Veltheim/Suhr: Schlossherr Samuel Wehrli verkauft antike Möbel

Veltheim/Suhr Sammlung Wehrli – Schloss Wildenstein: Himmelbett eines Ratsherrn und weitere 150 antike Möbel stehen zum Verkauf Um das Schloss Wildenstein in Veltheim ist es seit längerer Zeit ruhig. Nun läuft aus der Sammlung Wehrli bis 5. April eine Online-Auktion. Auch im Handelsregister ist es im Februar zu Mutationen gekommen.

Eines der 149 Verkaufsobjekte aus der Sammlung Wehrli: Himmelbett eines Ratsherrn (datiert 1740). Screenshot: Koller Auktionen

Ein Kinderschaukelstuhl aus der Biedermeierzeit, ein spätbarockes Himmelbett, eine Waffentruhe oder ein filigranes Beistelltischchen: Von der Sammlung Wehrli – Schloss Wildenstein stehen seit 22. März insgesamt 149 antike Möbel und Wohnaccessoires auf der Online-Auktionsplattform Koller zum Verkauf.

Dieser Kinderschaukelstuhl (Anfang 19. Jahrhundert) ist im Angebot. Screenshot: Koller Auktionen

Die Objekte stammen fast ausnahmslos aus Deutschland und der Schweiz. Für ein Nischenbuffet (Nussbaum) aus der Spätrenaissance beispielsweise kann ein Gebot über 600 Franken abgegeben werden. Der geschätzte Verkaufswert beträgt 800 bis 1200 Franken.

Wie die AZ aus zuverlässiger Quelle weiss, soll es sich um einen kleinen Teil der persönlichen Möbelsammlung des Schlossherrn und ehemaligen Suhrer Unternehmers Samuel Wehrli handeln. Mitbieten können Interessierte per Mausklick bis am 5. April um 13 Uhr. Für die Vorbesichtigung in einem externen Lager in Suhr am Montag, 28. März, ist allerdings eine Anmeldung erforderlich.

Nicht abgeholte Objekte werden ausgelagert

Ersteigerte Käufe sind am Mittwoch, 20. April, sowie am Montag, 25. April, unter vorheriger Bezahlung und Terminabsprache abzuholen. Nicht fristgerecht abgeholte Objekte werden auf Kosten des Käufers ausgelagert, steht als wichtiger Hinweis auf der Auktionsplattform. Die Lagerkosten betragen pro Objekt und Tag zehn Franken.

Runder Beistelltisch aus der Sammlung Samuel Wehrli - Schloss Wildenstein (Louis XVI, Schweiz um 1800). Screenshot: Koller Auktionen

Zur Erinnerung: Im Herbst 2010 war es der damals 67-jährige Samuel Wehrli, der bei der konkursamtlichen Versteigerung von Schloss Wildenstein den Zuschlag bekam und sich so den langersehnten Traum von einem eigenen Schloss erfüllen konnte.

Der Coup gelang dem früheren Eigentümer der Dobi-Inter AG, einer europaweit führenden Firma im Beauty-Fachhandel-Bereich, weil er sich akribisch auf den Schlosskauf vorbereitet hatte. Die dafür gegründete Tochterfirma Aargauer Immobilien AG kaufte das Schloss in Wehrlis Auftrag. Der Verkauf erfolgte für 2,575 Millionen Franken. Wehrli stellte in Aussicht, in das Schloss in Veltheim vier Millionen Franken zu investieren und es öffentlich zugänglich zu machen.

Kein Baugesuch für den Parkplatz beim Schloss

Ursprünglich wollte Wehrli die Schlossanlage nach deren Sanierung für Wanderer, Velofahrer, Besucher und Schulklassen öffentlich zugänglich machen. Vereinzelt gab es im Hof auf Schloss Wildenstein Konzerte. Auch eine Ausstellung mit Barockmöbeln war vorgesehen.

Das Schloss Wildenstein in Veltheim. Alex Spichale (23. Mai 2017)

Die Umzonungen und der Bau eines Parkplatzes beschäftigen die Gemeinde Veltheim seit Jahren. Nachdem man sich mit dem Kanton auf einen Standort für den Parkplatz an der Wildeggerstrasse geeinigt und die politischen Hürden gemeistert hat, steht ein entsprechendes Baugesuch noch aus. Gemeindeschreiber Martin Haller sagt:

«Wir warten seit rund eineinhalb Jahren auf eine Baueingabe.»

Für die Sanierung und den Unterhalt des Schlosses ist laut Website die «Stiftung Schloss Wildenstein» zuständig. Der letzte Eintrag auf der entsprechenden Website stammt vom Juli 2019. Die vielen Wünsche und Vorstellungen nach einem Ausflugsziel für ganze Familien scheinen sich seit den Sanierungsarbeiten in Luft aufgelöst zu haben. Das Schloss befindet sich demnach – wieder – in einen Dornröschenschlaf.

Wechsel im Verwaltungsrat: Sanuel Wehrli ist ausgeschieden

Ein Blick ins Grundbuch zeigt, dass Samuel Wehrli nach wie vor der Alleineigentümer des Schlossareals ist. Da der Schlossherr jedoch gesundheitlich angeschlagen ist, hat er seinen Wohnsitz vor einiger Zeit in einen anderen Bezirk verlegt.

Vor Jahren ein Blick in die Wildenstein-Suite, das einzige Hotelzimmer im Schloss. Sandra Ardizzone (30. Mai 2017)

Bei der Aargauer Immobilien AG, die am 15. Juli 2010 kurz vor der Schlossersteigerung im Handelsregister eingetragen wurde, sowie bei der Schloss Wildenstein AG ist es im Februar dieses Jahres zu Änderungen gekommen. Verwaltungsratspräsident Samuel Wehrli ist in beiden Gremien ausgeschieden. Neuer Verwaltungsratspräsident ist Kurt Schmid aus Lengnau, der bei der Mutterfirma Dobi-Inter AG ebenfalls Verwaltungsratspräsident ist.

Das Schloss Wildenstein in Veltheim aus der Vogelperspektive. Video: Youtube/Daniel Mauron

Weil Samuel Wehrli wie erwähnt Alleineigentümer des Schlosses ist und auch die laufende Auktion mit Objekten aus Wehrlis privater Möbelsammlung nichts mit den beiden oben genannten Firmen zu tun hat, kann Kurt Schmid nichts zur Online-Auktion und zur Zukunft des Schlosses Wildenstein sagen. Von Wehrlis Familie will sich derzeit niemand zum einst grossen Vorhaben äussern.

