In Veltheim hat der Pfalz-Märt eine neue Attraktion

Veltheim Der Pfalz-Märt findet endlich wieder statt – allerdings mit einigen Veränderungen Nach zweijähriger coronabedingter Pause wird am Samstag, 10. September, der Pfalz-Märt in Veltheim durchgeführt. Neu gibt es ein Transportmittel der besonderen Art. Deborah Bläuer 08.09.2022, 05.00 Uhr

Seit dem Jahr 2000 findet der Pfalz-Märt jeweils am zweiten Samstag im September statt. Bild: Ina Wiedenmann (14. September 2019)

Der Pfalz-Märt in Veltheim ist aus der Region Brugg nicht mehr wegzudenken. Dennoch musste wegen der Pandemie in den vergangenen zwei Jahren darauf verzichten werden. Aber schon bald, am Samstag, 10. September, kann der Anlass endlich wieder durchgeführt werden.

Von 9 bis 17 Uhr gibt es in Veltheim Spezialitäten von Hochstammbäumen, naturnah hergestellte Lebensmittel, Kunsthandwerk, altes Handwerk, Festwirtschaft sowie Unterhaltung und Spiele. Unter anderem kann beim Flechten mit Rosshaar und Schmieden zugeschaut werden, die Kinder können sich auf dem Karussell oder beim Töpfern verweilen und beim Samariterposten können sich die Besucherinnen und Besucher den Blutdruck messen lassen.

Die Besucherinnen und Besucher des Pfalz-Märts können sich über lokales Handwerk informieren, am Glücksrad drehen, einkaufen und vieles mehr. Bild: Ina Wiedenmann (8. September 2018)

Auch an den Marktständen wird es ein vielseitiges Angebot geben, von Glasblumen über Ziegenkäse bis hin zu Spielsachen aus Holz. Im Anschluss finden der Racletteplausch in der Märtbeiz auf dem Schulhausplatz und in der Mehrzweckhalle statt. Für die 21. Ausgabe des Anlasses wird mit 82 Marktteilnehmenden gerechnet.

Stände werden grösstenteils nur auf einer Strassenseite platziert

Der Pfalz-Märt wird neu von der Pfalzstrasse über die Bruggerstrasse auf den Schulhausplatz erweitert. Grund dafür ist, dass die Stände heuer grösstenteils nur auf einer Strassenseite platziert werden, damit die Zirkulationsfläche grösser ist.

Die Spielbahn Mellingen hat eine Spurbreite von 18,4 Zentimeter. Sie wurde 2012 ins Leben gerufen. Bild: zvg/Spielbahn Mellingen

Als besonderes Highlight wird zudem dieses Jahr die Spielbahn Mellingen ihre Runden drehen und Gross und Klein eine Mitfahrgelegenheit bieten.

Organisiert wird der Anlass vom Verein Mosti Veltheim. Dessen Präsident Arthur Klaus erklärt: «Der Pfalz-Märt ist eine Aktivität vom Verein zur Eröffnung der Mostsaison. Wir unterstützen und fördern seit der Vereinsgründung im Jahr 2000 Hochstammprodukte und möchten damit einen Beitrag zur Erhaltung der Hochstammbäume leisten.»