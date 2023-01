Villnachern prüft 30er-Zone auf Gemeindestrassen

Verkehr Villnachern will generelle 30er-Zone auf Gemeindestrassen prüfen – und gibt nächste Schritte bekannt Der Bundesrat hat die Einführung einer dauerhaften Senkung der Höchstgeschwindigkeit per Jahresanfang erleichtert. Ammann Roland König erklärt, warum der Gemeinderat darauf gewartet hat und was erste Gespräche mit der Bevölkerung zum Thema ergeben haben. Maja Reznicek 07.01.2023, 05.00 Uhr

Auf nicht verkehrsorientierten Strassen können Tempo-30-Zonen neu auch ohne Gutachten eingerichtet werden. Symbolbild: Tobias Garcia

Langsamer, aber sicher. Mit diesen Worten wirbt die Beratungsstelle für Unfallverhütung für Tempo 30. Sechsfach kleiner sei die Sterbewahrscheinlichkeit von Fussgängerinnen und Fussgängern bei einer Kollision mit einem Fahrzeug, das statt 50 km/h nur 30 km/h fahre. Gleichzeitig, schreibt das Bundesamt für Umwelt, reduzierten sich die Lärmemissionen durch den Verkehr um rund drei Dezibel.

Seit dem 1. Januar sind die «bürokratischen Hürden» für die Einführung von Tempo-30-Zonen nun auch gesunken. Neu können – so kommunizierte es der Bundesrat im vergangenen August – Behörden diese auf nicht verkehrsorientierten Strassen auch ohne Gutachten einrichten. Zudem wurde mehr Ermessensspielraum eingeräumt: Die Zonen dürfen ebenfalls zur Erhöhung der Lebensqualität eingeführt werden. In Villnachern hatte man auf diesen Beschluss des Bundesrats gewartet.

Roland König, Gemeindeammann Villnachern. Maja Reznicek

Schon im Februar 2022 hielt der Gemeinderat in seinen Legislaturzielen 2022/25 die Prüfung einer generellen 30er-Zone auf den Gemeindestrassen fest. Mit dieser Prüfung habe man bewusst zugewartet, erklärt Roland König – aus finanziellen Gründen. Der Ammann erklärt: «Bisher musste ein kostspieliges Gutachten erstellt werden, was zukünftig nicht mehr erforderlich ist.» Nun soll das Thema bald vom fünfköpfigen Gremium bearbeitet werden.

Spätestens am 21. Juni soll informiert werden

Voraussichtlich bei ihrem nächsten Workshop im Frühling 2023 plant die Exekutive das Thema zu behandeln und «möglicherweise» auf Stufe Gemeinde zu initialisieren. Roland König betont: «Dazu braucht es aber noch seriöse Vorabklärungen.» Somit seien zum aktuellen Zeitpunkt keine verbindlichen Aussagen über allfällige Ausnahmen bei einzelnen Strassenabschnitten möglich.

Trotz der gesunkenen Hürden ist die Behörde übrigens, so heisst es in der Mitteilung des Bundesrats, nach wie vor verpflichtet, die Anordnung einer Tempo-30-Zone zu verfügen und zu veröffentlichen.

Im Frühling soll die Einführung einer generellen 30er-Zone in der 1700-Seelen-Gemeinde behandelt werden. Sandra Ardizzone

Wie die Mehrheit der Villnacherinnen und Villnacher gegenüber einer solchen Zone steht, kann König momentan ebenfalls nicht sagen. Dazu würden aussagekräftige und seriöse Unterlagen fehlen. Der Ammann ergänzt: «Aufgrund von einzelnen Äusserungen, respektive Bürgergesprächen, haben wir festgestellt, dass hier unterschiedliche Ansichten und Meinungen vorhanden sind.»

Die Tendenz deute aber positiv in Richtung einer Einführung. Spätestens an der nächsten Gemeindeversammlung soll laut dem Ammann von Villnachern über den Stand des Vorhabens informiert werden. Diese findet am 21. Juni um 20.15 Uhr statt.