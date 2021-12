Bezirk Brugg: So haben sich die Sozialhilfequoten 2020 entwickelt

Vergleich Brugger hatten 2020 die höchste Sozialhilfequote im Bezirk – warum sie wohl noch weiter steigen wird Die Quote des Bezirks liegt in der letztjährigen Sozialhilfestatistik unter dem kantonalen Durchschnitt. Wie unterschiedlich sich die Prozentsätze in den einzelnen Gemeinden seit 2019 entwickelt haben. Carla Honold Jetzt kommentieren 16.12.2021, 05.00 Uhr

Die Sozialhilfequote im Bezirk Brugg veränderte sich 2020 gegenüber 2019 nicht. Symbolbild: Oliver Menge (18. September 2002)

Im Aargau nahmen gemäss der kantonalen Statistik im Jahr 2020 13’782 Personen – 2,0 Prozent der Bevölkerung – Sozialhilfe in Anspruch. Von ihnen leben 923 Personen im Bezirk Brugg. Die Region liegt mit der Sozialhilfequote von 1,8 Prozent unter dem Niveau des Kantons. Während die kantonale Quote zwischen 2017 und 2020 pro Jahr jeweils um 0,1 Prozentpunkte gesunken ist, blieb der Prozentsatz gegenüber 2019 im Bezirk Brugg gleich.

Sieben von den 23 Brugger Gemeinden verzeichneten einen Rückgang der Sozialhilfequote. In drei Gemeinden ist die Quote 2020 gleich wie im Vorjahr und in fünf Gemeinden stieg der Bevölkerungsanteil, der Sozialhilfe erhält. Für sieben der 23 Gemeinden wird die Sozialhilfequote 2020 aus Datenschutzgründen nicht kommuniziert, da dort weniger als fünf Unterstützungseinheiten – sogenannte Dossiers – betreut werden. Wie sich die Quote in Auenstein auf 2020 entwickelte, kann nicht abschliessend festgestellt werden, da der Prozentsatz 2019 wegen der Anzahl Dossiers nicht ausgewiesen wurde.

Die grösste Gemeinde hat neuerdings die höchste Quote

Die tiefste Sozialhilfequote im Bezirk wies Mönthal auf. Im 392-Seelen-Dorf bezog 2020 niemand Sozialhilfe. Die Stadt Brugg hatte im gleichen Jahr neu die höchste Quote im Bezirk. 392 Einwohnerinnen und Einwohner – 3,1 Prozent der Bevölkerung – erhielten Sozialhilfe. Die Quote stieg in Brugg gegenüber 2019 um 0,1 Prozent. Hinter der hohen Quote vermutet der Leiter Soziale Dienste der Stadt Brugg Severin Dommann die Grösse der Gemeinde. Dommann erklärt:

«Städte haben eine Zentrumsfunktion und verfügen über einen grösseren lokalen Arbeitsmarkt und ein vielfältigeres Wohnungsangebot als kleinere Gemeinden.»

Zudem, meint Dommann weiter, bieten sie viele Unterstützungsangebote in den Bereichen Integration, Bildung und Kinderbetreuung. Diese seien für Personen mit höherem Sozialhilferisiko, wie zum Beispiel Alleinerziehende oder Geflüchtete, wichtig. Dommann weist darauf hin, dass Brugg im Vergleich mit Städten ähnlicher Grösse eine der tiefsten Sozialhilfequoten hat.

Warum die Ausgaben trotz Quotenzunahme sanken

Für die Leistung der Sozialhilfe gab die Stadt Brugg laut Dommann 2020 netto 2,77 Millionen Franken aus, 2019 belief sich der Betrag auf 2,88 Millionen Franken. Die Ausgaben der materiellen Hilfe korrelieren nicht direkt mit der Anzahl geführter Fälle, meint Dommann. Fälle mit Einpersonenhaushalten seien beispielsweise kostenintensiver als Familien. Mitentscheidend für die Kosten sei die fluktuierende Fallstruktur. «Zuletzt kamen in Brugg jährlich mindestens 30 Prozent neue Fälle hinzu und knapp gleich viele konnten aus der Sozialhilfe abgelöst werden», so Dommann.

Die Sozialen Dienste der Stadt Brugg haben ihren Sitz in der Alten Post. Claudia Meier (15. Januar 2021)

Zukünftig erwartet die Stadt Brugg gemäss Dommann, gestützt auf die Prognosen der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS), einen leichten Anstieg der Sozialhilfequote. Die SKOS rechnet schweizweit mit einem Anstieg von 7,6 Prozent bei der Anzahl Sozialhilfebeziehenden. Etwas weniger als die Hälfte des Anstiegs wird laut einer Analyse der SKOS auf coronabedingte Effekte zurückzuführen sein.

Coaches für Stellensuchende zeigen Wirkung

Seit 2015 hatte die Gemeinde Birr die höchste Sozialhilfequote im Bezirk. 2020 liegt Birr mit einer Quote von 2,0 Prozent – dies bedeutet einen Rückgang von 1,2 Prozentpunkten gegenüber 2019 – im kantonalen Durchschnitt. Diesen markanten Rückgang führt Christophe Gunzenhauser, Leiter Soziale Dienste in Birr, auf die Investition der Gemeinde seit 2015 in Arbeitsintegrationscoaches zurück. Gunzenhauser erklärt:

Das Gemeindehaus in Birr befindet sich an der Pestalozzistrasse. Severin Bigler (26. Mai 2017)

«Dabei wurden jeweils zehn Beziehende materieller Hilfe wöchentlich durch einen Coach bei der Arbeitssuche unterstützt.»

Seither konnten, berichtet er, diverse Sozialhilfebezügerinnen und -bezüger langfristig in den ersten Arbeitsmarkt integriert werden. Gunzenhauser fügt hinzu: «Grundsätzlich verlangt die Sozialkommission von jedem Sozialhilfeempfangenden, gemäss den gesetzlichen Vorgaben, Mögliches und Zumutbares zur Verringerung der Bedürftigkeit.»

Laut Gunzenhauser setzte die Gemeinde Birr 2020 0,9 Millionen Franken für die Sozialhilfe ein. 2019 seien es noch 1,2 Millionen Franken und im Jahr zuvor 1,4 Millionen Franken gewesen. Auf die Frage nach der zukünftigen Entwicklung der Sozialhilfequote in Birr meint er: «Aussagen über die zukünftige Entwicklung sind nicht möglich.» Je nach Anzahl Zuzügen könne sich die Quote schnell ändern.

Aufgrund der Pandemie wurden Massnahmen ergriffen

Zum Anstieg der Sozialhilfequote in Lupfig von 1,2 auf 1,6 Prozent um 0,4 Prozentpunkte sagt Gemeindeschreiberin Fabienne Zinniker:

«Veränderungen der Quote sind normal und hängen ab von Zu- und Wegzügen oder Statuswechseln.»

Sei beispielsweise eine mehrköpfige Familie betroffen, falle die Veränderung deutlicher aus. Die Sozialhilfequote sage nichts über die finanzielle Belastung aus, meint Zinniker.

Die Sozialhilfe ist eine der Aufgaben der Sozialen Dienste der Gemeinde Lupfig. Sandra Ardizzone (10. Juni 2020)

2020 betrug der Aufwand für materielle Hilfe in Lupfig laut der Gemeindeschreiberin 467’029 Franken – im Vorjahr waren es 427’341 Franken. Zinniker erklärt, was die Gemeinde zukünftig erwartet: «Aufgrund der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Gesamtsituation im Zeichen der Pandemie, ist im kommenden Jahr mit einem Anstieg von Bezügerinnen und Bezügern materieller Hilfe zu rechnen.»

Lupfig habe sich darauf eingestellt und biete seit der zweiten Jahreshälfte 2020 ein Arbeitsintegrationsprogramm an. Dieses unterstütze, so Zinniker, Sozialhilfebeziehende bei der zeitnahen Rückkehr in den ersten Arbeitsmarkt.

Schwankungsgründe sind nicht zu erkennen

Die Gemeinde Riniken hatte 2020 eine Sozialhilfequote von 1,8 Prozent. Sandra Ardizzone (14. April 2020)

In Riniken stieg die Sozialhilfequote auf 1,8 Prozent und nahm 2020 gegenüber 2019 um 0,7 Prozent zu. «Dahinter gibt es keine spezifischen oder erkennbaren Gründe», meint Jasmin Michaelis, Leiterin Sozialdienst der Gemeinde. Die Quote schwanke immer, so auch die Ausgaben.

2019 gab die Gemeinde für die materielle Hilfe laut Michaelis 325’000 Franken aus. 2020 seien es 415’000 Franken gewesen. Nach dem Anstieg sei der Betrag 2021 wieder auf 370’000 Franken gesunken. Zur Entwicklung in den kommenden Jahren meint Michaelis:

«Da die Sozialhilfebezügerinnen und -bezüger in ganz unterschiedlichen Situationen sind, kann man das nicht voraussagen.»

Die Gemeinde versuche, die betroffenen Personen durch immaterielle Hilfe wie zum Beispiel mit Integrationsprogrammen wieder in den ersten Arbeitsmarkt zu bringen. Michaelis nennt den Verein Lernwerk und die Trinamo AG als Beispiele.

