Anpassung des Stellenplans in Veltheim für mehr Flexibilität

Veltheim Mit der steigenden Aufgabenvielfalt sollen auch die Pensen erhöht werden Der Gemeinderat Veltheim will den Stellenplan anpassen – auch, um eine grössere Flexibilität zu erhalten bei künftigen Anstellungen. 16.11.2021, 05.00 Uhr

Pensenerhöhungen sind etwa geplant bei der Finanzverwaltung und beim Gemeindebauamt. Britta Gut (26. Juni 2020)

Der angepasste Stellenplan steht zur Diskussion an der Gemeindeversammlung in Veltheim. Einerseits erscheine es angezeigt, nicht Funktionen, sondern Abteilungen aufzuführen, heisst es in den Unterlagen. Andererseits soll darauf verzichtet werden, eine Anzahl von angestellten Personen zu bezeichnen. Damit erhalte der Gemeinderat eine grössere Flexibilität bei künftigen Anstellungen. Denn in der heutigen Zeit seien auch immer mehr Teilpensen gefragt.