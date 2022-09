Die Bäckerei-Confiserie Richner AG feiert 175-Jahr-Jubiläum

Die Bäckerei-Confiserie Richner AG in Veltheim feiert am Samstag, 24. September, ihr 175-jähriges Bestehen. In dieser Zeit initiierte das Unternehmen viele Eigenkreationen an Brot- und Schokoladenprodukten, musste aber auch weltweiten Krisen trotzen.

Noah Merz Jetzt kommentieren 23.09.2022, 05.00 Uhr