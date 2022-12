Kirche Veltheim: Was die Renovation für die Fledermäuse heisst

Reformierte Kirche muss renoviert werden – was das für die Fledermäuse heisst und wo die Beteiligten sich nicht einig sind

Noch bis am 17. Januar liegt das Baugesuch zum über 250-jährigen Gebäude an der Oberdorfstrasse in Veltheim auf. Der Start der Arbeiten steht noch nicht fest. Das hat auch mit Auflagen der Denkmalpflege zu tun.