Warum der Samariterverein Brugg 2022 gefragter denn je ist

Brugg Erste Anfragen mussten abgewiesen werden: Warum die Samariter 2022 gefragter denn je sind In diesem Sommer reiht sich Anlass an Anlass. Auch der Brugger Verein bekommt dabei einen Negativtrend der letzten Jahre zu spüren. Maja Reznicek 10.08.2022, 05.00 Uhr

Im Sommer 2021 führte der Samariterverein Brugg eine Übung durch. Ina Wiedenmann (19. Juni 2021)

Kaum ist das Nordwestschweizer Schwingfest vorbei, geht es für sie am Wochenende an den Slow-up Brugg Regio: Die Brugger Samariter sind derzeit gefragter denn je. In 2019 wurde gemäss Vereinspräsidentin Rita H. Steiger dank des Stadtfests mit 1200 im Sanitätsdienst geleisteten Stunden bereits ein «absoluter Höhepunkt in der 112-jährigen Vereinsgeschichte» erreicht. Dieser Wert wird 2022 wahrscheinlich überboten.