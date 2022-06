Veltheimer Bäckerei-Confiserie Richner hat neue Verpackungen

Veltheim «Als erster Hersteller in der Schweiz»: Diese Bäckerei-Confiserie wickelt ihre Schoggistängeli neu in eine ganz besondere Verpackung Das Veltheimer Fachgeschäft Richner AG hat dem hausgemachten Verkaufsschlager ein grüneres Update verpasst. Dies war der Auslöser für das Umdenken. Flavia Rüdiger 22.06.2022, 05.00 Uhr

Leiterin Verkauf und Mitglied der Geschäftsleitung Barbara Richner präsentiert stolz die neu verpackten Schoggistängeli. Flavia Rüdiger

Knackiger Krokant, üppige Mascarpone-Füllung, exquisite Hüppen-Creme. Rund sieben verschiedene Schoggistängelisorten werden in der Veltheimer Bäckerei-Confiserie Richner AG angeboten. Barbara Richner, Leiterin Verkauf und Mitglied der Geschäftsleitung, sagt mit einem Augenzwinkern:

«Die hausgemachten Kreationen lassen jedes Naschkatzenherz höherschlagen.»

Sechs Schoggistängeli gehören zum festen Bestandteil des Sortiments. Eines, also das grün Verpackte, ist der saisonale Springer. Es erhält meistens vier Mal im Jahr eine neue Füllung. Barbara Richner erklärt:

«Die Sorten sind dieselben wie zuvor. Nur die Verpackung erhielt ein Update.»

«Für uns ist Nachhaltigkeit äusserst wichtig»

Bisher wurden die Köstlichkeiten von Hand in eine glänzende Alu-Verpackung eingerollt. Die 51-Jährige erinnert sich: «Wir erhielten eine Bestellung einer Firma über 5000 Schoggistängeli.» Da habe das Team gemerkt, dass das mit Handarbeit gar nicht möglich sei. Dies war der Auslöser für ein Umdenken. Lange hat man sich nach einer geeigneten Alternative umgesehen.

Das Ziel hierbei sei es gewesen, eine Maschine zu finden, die das Einwickeln übernehmen soll. «Für uns ist Nachhaltigkeit äusserst wichtig», so Richner. Aus diesem Grund zog man diesen Aspekt gleich in die Suche mit ein. «Wir haben einiges Ausprobiert, bis wir schliesslich bei der jetzigen Version der Verpackungsmaterialien angelangt sind.»

Die matte Verpackung ist zu 100 Prozent biologisch abbaubar. Flavia Rüdiger

Seit letztem Freitag können die Schoggistängeli gekauft werden

Auf der sozialen Plattform Facebook schreibt die Bäckerei-Confiserie: «Als erster Hersteller in der Schweiz verpacken wir unsere Schoggistängeli in einer völlig neuen Papierverpackung.» Diese ist zu 100 Prozent aus Frischfaserzellstoff und somit im Papierkreislauf recyclingfähig.

Damit trage das Familienunternehmen zum umweltbewussten und ökologischen Umgang mit Verpackungsmaterial bei. Barbara Richner erklärt:

«Die nachhaltige Premium-Verpackung bietet einen hohen Aromaschutz mit der nötigen Fettbarriere für Schokoladenprodukte.»

Die neu verpackten Schokoladenträume sind seit letztem Freitag auf den gläsernen Regalen der Veltheimer Bäckerei-Confiserie Richner AG zu finden.

Mit dieser horizontalen Schlauchbeutelmaschine werden die Schoggistängeli verpackt. zvg

Andi Lüscher, Leiter Confiserie und Mitglied der Geschäftsleitung, sagt auf Nachfrage der AZ:

«Das Papier ist nicht aus der Schweiz, sondern kommt aus der EU.»

Die Papierverpackung ist an sich teurer, jedoch konnten durch die Arbeit mit der Maschine die Arbeitszeitkosten etwas gesenkt werden, so Lüscher. Den Preis habe man deswegen halten können. Durch den Einsatz von Papier sei es schon in kleineren Auflagen möglich, die Verpackung mit dem eigenen Branding bedrucken zu lassen.