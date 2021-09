Veltheim: «Välte läbt» lädt zur Ausstellung ein

Veltheim Kunst in blumiger Atmosphäre: «Välte läbt» lädt zur Ausstellung ein Zehn Kunstschaffende zeigen in der Gärtnerei Aareblumen einen Ausschnitt ihres Schaffens. Sie zeigt eine Vielfalt von kleinem und grossem Kunsthandwerk in blumiger Umgebung. Claudia Marek Jetzt kommentieren 20.09.2021, 05.00 Uhr

Maricor Borgeaud aus Rupperswil sammelt Hölzer, die sie zu Lampen weiterverarbeitet. Bild: Claudia Marek

In der Gärtnerei Aareblumen vermischen sich Kunst und Blumen. «Kunsthandwerk lässt sich gut in Pflanzen integrieren», sagt Inhaber Heinz Tanner und freut sich über die 13. Ausstellung, die «Välte läbt» durchführt. Die Kulturvereinigung Välte läbt bezweckt die Förderung des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens in der Gemeinde Veltheim durch gemeinsame Aktivitäten und Anlässe sowie die Erhaltung des örtlichen Brauchtums.

Die aktuelle Ausstellung zeigt eine Vielfalt von kleinem und grossem Kunsthandwerk in blumiger Umgebung. Am letzten Freitag fand die Vernissage statt. Nach der musikalischen Einstimmung von Iris Infanger an der Handorgel begrüsste die Co-Präsidentin der Kulturvereinigung, Vreni Klaus, die Anwesenden und bat die Künstlerinnen und Künstler, etwas über sich und ihre Werke zu erzählen.

Auf Schatzsuche in den Wald

Regina und Erwin Götz aus Lengnau präsentieren Naturdeko aus Eichenwurzeln. Bild: Claudia Marek

Regina und Erwin Götz aus Lengnau präsentieren beispielsweise Naturdeko aus Eichenwurzeln. Sie sind ein gutes Team. Oft gehen sie zusammen auf Entdeckungsausflüge in den Wald und machen sich auf die Suche nach geeigneten Wurzeln. Erwin Götz sagt: «Sie sind im Boden vergraben und manchmal schaut einfach eine kleine Spitze aus dem Boden.»

Der ehemalige Jagdleiter kennt sich im Wald aus und hat ein gutes Auge für die verborgenden Schätze. «Man bleibt Jäger», sagt er schmunzelnd. Zu Hause werden die Wuzeln gereinigt, in Form gebracht und danach mit Vögeln, Engeln und Pflanzen dekoriert. «Jede Wurzel ist ein Unikat», ergänzt Regina Götz. Die Objekte könne man bedenkenlos in den Garten stellen. «Eiche hält ewig», so Erwin Götz. Mit Holz hat auch Thomas Hächler aus Aarau zu tun. Er stellt Drechslerarbeiten aus. Vom kleinen Fingerring bis zur grossen Vase zeigt er Kunsthandwerk aus verschiedenen Holzarten. Für den Velomechaniker ist die Drechslerkunst zu einer grossen Leidenschaft geworden.

Grosse und kleine Drechslerarbeiten

Thomas Hächler aus Aarau stellt Drechslerarbeiten aus. Seine Drechslerarbeit ist vor Ort und kommt zum Einsatz. Bild: Claudia Marek

Angefangen habe er damit vor knapp 20 Jahren. Er wollte einfach für sein erstes Kind Holzräder für ein Spielzeug herstellen. «Eine andere Absicht steckte nicht dahinter», erzählt er schmunzelnd. Doch seither hat ihn diese Passion nicht mehr losgelassen und die Drechslerbänke sind über die Jahre immer grösser geworden. «Der Reiz liegt darin, zu sehen, wie sich eine Form entwickelt», erklärt Thomas Hächler.

Holz habe ihn schon immer fasziniert, fügt er an. In seinem ersten Beruf sei er Zimmermann gewesen. Standesgemäss trägt er an der Vernissage die Zimmermannstracht. Seine Drechslerausrüstung ist vor Ort und kommt Montag, Mittwoch, Freitag und am Wochenende zum Einsatz.

Auch Maricor Borgeaud aus Rupperswil arbeitet gerne mit Holz. Auf ihren Spaziergängen im Wald sammelt sie verschiedene Hölzer, die sie anschliessend zu Lampen weiterverarbeitet. Und Rudolf Dellsperger aus Lenzburg holt sich die Ideen für die Holzskulpturen auf seinen Reisen.

Holzspielzeug, Metall- und Teppichkunst

Therese und Werner Fricker aus Auenstein kreieren Holzspielzeug. Die Geschwister Gabi und Daniel Rub aus Wettingen machen Kunst aus Eisen. Wie auch Monika Moser aus Fischbach-Göslikon. Sie präsentiert Füürfässer und Metallkunst. Claudia Kastner aus Riken zeigt Teppichkunst, Susanne Meier aus Wettingen Beton-Kugeln und Vogelbäder und Lara von Däniken aus Solothurn Makrofotografie.

Ausstellung «Välte läbt» Während der Ausstellung gibt es eine Kaffeestube. Die Ausstellung dauert noch bis Sonntag, 26. September. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag jeweils zu den Ladenöffnungszeiten, am Samstag von 8.30 bis 16 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr.