Schulbus für Veltheim: Eltern schalten Anwalt ein

Veltheim «Wir Eltern fühlen uns vom Gemeinderat nicht ernst genommen»: Der Wunsch nach einem Schulbus sorgt für Aufregung Auf der Traktandenliste der Gemeindeversammlung in Veltheim vom 25. November stehen 17 Themen. Besonders der Wunsch nach einem Schulbus sorgt im Vorfeld für Aufregung. Das sagen der Gemeinderat und die Eltern dazu. Deborah Bläuer 2 Kommentare 16.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

An der Gemeindeversammlung Ende November geht es in zwei Traktanden um den Schulweg von Veltheimer Kindern. Hier die Situation beim Restaurant Bären. zvg

Im Juli wandten sich Eltern von Kindern des ersten Kindergartens aus dem Ortsteil Au in Veltheim schriftlich an den Gemeinderat. Sie beantragten unter anderem einen Lotsendienst, die Kostenübernahme der Busfahrten der Begleitpersonen und der Kindergartenkinder, einen Fussgängerstreifen bei der Bushaltestelle Bären oder andere Massnahmen, damit die Strassenüberquerung für die Kinder sicherer wird – sowie einen Schulbus.

Im August gab es eine Besprechung zwischen einer Delegation der Eltern und des Gemeinderats. Zudem wurde ein nächster Besprechungstermin Ende September vereinbart und auch durchgeführt.

Schreiben von Rechtsanwalt sorgte für Irritation

Für Irritation beim Gemeinderat sorgte, dass zwischen dem ersten und zweiten Gespräch ein durch die Eltern beauftragter Rechtsanwalt der Exekutive ein Schreiben zukommen liess, in dem die gerichtliche Durchsetzung einiger Anträge in Aussicht gestellt wurde.

Sie hätten sich an den Rechtsanwalt gewandt, um den Antrag rechtlich präzisieren zu lassen und sich abzusichern, dass der Schulweg wirklich unzumutbar sei. Zudem hätten sie sich vom Gemeinderat nicht ernst genommen gefühlt, erklären Melanie Mayrhofer und Noemi Sievert, die im Namen der Eltern von Kindern des ersten Kindergartens aus Au-Veltheim sprechen.

«Und hier fühlen wir uns vom Gemeinderat wiederum nicht ernst genommen», sagt Gemeindeammann Ulrich Salm. Denn man habe eingehalten, was man versprochen habe, und die beim ersten Treffen besprochenen Punkte geprüft.

Antrag eines Schülerlotsendiensts bei der Bärenkreuzung

Einige der von den Eltern vorgebrachten Anliegen hat der Gemeinderat nun auf die Traktandenliste der nächsten Einwohnergemeindeversammlung am 25. November gesetzt. So stellt er an die Stimmbevölkerung den Antrag, der Einführung eines Schülerlotsendienstes bei der Bärenkreuzung für die Kinder des Kindergartens und der Unterstufe zuzustimmen mit einem Kostendach von 20’000 Franken pro Jahr.

Unter Traktandum 15 geht es um die Regelung der Beiträge an Schülertransporte und die mögliche Einführung eines Schulbusses. Der Gemeinderat anerkenne, dass der Schulweg von Au-Veltheim bis zur Schulanlage für die jüngsten, schulpflichtigen Kinder schwierig zu bewältigen sei und die Kinder dafür der Unterstützung ihrer Eltern bedürfen, heisst es im Gemeindebüchlein.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Den Stimmbürgerinnen und -bürgern stehen bei diesem Traktandum drei Anträge zur Auswahl: Antrag a sieht vor, dass die Gemeinde 80 Prozent der Kosten eines Busjahresabonnements für Kindergartenkinder und Schulkinder bis zur dritten Klasse aus Au-Veltheim übernimmt (aktuell übernimmt sie 75 Prozent). Die Eltern der Kinder der Aussenhöfe erhalten denselben Betrag an die privaten Transportkosten.

Entschädigung von 1 Franken pro Kilometer und Auto

Im Antrag b wird eine Transportkostenentschädigung von 1 Franken pro Kilometer und Auto für Kinder bis zur zweiten Primarschulklasse mit einem Schulweg von über 1 Kilometer ausbezahlt. Soweit möglich, müssten Transportgemeinschaften gebildet werden, so der Gemeinderat. In das Budget 2023 werde ein Betrag von 10’000 Franken aufgenommen.

Antrag c sieht ein Schulbus für die Strecke Au-Veltheim bis zur Schulanlage vor. Dafür wird mit Kosten von 40’000 Franken pro Jahr gerechnet. Sofern vom Platzangebot und den Schulzeiten her möglich, sollen auch ältere Kinder dieses Angebot nutzen dürfen.

Gemeinderat favorisiert Antrag a und b

Etwas ungewöhnlich erscheint der Hinweis im Gemeindebüchlein, dass Antrag c zurückgezogen werde und nicht zur Abstimmung gelange, wenn Antrag b angenommen würde. Ulrich Salm erklärt:

«Antrag b und c schliessen sich gegenseitig aus.»

Der Gemeinderat würde Antrag a und b favorisieren, sodass die Eltern wählen können, ob sie die Kinder mit dem Auto oder dem ÖV zur Schule bringen. Diese Möglichkeit könne auch auf die Kinder der Aussenhöfe angewandt werden, sie sei zumutbar, nahe an der bisherigen Praxis und: Wer in die Au ziehe, wisse, dass die Schule etwas weiter weg sei.

Die Hälfte der Kinder im ersten Kindergartenjahr kommt aus der Au

«Es kann nicht sein, dass man wartet, bis etwas passiert», sagen Mayrhofer und Sievert, die für einen Lotsendienst und Schulbus plädieren. Zurzeit kämen 50 Prozent der Kinder im ersten Kindergartenjahr in Veltheim aus der Au. In den nächsten Jahren würden weitere dazu kommen. Mayrhofer und Sievert sagen:

«Der Schulweg ist rechtlich unzumutbar.»

Er sei mit 2,63 Leistungskilometern zu lange und habe einen Schwerverkehrsanteil. Hinzu kämen die zweimalige Überquerung der stark befahrenen Strasse an unüberschaubaren Stellen ohne Fussgängerstreifen und ein zu schmales Trottoir bei der Bushaltestelle Bären. Es würden zwei Busse fast zeitgleich abfahren und es gäbe kein Notfallkonzept, falls ein Kind den Bus verpasse oder in einen falschen einsteige. Der Stundenplan und der Busfahrplan würden nicht zusammenpassen.

Im Übrigen sei es Kindergartenkindern nach der Rechtssprechung des Kantons Aargau gemäss einem Urteil vom 17. Oktober 2019 ohnehin nicht zuzumuten, selbstständig den ÖV zu benützen.

Eltern befürworten Einführung eines Schulbusses

Momentan haben sich die Eltern so organisiert, dass jeweils zwei mit den Kindern im Bus mitfahren. Eine Dauerlösung sei dies jedoch nicht, sagen Mayrhofer und Sievert. Gerade für Alleinerziehende sei es schwierig, sich die Zeit dafür freizuschaufeln, schliesslich müsse pro Weg rund eine Stunde eingerechnet werden. Entsprechend befürworten sie die Einführung eines Schulbusses.

Ulrich Salm, Gemeindeammann von Veltheim. Sandra Ardizzone

Bei den anderen beiden Varianten würden Elterntaxis gefördert, so Mayrhofer. «Ja, damit werden Elterntaxis gefördert», sagt Ulrich Salm, «aber berechtigte Elterntaxis.» Die Verantwortung der Eltern könne nicht vollständig auf die Gemeinde abgewälzt werden, findet er und fügt an:

«Auch wir wollen die Sicherheit erhöhen, aber wir müssen auch demokratische Prozesse einhalten.»

Entsprechend würden die Veltheimerinnen und Veltheimer an der Gemeindeversammlung darüber abstimmen, so Salm. Er hofft, dass die Angelegenheit trotz der vielen Emotionen sachlich besprochen werden könne. «Wir wollen zusammen eine Lösung finden, waren und sind immer gesprächsbereit», schliessen Mayrhofer und Sievert.

2 Kommentare Alle Kommentare anzeigen