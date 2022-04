Veltheim legt Jugendarbeit vorübergehend auf Eis

Veltheim Keine Lösung gefunden: Bei der Jugendarbeit legt der Gemeinderat einen Marschhalt ein Veltheim sieht sich nicht in der Lage, geeignete Räumlichkeiten in Eigenregie zu erwerben und ein solches Engagement alleine zu finanzieren. Doch auch andere Faktoren spielen mit. AZ 16.04.2022, 05.00 Uhr

Die Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Jugendarbeit ist in Veltheim ein Problem. Sandra Ardizzone (13. Januar 2020)

«Das Thema Jugendarbeit bietet seit Jahren in unserem Dorf und im Schenkenbergertal Gesprächsstoff», heisst es im aktuellen Mitteilungsblatt in Veltheim. Der Gemeinderat sei gewillt, in dieser Angelegenheit für die Jugend tätig zu werden, habe sowohl mit den Talgemeinden zwecks Aufgleisung einer regionalen Lösung wie auch mit der Dorfbevölkerung das Gespräch gesucht. «Mit den Talgemeinden konnte keine regionale Lösung bewerkstelligt werden», so die Behörde.