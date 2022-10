Ein Mädchen aus Brugg nahm am europäischen Velowettbewerb teil

Verkehr Vier Kinder schaffen beim europäischen Velowettbewerb das beste Ergebnis aus Schweizer Sicht seit langem Am Wettbewerb zur Verkehrserziehung in St. Gallen wurde die zwölfjährige Sofia in der Kategorie Mädchen Zweite. Ende September vertrat die Bruggerin gemeinsam mit drei anderen Kindern die Schweiz an der Europameisterschaft in Kroatien. Dabei hat sie viel erlebt. Deborah Bläuer Jetzt kommentieren 04.10.2022, 05.00 Uhr

Hintere Reihe von links: Christophe Nydegger, Chef Verkehrssicherheit beim TCS, Peter Goetschi, Zentralpräsident des TCS, Luzia Wehrli, Verkehrsinstruktorin, R. Vollmeier, Verkehrsinstruktor, S. Fischbacher, Verkehrsinstruktorin. Vordere Reihe von links: Lucienne, Bennet, Sofia und Maic. zvg

Angefangen hat es ganz unspektakulär mit einem E-Mail. Der Verband Aargauer Regionalpolizeien schickte der Regionalpolizei (Repol) Brugg eine Anfrage, ob Kinder aus dem Bezirk an der Kids Bike Challenge mitmachen möchten.

Schon seit 1999 organisiert der Touring Club Schweiz (TCS) in Zusammenarbeit mit kantonalen und städtischen Polizeikorps jährlich einen Wettbewerb zur Verkehrserziehung, der abwechselnd im Tessin, der Ost-, Nordwest-, Zentral- und Westschweiz stattfindet. Seit 2022 heisst der Anlass Kids Bike Challenge.

Feld der Teilnehmenden wurde ausgeweitet

Mit dem Austragungsort in der Ostschweiz wären heuer eigentlich nur Kinder aus dieser Gegend zur Teilnahme zugelassen gewesen. Doch aufgrund von zu wenig Anmeldungen, vermutlich wegen der Coronapandemie, sei das Feld der Teilnehmenden auch auf andere Kantone ausgeweitet worden, sagt Luzia Wehrli, Verkehrsinstruktorin von der Repol Brugg. Wehrli stellte daraufhin den Wettbewerb an Brugger Schulen vor und konnte 19 Kinder zum Mitmachen begeistern, darunter auch die Bruggerin Sofia.

In der Folge galt es, sich vorzubereiten. Auf einem der Schulhausplätze stellten Luzia Wehrli und Rolf Urech, ebenfalls Verkehrsinstruktor der Repol Brugg, an drei Trainingstagen verschiedene Posten auf, zum Beispiel eine Wippe oder Klötzchen, die ohne Touchieren umfahren werden mussten. Auch Theorie wurde gelernt.

Ein Labyrinth der besonderen Art

Anfang Juni reisten die 19 Kinder aus der Region Brugg, Luzia Wehrli, Rolf Urech und der pensionierte Verkehrsinstruktor Walter Krenn gemeinsam mit der zweiten Aargauer-Delegation aus Zofingen nach St. Gallen. Auf dem Olma-Messegelände zeigten 100 Teilnehmende ihr Know-How rund ums Velofahren.

Neben einer Theorieprüfung galt es, einen Parcours zu meistern, so langsam wie möglich in einer Spur zu fahren und durch ein Labyrinth zu finden, in welchem der Weg nur durch Verkehrsschilder gekennzeichnet war.

Gute gelaunt am europäischen Velowettbewerb in Zadar: Sofia und Luzia Wehrli. zvg

Am späten Nachmittag bei der Siegerehrung folgte die freudige Überraschung: Sofia wurde in der Kategorie Mädchen Zweite. Die Zwölfjährige erzählt:

«Ich stand auf, ging nach vorne und stieg aufs Podest. Alle haben mich angeschaut. Und ich habe zuerst gar nicht richtig realisiert, dass ich Zweite geworden bin.»

Damit hatte sie sich für die Teilnahme am europäischen Wettbewerb, dem European Traffic Education Contest (ETEC) in Kroatien, qualifiziert.

Bei einem Treffen in Winterthur, bei dem natürlich auch geübt wurde, konnten sich die vier Schweizer Teilnehmenden, deren Eltern und die Begleitpersonen näher kennen lernen. Die anderen Kinder kamen aus den Kantonen Zürich und Appenzell Innerrhoden.

19 Teams aus 18 Ländern

Ende September begann das Abenteuer: Per Flugzeug reisten die Kinder, einige Vertreterinnen und Vertreter des TCS sowie Verkehrsinstruktorinnen und -instruktoren der Polizei, darunter Luzia Wehrli, in die kroatische Stadt Split. Mit einem kleinen Bus ging es weiter nach Zadar, wo der ETEC stattfand. Einheimische Studentinnen und Studenten halfen den 19 Teams aus 18 Ländern, Tschechien stellte zwei Mannschaften, sich zurechtzufinden.

Am darauffolgenden Tag, dem Sonntag, 25. September, galt es ernst. In einer grossen Sporthalle mussten die Kinder im Alter von zehn bis zwölf Jahren ihr Wissen und Können unter Beweis stellen. Die Punkte aller Teammitglieder wurden zusammengerechnet. Sofia gesteht:

«Ich war sehr nervös.»

Mittels einer Virtual-Reality-Brille Gefahren erkennen

Die erste Aufgabe für die Schweizer Mannschaft war, mittels einer Virtual-Reality-Brille Gefahren zu erkennen. Diese Aufgabenstellung stiess bei Sofia und ihren Teamkolleginnen und -kollegen nicht gerade auf Begeisterung. Umso spannender fand die Bruggerin dafür eine Gruppenarbeit, die separat gewertet wurde. Dabei musste ein weisser Helm mit viel Kreativität und allerlei Materialien verschönert werden.

Das Schweizer Team gestaltete den Kopfschutz in Form einer Schildkröte und gewann damit den zweiten Platz.

Sofia mit dem Helm, den das Schweizer Team zu einer Schildkröte verschönert hat. zvg

Bei anderen Gruppenarbeiten ging es darum, auf Bildern von verschiedenen Verkehrssituationen das Fehlverhalten zu suchen und aus einem Haufen von Gegenständen diejenigen zu erkennen, die zur Velosicherheit gehören. Diese Aufgabe meisterten die vier Kinder aus der Schweiz fehlerfrei.

Die Geschicklichkeitsaufgaben wurden mit den vor Ort zur Verfügung gestellten Velos absolviert. Besonders schwierig sei das Fahren im engen Labyrinth gewesen, berichtet Sofia. Nichtsdestotrotz erreichte das Schweizer Team dort mit 80 Punkten die Höchstpunktzahl.

Das beste Ergebnis aus Schweizer Sicht seit langem

Das anschliessende Warten aufs Rangverlesen wurde durch eine Hula-Hoop-Vorführung und eine actionreiche BMX-Show verkürzt. Den Sieg holte sich die Mannschaft aus Serbien, gefolgt von Lettland und Tschechien. Die Schweiz belegte den sechsten Platz. Laut Marc Baertsch, Verantwortlicher für Verkehrserziehung beim TCS und Mitorganisator des ETEC, das beste Ergebnis aus Schweizer Sicht seit langem.

Die restliche Zeit bis zur Rückreise am Dienstag, 27. September, verbrachte man mit einer Stadtbesichtigung, dem Baden im Meer, dem Besuch einer Kinderdisco und Volleyballspielen mit den Teams aus Österreich und Polen.

Neben dem Wettbewerb blieb auch noch Zeit, Zadar zu besichtigen. zvg

Am Donnerstag, 29. September, hat Sofia in der Schule einen Vortrag über ihre Erlebnisse am ETEC gehalten. Am besten gefallen an diesem Abenteuer hätten ihr das Meer, der Flug und die Disco, verrät sie und strahlt.

Luzia Wehrli zieht eine positive Bilanz. Wie schon an der Kids Bike Challenge sei auch hier alles sehr gut organisiert gewesen. «Als Verkehrsinstruktorin finde ich Anlässe wie diesen von grosser Bedeutung. Sie motivieren Kinder zusätzlich, ihr Können und Wissen für die Sicherheit im Strassenverkehr zu verbessern. So können Unfälle, an denen Kinder mit Velos beteiligt sind, verringert werden», sagt sie.

