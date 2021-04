Verkehrsregime Regelmässige Kontrollen lohnen sich für die Polizei – in Brugg wurden im Coronajahr mehr Parksünder erwischt Die Regionalpolizei Brugg hat im Bezirkshauptort stets viel zu tun. Nur die mobile Kamera verzeichnete letztes Jahr weniger Fahrverbotsmissachtungen. Innert fünf Jahren sind die Einnahmen mit der mobilen Videoüberwachung um 100'000 Franken zurückgegangen. Claudia Meier 14.04.2021, 05.00 Uhr

Die Regionalpolizei Brugg hat am 9. Januar 2020 über den Mittag auf der Hauptstrasse in Brugg viele Parkbussen verteilt. Claudia Meier

Regelmässige Kontrollen der parkierten Fahrzeuge in der Brugger Altstadt lohnen sich für die Regionalpolizei (Repol) Brugg meistens. So war in der Mittagszeit schon zu beobachten, wie innert weniger Minuten unter praktisch jeden Scheibenwischer ein Parkbussenzettel geklemmt wurde. Es traf Einheimische und Restaurantgäste genauso wie Bauarbeiter und Geschäftsinhaber.

Ein Blick in die Statistik der Repol zeigt, dass letztes Jahr auf dem Gebiet der Einwohnergemeinde 3622 Parkbussen verteilt wurden. Im Jahr 2019 waren es 3591 Parkbussen (Brugg und Schinznach-Bad). Dass die Zahl der Parkbussen im Coronajahr anstieg, mag erstaunen. Während des ersten Lockdown waren nicht nur die Restaurants und meisten Läden geschlossen, sondern auch deutlich weniger Fahrzeuge unterwegs.

Ein Polizist klemmt in der Brugger Altstadt ein Bussenzettel unter den Scheibenwischer.

Bild: Michael Hunziker

(6. September 2018)

Patrik Lehmann, stellvertretender Repol-Chef, sagt dazu: «Obwohl die Leute in den Läden weniger shoppen gehen konnten, war man gleichwohl unterwegs, um Lebensmittel einzukaufen. Teils wurden auch die öffentlichen Verkehrsmittel weniger und dadurch die Privatautos mehr benutzt. Die Naherholungsgebiete wurden zudem vermehrt aufgesucht, was wiederum Fahrten zu den dortigen Parkplätzen auslöste.» Grundsätzlich habe sich an der Kontrollintensität der Repol im Coronajahr nichts geändert, deshalb seien die Zahlen wohl auch mit dem Vorjahr vergleichbar, so Lehmann.

Die Parkbussen machen in Brugg 58,8% der Ordnungsbussen aus

Alles in allem verhängte die Repol auf dem Gebiet der Einwohnergemeinde Brugg im letzten Jahr 6161 Ordnungsbussen ohne Geschwindigkeitsbussen (Vorjahr: 6108 Ordnungsbussen, Brugg und Schinznach-Bad). In beiden Jahren bilden die Parkbussen jeweils einen Anteil von 58,8%. Die Repol führt laut Patrik Lehmann keine Detailstatistiken nach Quartieren und Wohnregionen.

Der Abschnitt der Habsburgerstrasse in Brugg mit Fahrverbot (Zubringerdienst) wird videoüberwacht.

Bild: Michael Hunziker (22. Juni 2015)

Seit Juni 2015 überwacht eine mobile Kamera rund um die Uhr abwechslungsweise das Einhalten des Fahrverbots für den Durchgangsverkehr an der Habsburgerstrasse und am Stahlrain. Gemäss dem entsprechenden Anhang zum Reglement der Stadt Brugg dient diese mobile Videoüberwachung dem Zweck, «Delikte gegen Leib und Leben, Sachbeschädigungen sowie grobes Littering zu verhindern beziehungsweis zu ahnden und damit zur Förderung der Verkehrssicherheit beizutragen». Der Kamera-Einsatz macht nur dort Sinn, wo der zu kontrollierende Strassenabschnitt gut überschaubar ist und das Fahrverbot oft missachtet wird.

Mobile Videoüberwachung zeigt bei Fahrzeuglenkern Wirkung

Das Fahrverbot am Stahlrain wird seit Frühling 2016 – zum Ärger vieler Berufsschüler und Studenten – mit der mobilen Kamera überwacht. Aufgrund dieser Kontrollmassnahme wurden dort allein im ersten Jahr 2500 Lenker registriert, die das Fahrverbot Richtung Stadtzentrum missachtet hatten. Gebüsst werden die Verkehrssünder jeweils mit 100 Franken. Das spülte der Einwohnergemeinde Brugg 2016 von diesem Strassenabschnitt eine Viertelmillionen Franken in die Stadtkasse.

Das Fahrverbot am Stahlrain wird videoüberwacht und wurde kürzlich an die obere Ecke der Einfahrt zum Feuerwehrmagazin verschoben.

Bild: Michael Hunziker (10. Mai 2016)

Letztes Jahr wurden aufgrund der Überwachung mit der mobilen Kamera 1509 Fahrverbotsbussen à 100 Franken verhängt, was 150'900 Franken einbrachte. Im 2019 waren es noch etwas mehr: 1619 Fahrverbotsbussen. Laut Patrik Lehmann ist kein Ausbau der mobilen Überwachung geplant