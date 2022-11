Gemeindeversammlung in Veltheim: Es ging um einen Schulbus

Veltheim Hitzige Debatten an der Gemeindeversammlung: «Habt ihr das Gefühl, dass die Kinder alleine mit dem Bus in die Schule können?» An der Wintergmeind in Veltheim wurde viel diskutiert. Einen besonders schweren Stand hatten der Schulbus sowie die Erstellung eines dauerhaften Retentionsbeckens. Auch die Zukunft der Kreisschule Oberstufe Schenkenbergertal kam zur Sprache. Deborah Bläuer 3 Kommentare 26.11.2022, 15.00 Uhr

Die Gemeindeversammlung in der Mehrzweckhalle dauerte vier Stunden. Deborah Bläuer

An der Gemeindeversammlung in Veltheim wurden einige der 17 Traktanden rege diskutiert, darunter auch die Einführung eines Schulbusses, was jedoch abgelehnt wurde. Von den 995 Stimmberechtigten Veltheims fanden sich am 25. November 99 zur Wintergmeind ein. Wegen der tiefen Beteiligung unterliegen die meisten Beschlüsse dem fakultativen Referendum.

Die ersten acht Traktanden wurden von den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern praktisch diskussionslos angenommen. Der Antrag für einen Verpflichtungskredit von 72’000 Franken für die Erweiterung des bestehenden Parkplatzes der reformierten Kirchgemeinde Veltheim-Oberflachs, der Bäckerei-Confiserie Richner und der Gemeinde Veltheim warf zwar einige Fragen auf, wurde jedoch mit 79 Ja-Stimmen gutgeheissen. Bei den weiteren Traktanden wurde rege gefragt und debattiert, ausgenommen das Budget 2023, welches zügig angenommen wurde.

Ein Verpflichtungskredit von 206'000 Franken

Keinen einfachen Stand hatte die Erstellung des dauerhaften Retentionsbeckens Steinbitzweg samt Sanierung der bestehenden Strassenentwässerung, wofür der Gemeinderat einen Verpflichtungskredit von 206’000 Franken beantragt hatte. Ein provisorisches Becken war nach dem Starkregen im Sommer 2021 erstellt worden, woraus sich das vorliegende Projekt entwickelt hatte.

Die Jura-Cement-Fabriken AG möchte den Steinbruch bei der Steinbitz (grüne Fläche in der Mitte) erweitern. Claudia Meier

Unter anderem wurde kritisiert, dass ein Ereignis wie 2021 sehr selten sei und dass die geplante Erweiterung des Steinbruchs der Jura-Cement-Fabriken AG in dem Gebiet des Retentionsbeckens ein solches überflüssig mache. Ein Stimmbürger sagte:

«Dort kommt nie mehr Wasser.»

Ein weiterer Votant schlug vor, das Geschäft zu verschieben, bis klarer sei, wo genau die Grenzen des erweiterten Steinbruchs durchgingen. Zudem könne mit Bepflanzungen, die der Steinbruch noch machen müsse, «einiges herausgeholt werden». Viel Neues könne man nicht bieten, so Gemeindeammann Ulrich Salm, da die Erweiterung des Steinbruchs bereits in die Projektplanung miteingeflossen sei. Dennoch wiesen die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger das Geschäft an den Gemeinderat zurück.

Wenig Spielraum, da die Entscheidung beim Kanton liegt

Beim Geschäft über die Einführung eines Lotsendienstes für die Schul- und Kindergartenkinder bei der Bärenkreuzung brachten die Anwesenden ihren Unmut über die gefährliche Situation in diesem Gebiet zum Ausdruck. Die Ideen reichten von der Einführung einer Tempo-30-Zone bis hin zur Verschiebung eines Verkehrsschildes.

Die Verkehrssituation beim Restaurant Bären ist für viele unbefriedigend. zvg

Da die Strasse bei der Bärenkreuzung eine Kantonsstrasse sei, habe man nur wenig Spielraum, dämpfte ein Polizist die Ideenflut. Ulrich Salm bestätigte dies. Man könne als Gemeinde zwar Inputs bringen, aber die Entscheidung obliege dem Kanton.

Bereits bei der Vorstellung des Traktandums hatte Salm berichtet, dass man seit Jahren immer wieder mit Verantwortlichen vom Kanton und der Beratungsstelle für Unfallverhütung die Situation bei der Bärenkreuzung diskutiere. Das Geschäft wurde schliesslich mit grosser Mehrheit angenommen, womit der Gemeinderat die bereits vorgespurte Rekrutierung von Freiwilligen für den Lotsendienst weiter vorantreiben wird.

Vor der Mehrzweckhalle wurden Flyer verteilt

Das Traktandum 15, in dem es um die Beiträge an Schülertransporte und die Einführung eines Schulbusses für Kinder aus der Au und den umliegenden Höfen ging, hatte bereits im Vorfeld für einigen Wirbel gesorgt. So zeigte sich der Gemeinderat irritiert, dass die Eltern, die den Anstoss für dieses Geschäft gegeben hatten, per Rechtsanwalt die gerichtliche Durchsetzung einiger ihrer Anliegen in Aussicht gestellt hatten.

Traktandum 15 war in die Anträge a, b und c gegliedert. Beim Antrag a ging es um die Erhöhung der Gemeindebeiträge an die ÖV-Kosten der Kinder. Mit Antrag b schlug die Exekutive vor, bei einem Schulweg von mehr als einem Kilometer den Eltern der betroffenen Kinder eine Entschädigung für den privaten Transport mit dem Auto respektive mit Fahrgemeinschaften zu entrichten. Die Einführung eines Schulbusses war unter Antrag c gelistet.

Wie schon zuvor waren die Befürworterinnen und Befürworter eines Schulbusses auch an der Gemeindeversammlung aktiv. So verteilten sie vor der Mehrzweckhalle, in der die Versammlung stattfand, Informationsflyer. Zudem zeigten sie dem Souverän ein Video, in dem sie die Forderung nach einem Schulbus begründeten.

Die Anwesenden wollten keine geheime Abstimmung

Die anschliessenden Wortmeldungen waren zahlreich. Man könne mit dem Schulbus doch einfach einen Schritt auf die Familien zugehen und falls man den Bus nicht mehr brauchen sollte, könne man ihn wieder verkaufen, sagte ein Votant. Ein anderer las aus dem vom Kanton erstellten Factsheet Schulweg vor und verwies dadurch darauf, dass es kein Anspruch auf eine bestimmte Massnahme zur Sicherstellung eines zumutbaren Schulwegs gäbe.

Eine Veltheimerin kritisierte, mit dem Schulbus nähme man den Kindern die Möglichkeit, den Schulweg zu erleben. «Und dann kommen die Kinder in die zweite Klasse. Habt ihr das Gefühl, dass die dann von null auf hundert allein mit dem Bus in die Schule können?» (Im Antrag war der Schulbus für Kinder bis zur zweiten Klasse vorgesehen, Anmerkung der Redaktion.)

Ein Anwesender kritisierte, dass mit Antrag b vor allem Elterntaxis gefördert würden. Diese seien ökologisch nicht sinnvoll. Er äusserte:

«Ich finde es schwierig, dass die Gemeinde mit der Sanierung der Fenster der Mehrzweckhalle in Sachen Energiesparen vorbildlich sein will, aber dann bei Elterntaxis nicht.»

Der Antrag des Gemeinderats, bei den Traktanden 15b und c eine geheime Abstimmung durchzuführen, wurde von den Anwesenden abgelehnt. Antrag a wurde angenommen, wohingegen b und c mit 44 Nein- zu 42 Ja-Stimmen respektive 64 Nein- zu 30 Ja-Stimmen scheiterten.

Zukunft der Bezirksschule liegt wohl in Möriken-Wildegg

Gegen Ende der vierstündigen Versammlung informierte Ulrich Salm noch über die Zukunft der Kreisschule Oberstufe Schenkenbergertal. Problematisch sei die knappe Schülerzahl an der Bezirksschule in Schinznach. Sobald eine Gemeinde aus dem Verbund aussteigen würde, könne die Bezirksschule nicht mehr weitergeführt werden. Und dies sei ein nicht unwahrscheinliches Szenario, da zurzeit die Fusion von Villnachern mit Brugg im Raum stehe.

Zurzeit gehen die Jugendlichen aus Veltheim noch in Schinznach in die Bezirksschule. Maja Reznicek

Aktuell plane Möriken-Wildegg den Ausbau der Oberstufe. Veltheim hätte die Möglichkeit, seine Bezirksschülerinnen und -schüler dorthin zu schicken. Doch es brauche bald eine Entscheidung. Ansonsten müssten die Jugendlichen bei einer allfälligen Aufhebung des Bezirksschulstandorts nach Brugg zur Schule gehen, was vom Weg her ziemlich weit sei. Entsprechend werde ein Vertrag mit Möriken-Wildegg angestrebt.

3 Kommentare Max Blatter vor einem Tag 6 Empfehlungen Kinder können viel mehr als ängstliche Helikoptereltern denken! Zudem: Beim Entscheid, wo man als Familie wohnen will, kann und soll der Schulweg der Kinder von Anfang an in die Überlegungen einbezogen werden. Ich bin übrigens selbst Vater zweier Söhne – inzwischen längst erwachsen (ja, ich auch, aber ich meine die Söhne); sie waren aber auch mal klein. 6 Empfehlungen Manfred Mueri vor 2 Tagen 4 Empfehlungen Ich wohn zwar nicht in Velten... hab aber auch zwei Kinder.... 32 und 35... Schuhlbesuche in Brugg, das funktionierte mit Regelbussen sehe gut. Schuhlbusse ein Fremdwort. Ok mit Elterntaxi nicht anders zu erwarten... 4 Empfehlungen Alle Kommentare anzeigen