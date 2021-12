Veltheim: Für Bachöffnung Unteregg liegt ein neues Baugesuch auf

Veltheim Einigung erzielt: Mit der Bachöffnung Unteregg verschwindet auch die Industrie-Altlast Die Gemeinde Veltheim und die Jura-Cement-Fabriken AG haben mit der Landeigentümerin eine Einigung erzielt. Für die Bachöffnung Unteregg inklusive Rückbau des Förderbands liegt nun ein – neues – Baugesuch auf. Michael Hunziker 16.12.2021, 05.00 Uhr

In diesem Bereich, so der Plan, wird der Wildensteinerbach künftig offen geführt. zvg

An eine solche Wendung hat Fabian Byland nicht mehr geglaubt. Tatsächlich soll nun aber eine Industrie-Altlast entfernt werden in Veltheim. Denn mit der Bachöffnung Unteregg ist vorgesehen, ein Teilstück des stillgelegten Förderbands abzubrechen, das nach Holderbank führt.

Im vergangenen Jahr lancierte der Veltheimer Byland eine Online-Petition unter dem Titel «Rückbau Industriemüll». 160 Unterschriften kamen zusammen. Er habe einfach nicht verstehen können und wegschauen wollen, dass verbunden mit der Bachöffnung diese Altlast – «bei einer solchen Gelegenheit» – nicht zurückgebaut werden muss, erinnert er sich an die damaligen Pläne, zumal es keine vernünftige Erklärung gegeben habe. «Nur konnten sich die Parteien nicht einig werden», stellt Byland fest und fährt fort: «So etwas darf es einfach nicht geben. Mir liegt das Dorf, mein Daheim, am Herzen. Daher habe ich mich für den Rückbau eingesetzt.»

Offenes Bachbett soll möglichst naturnah ausgestaltet sein

Das – neue – Baugesuch für die Bachöffnung Unteregg inklusive Rückbau des Förderbands liegt bis 11. Januar 2022 bei der Gemeindekanzlei auf. Gemäss technischem Bericht des Ingenieurbüros Porta AG, Brugg, konnte in Gesprächen die Einigung erzielt werden, dass die Firma Fixit AG als Eigentümerin einer betroffenen Parzelle das benötigte Land abtritt und einem Rückbau des Förderbands zustimmt. Zuvor waren zwar bereits Varianten ausgearbeitet, aber keine Lösung gefunden worden. Ein früheres Baugesuch hatte die Bauherrschaft, die Jura-Cement-Fabriken AG (JCF), zurückgezogen.

Der Hintergrund: Das Unternehmen beabsichtigt, das Materialabbaugebiet Jakobsberg-Egg in den Gemeinden Veltheim und Auenstein zu erweitern. In diesem Zusammenhang soll als ökologische Ersatzmassnahme der heute eingedolte Wildensteinerbach, der vom Steinbruch in Richtung Aare fliesst, ausgedolt und revitalisiert werden.

Das neue, offene Bachbett bis zum Binnenkanal Schachen wird gemäss technischem Bericht möglichst naturnah ausgestaltet. Auf diese Weise finde insgesamt eine ökologische Aufwertung statt. Für die Unterquerung der Wildeggerstrasse soll der bereits bestehende Durchlass der Förderbandanlage genutzt werden.

Im kommenden Jahr ist die Realisierung vorgesehen

Zurückgebaut wird die gesamte Förderbandanlage vom Betriebsgebäude bis zum Aaresteg, ebenfalls das zweigeschossige ehemalige Betriebsgebäude, die beidseitig vorhandenen Stütz­mauern sowie auch das bestehende Absetzbecken und das dazugehörende Rondell. Nicht Inhalt des Projekts ist ein Rückbau der Förderbandanlage im Bereich Aaresteg. Somit bleibt die Fussgängerverbindung via Aaresteg weiterhin erhalten.

Die Kosten für das Bachprojekt sowie die Rückbauten übernimmt die Jura-Cement-Fabriken AG. Das Unternehmen sei sehr froh, «dass nun die ideale Linienführung für die geforderte Bachöffnung möglich ist und trägt die damit verbundenen Mehrkosten infolge Rückbauten gerne», sagt Werkleiter Marcel Bieri auf Anfrage. Die JCF hoffe, fügt er an, dass dieses Gesuch nun ohne Einsprachen bald genehmigt werde, sodass das Projekt im 2022 realisiert werden könne.