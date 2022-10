Die Kirchgemeinde Veltheim-Oberflachs hat einen neuen Pfarrer

Veltheim-Oberflachs «Nicht einfach ein Job, bei dem man um 5 Uhr die Türe hinter sich abschliesst»: Nach zwei Jahren gibt es in Veltheim wieder einen Pfarrer Christian Bieri war lange Zeit in Unterentfelden tätig. Seit Anfang August ist er der neue Pfarrer der Reformierten Kirchgemeinde Veltheim-Oberflachs. Im Gespräch erzählt er, wieso er sich für diese Stelle entschieden hat, wie er seine Arbeit sieht und welcher besondere Gast ihm kürzlich ins Haus flatterte. Deborah Bläuer 20.10.2022, 05.00 Uhr

In seiner Freizeit musiziert und singt Christian Bieri gerne. Zudem geht er regelmässig joggen, ist mit dem Velo unterwegs und nimmt an Orientierungsläufen teil. Andrea Zahler

«Unsere altehrwürdige Kirche gefällt mir besonders gut», sagt Christian Bieri, als er die Tür zu dem reformierten Gotteshaus in Veltheim öffnet. Seit August ist er hier als neuer Pfarrer tätig.

Im Kirchturm würden Fledermäuse leben, erzählt Bieri. Einmal sei eine durchs Schlafzimmerfenster hineingeflogen, aber zum Glück habe sie gleich wieder hinausgefunden, berichtet er und schmunzelt.

Eher zufällig im Schenkenbergertal gelandet

Gezügelt hätten seine Familie und er im Juli, «am heissesten Tag des Jahres». Seine Frau, die drei Kinder und er hätten sich schon ganz gut im Dorf eingelebt. Sie hätten eine grosse Offenheit erlebt und auch die Freude der Leute gespürt, dass die Reformierte Kirchgemeinde Veltheim-Oberflachs wieder einen Pfarrer habe. Die Stelle war rund zwei Jahre lang vakant.

Im Schenkenbergertal landete Christian Bieri eher zufällig. Während eines Sabbaticals machte sich der Aargauer viele Gedanken und entschied dann, dass es aus verschiedenen Gründen nach zehn Jahren als Pfarrer in der Reformierten Kirchgemeinde Unterentfelden Zeit für etwas Neues sei. Ausserdem passte mit dem Übertritt seiner Zwillingstöchter in die Oberstufe der Zeitpunkt auf den Sommer 2022 sehr gut.

Früher waren in Veltheim mehrere Priester tätig. Dies änderte sich jedoch mit der Reformation. Andrea Zahler

Als Kirchenratsmitglied der Reformierten Landeskirche Aargau besuchte Christian Bieri zahlreiche Kirchgemeinden im Kanton. So kam es, dass er im August 2021 auch der Kirchenpflege Veltheim-Oberflachs einen Besuch abstattete. Dabei habe er festgestellt, dass es hier ganz viel Gutes gebe, sagt Bieri und zählt gleich einige Punkte auf: das rege Gemeindeleben, der stabile Kreis von Freiwilligen, eine gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde und der Schule sowie die engagierte Kirchenpflege.

Als ihn dieselbe kurze Zeit später nochmals kontaktierte und fragte, ob er Interesse an der offenen Stelle hätte, kam Christian Bieri erneut nach Veltheim. Es gab einige Gespräche und dann stand der neue Pfarrer von «Välte» fest.

Die Menschen auf ihren Lebenswegen begleiten

Das sei ein sehr interessantes Fenster, unterbricht Bieri das Fotoshooting für diesen Artikel kurz und zeigt auf das mittlere Fenster vorne im Chor der Kirche. Darauf ist Jesus unterwegs mit den Emmausjüngern dargestellt. So verstehe er eigentlich sein Pfarramt, erklärt Bieri. Die Menschen auf ihren Lebenswegen zu begleiten, gemeinsam mit ihnen «unterwegs» zu sein, auf ihre Sorgen und Nöte einzugehen. Er findet:

«Pfarrer ist nicht einfach ein Job, bei dem man um 5 Uhr abends die Tür hinter sich abschliesst.»

Sowieso ist dem 44-Jährigen das Miteinander sehr wichtig. Er wünscht sich, dass nach den vergangenen schwierigen Jahren das Gemeinschaftliche wieder einen höheren Stellenwert erhält. Wegen der Coronapandemie, aber auch wegen der langen Vakanz bei der Pfarrstelle, liege in der Kirchgemeinde Veltheim-Oberflachs noch einiges brach, sagt er.

Dieses Fenster befindet sich in der Kirche Veltheim und stellt Jesus mit den Emmausjüngern dar. Andrea Zahler

Er ist weiterhin als Kirchenrat tätig

Manches, wie zum Beispiel die Lobpreisabende einmal im Monat, möchte Christian Bieri wiederbeleben, anderes, für das kein Bedürfnis mehr vorhanden zu sein scheint, will er loslassen. «Vielleicht gibt es so auch Raum für etwas Neues.» Glaubenskurse für Erwachsene könnte er sich zum Beispiel gut vorstellen.

Neben seiner Arbeit als Pfarrer in einem 80-Prozent-Pensum ist Christian Bieri weiterhin 20 Prozent als Kirchenrat tätig. Da sein Vorgänger das Pfarramt in einer 100-Prozent-Anstellung ausübte, versucht Bieri noch herauszufinden, in welchen Bereichen er das eine oder andere abgeben kann.

Eine weitere Herausforderung ist laut Christian Bieri die Tatsache, dass Oberflachs zwar zur Reformierten Kirchgemeinde Veltheim-Oberflachs gehört, aber auf politischer Ebene ein Teil der Gemeinde Schinznach ist. Er betont:

«Es ist mir wichtig, Oberflachs gleichermassen gerecht zu werden.»

An diesem Abend habe er einen Termin mit dem Gemeinderat Schinznach, um das Dorf besser kennen zu lernen.

Als er beim Verlassen der Kirche die Tür aufhält, lässt er es sich nicht nehmen, noch die Sage von der heiligen Gisela zu erzählen. Diese soll so fromm gewesen sein, dass sich die Tür von alleine öffnete, wenn sie hier am Sonntag den Gottesdienst besuchte.