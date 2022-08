Veltheim: Besitzer Samuel Wehrli verkauft das Schloss Wildenstein

Veltheim Lebenstraum ist geplatzt: Das Schloss Wildenstein steht wieder zum Verkauf Zwölf Jahre nach der Ersteigerung sucht Schlossherr Samuel Wehrli eine geeignete Käuferschaft für die historische Burganlage in Veltheim. Was der Grund ist und wie viel das Anwesen kostet. Claudia Meier Jetzt kommentieren 24.08.2022, 19.15 Uhr

Unternehmer Samuel Wehrli ersteigerte das Schloss Wildenstein 2010 für 2,6 Mio. Franken und renovierte es. zvg / Zurich Sotheby‘s International Realty

Also doch: Der 79-jährige Besitzer Samuel Wehrli verkauft sein 2010 ersteigertes Schloss Wildenstein in Veltheim. Während Jahren hat sich der erfolgreiche Aargauer Unternehmer – trotz einiger Anzeichen wie dem Antikmöbelverkauf im vergangenen Frühling – geweigert, über einen möglichen Verkauf der Burganlage zu sprechen. Nun hat Wehrli das exklusive Vermarktungsmandat an Zurich Sotheby’s International Realty übergeben, wie in einer Medienmitteilung kommuniziert wird.