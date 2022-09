Der Pfalz-Märt in Veltheim findet wieder statt

Veltheim Endlich wieder: Die Besucherinnen und Besucher genossen den Pfalz-Märt in vollen Zügen Nach zweijähriger coronabedingter Pause kehrte jetzt der traditionelle und beliebte Herbstanlass auf die Agenda zurück. An rund 80 liebevoll zurecht gemachten Marktständen galt es, vieles zu entdecken. Spezialitäten vom Hochstamm, naturnahe Lebensmittel und Kunsthandwerk aller Art lockten. Und auch das Angebot an Essen und Trinken liess keine Wünsche offen. Ina Wiedenmann Jetzt kommentieren 11.09.2022, 15.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auf dem 21. Pfalz-Märt in Veltheim wurden Spezialitäten vom Hochstamm, naturnahe Lebensmittel und spezielles Kunsthandwerk angeboten. Ina Wiedenmann

Es riecht nach «Öpfelchüechli» und Waffeln: die reinste Versuchung. Dieser jetzt nachgeben, oder doch lieber erst einmal über den Markt schlendern? An rund 80 liebevoll zurecht gemachten Marktständen gibt es vieles zu entdecken, zu bestaunen und zu geniessen. Der Verein Mosti Veltheim eröffnet mit seinem Pfalz-Märt die Mostsaison, traditionell am zweiten Samstag im September.

Erwin Surer aus Wittnau war mit seinen Eisenkreaturen auf dem 21. Pfalz-Märt in Veltheim präsent. Ina Wiedenmann /

Die Marktstrasse ist gut besucht, an manchen Stellen drängeln sich fast die Menschen. Erwin Suter ist zum ersten Mal hier und erklärt an seinem Stand Interessierten gerne seine speziellen Eisenkreaturen. Vor mehr als 20 Jahren fing er mit einem Vogel aus Eisen an, der Hunde und Katzen von seinem Gelände fernhalten sollte. Es klappte, der Vogel zeigte Wirkung, die Tiere blieben weg. Inzwischen baut Suter Heuschrecken, Enten, Schildkröten und allerlei mehr aus Altmetall.

Unweit davon sind wieder die Landfrauen von Auenstein mit ihrer floralen Kunst vertreten. Ihre farbenfrohen Gestecke und ästhetischen Kränze sind sehr gefragt.

Am Stand der Mosti Veltheim standen diese Jungen an der Saftpresse. Süssmost war der Lohn für die Anstrengung. Ina Wiedenmann

Auch die Cüpli-Bar ist begehrt. Dort verweilen Marktbesucher gerne, um das bunte Treiben an sich vorbeiziehen zu lassen. Am Stand der Mosti Veltheim wird dagegen fleissig gearbeitet. Jungen pressen Äpfel aus und machen Süssmost. Nebenan stehen Flaschen mit dieser goldgelben Flüssigkeit bereit, die – wie in jedem Jahr – reissenden Absatz finden.

Stroh zu «Gold» spinnen liess sich am Stand von Künstlerin Monika Schmied. Ina Wiedenmann

Monika Schmied als Nachfolgerin von Rumpelstilzchen

An einem der nächsten Stände entsteht aus einfachem Stroh feinste Handwerkskunst. «Wer von uns kennt nicht die Geschichte von Rumpelstilzchen, das der armen Müllers-Tochter in ihrer Not geholfen hat und Stroh zu Gold werden liess?», meint Künstlerin Monika Schmied. Sie ist quasi Rumpelstilzchens Nachfolgerin und spaltet vor den Augen der Zuschauer mit auffallend ruhiger Hand Stroh, verdreht mehrere feine Stroh-Fäden mit Hilfe eines Schnürlirädlis, fädelt diese wieder ein und kreiert daraus eine dekorative Blume.

«Unglaublich, was Monika Schmied aus Stroh zaubern kann», findet auch Besucherin Regula Moser, die sich lange Zeit mit der Künstlerin über ihr aussergewöhnliches Handwerk unterhält und vom Pfalz-Märt ganz begeistert ist.

Ingrid Haldimann ist mit Keramik auf dem Markt vertreten. Ina Wiedenmann

Ingrid Haldimann ist mit Keramik auf dem Markt vertreten. Ihre fantasievollen Vögel und Figuren schauen einen mit grossen runden Augen treuherzig an und schleichen sich auf die Art in so manches Besucher-Herz. Diejenigen, die in diesem Augenblick dann noch Lust bekommen, selbst etwas zu töpfern, können das bei Ingrid Haldimann tun. Sie erklärt genau, wie es geht.

Myriam Meier, ein paar Stände weiter, hat Weiches zu bieten: Wolle, die sie teilweise selbst einfärbt und ganz nach Wunsch der Kunden zusammenstellt. Das macht viele Besucherinnen neugierig. Sie fragen nach. Meiers erklärt, dass ihre Wolle aus drei, vier oder gar fünf Fäden besteht und die Knäuel selbst aufwickelt. Diese Knäuel nennt Meier «Murmelis Bobbel» und sind bei «Murmelis Stoffegge» zu haben.

Der Pilzverein Rupperswil bereitete aus 56 verschiedenen Pilzen ein aromatisches Ragout zu. Ina Wiedenmann

Ragout aus 56 verschiedenen Pilzsorten mundet

Wer nach seinen Einkäufen Hunger hat, kann sich jederzeit vielfältig verpflegen: mit Suppen, Grilladen, Chili con Carne, Käseschnitten und mehr. Für jeden Geschmack ist etwas dabei. Der Pilzverein Rupperswil bereitete aus 56 verschiedenen Pilzen ein aromatisches Ragout zu, das problemlos jedem Fleischgericht Konkurrenz macht.

Zur Unterhaltung spielen die Musikgesellschaft Auenstein und ein Leierkastenmann. Der Markt ist in vollem Gange und die Besucher scheinen froh darüber zu sein, dass endlich wieder einmal Pfalz-Märt ist.

Der Landfrauenverein Veltheim war auch mit einem Stand vor Ort. Ina Wiedenmann Am Webstuhl sass Bettina Zehnder. Ina Wiedenmann Am Glücksrad winkten viele Gewinne. Ina Wiedenman Der Verein Mosti Veltheim bot wieder Süssmost an. Ina Wiedenmann Auf dem 21. Pfalz-Märt in Veltheim war der Andrang rege. Ina Wiedenmann Auf dem 21. Pfalz-Märt in Veltheim war der Andrang rege. Ina Wiedenmann Myriam Meier bot Wolle, die sie teilweise selbst einfärbt und ganz nach Wunsch der Kunden zusammenstellt. Ina Wiedenmann Korbmacherin Daniela Gloor liess sich bei er Arbeit beobachten. Ina Wiedenmann Auf dem Kinderkarussell drehten die junge Festgäste ihre Runden. Ina Wiedenmann Öpfelchüechli und Waffeln: die reinste Versuchung. Ina Wiedenmann Die Musikgesellschaft Auenstein spielte zur Unterhaltung. Ina Wiedenmann Auch der Leierkastenmann war auf dem Markt zu hören. Ina Wiedenmann

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen