Veltheim: Strassensperrung am 10. Juli für Lastwagen

Veltheim Vollsperrung für Lastwagenverkehr am 10. Juli Wegen enger Platzverhältnisse können Lastwagen während eines Tages nicht durch die Industriestrasse in Veltheim fahren. 04.07.2021, 18.29 Uhr

Die betroffene Baustelle an der Bruggerstrasse in Veltheim während den Bauarbeiten. Janine Walthert

Am Samstag, 10. Juli, wird die Ein- und Ausfahrt Industriestrasse an der Bruggerstrasse von 7 bis 18 Uhr für den Lastwagenverkehr gesperrt. In dieser Zeit wird der Einlenkbereich der Industriestrasse gebaut. Infolge verengter Platzverhältnisse können Lastwagen die Baustelle nicht passieren.