abgelehnt.

Blick in den Korridor der Justizvollzugsanstalt Lenzburg am 9. April 2019. Severin Bigler

Für die Verwahrung wurde der Eigenämter wiederholt versetzt, so per März 2019 in die Justizvollzugsanstalt (JVA) Lenzburg. Zwei Jahre später reichte der Mörder beim Amt für Justizvollzug (AJV) ein Gesuch ein, mit dem er im Wesentlichen auf eine Veränderung der Vollzugsbedingungen abzielte. Im vor einem Monat gefällten Urteil des Verwaltungsgerichts steht:

«Auf das Gesuch vom 10. Juli 2021 hin wurde er innert weniger Monate in die JVA Solothurn mit einer eigenen Abteilung für Verwahret verlegt.»

Die definitive Aufnahme dort in die getrennt vom Strafvollzug geführte Wohngruppe erfolgte – nach klaglos verlaufenem Probewohnen – am 13. Dezember 2021.

Um den Fall kümmern musste sich das Verwaltungsgericht des Kantons Aargau, weil der Mörder trotz des Kantonswechsels an den Anträgen beim AJV festhielt, er mit den grösstenteils ablehnenden Antworten des AJV vom Januar 2022 nicht zufrieden war, im Februar Beschwerde beim DVI einreichte und im Juli die unentgeltliche Rechtspflege vom Generalsekretariat gutgeheissen wurde. Alle abgewiesenen Anträge akzeptierte der 53-Jährige hingegen nicht und wandte sich an die nächsthöhere Instanz.

Arbeit als Buchbinder wurde ihm nicht ermöglicht

In den vielen Anträgen erwähnt der Rechtsvertreter unter anderem, dass der Verwahrungsvollzug Punkte wie Folterverbot und das Recht auf Freiheit und Sicherheit der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) verletze. So durfte der mittlerweile 53-jährige Täter etwa die Art seiner Arbeit unter Berücksichtigung seiner Fähigkeiten, Ausbildung und Neigung nicht selber wählen und es wurde ihm keine Arbeit als Buchbinder ermöglicht.

Symbolbild zum Leben im Gefängnis. COOLPIX

Zudem habe sich die Ausgestaltung der arbeitsfreien Zeit im Verwahrungsvollzug nicht deutlich von der derjenigen des Strafvollzugs unterschieden. Der vermehrte Medienzugang wurde dem Täter nicht gestattet, insbesondere der Besitz eines MP3-Players und der Zugriff auf das Internet seien ihm verwehrt geblieben. Kritisiert wird, dass der Verwahrungsvollzug nicht auf Resozialisierung und Freiheitsorientierung ausgerichtet wird und der Vollzugsplan nicht individuell mit Zielen ausgestaltet ist. Die Therapie beschränke sich nur auf die Bewältigung des Verwahrungsvollzugs. Kontakte innerhalb der Institution sollten ausgebaut und jene zur Aussenwelt durch Ausgänge und Urlaube ermöglicht werden.

In der Erwägung stützt das Verwaltungsgericht die Entscheide der Vorinstanz und weist die Beschwerde ab, auch weil Anträge zu pauschal formuliert sind. Im psychiatrischen-forensischen Gutachten ist ein vom Vollzugspersonal begleiteter Ausgang zum Besuch der betagten Mutter empfohlen, was der Mörder neu beantragen müsste.

Urteil Verwaltungsgericht Kanton Aargau WBE.2022.291 vom 3. Oktober 2022.

