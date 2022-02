Brugger Topmodel Manuela Frey zieht Bilanz zum Veganuary

Veganuary «Da habe ich mich echt über mich selbst geärgert»: Brugger Topmodel Manuela Frey ass 31 Tage vegan – das war gewöhnungsbedürftig Zum dritten Mal fand der «Veganuary» national statt. Sarah Moser, Geschäftsleiterin der Veganen Gesellschaft Schweiz, spricht über die Ergebnisse der Aktion, die mehr Menschen für eine pflanzliche Ernährung begeistern soll. Maja Reznicek 11.02.2022, 05.00 Uhr

Manuela Frey war neben drei weiteren Prominenten Teil der Kampagne rund um den Veganuary 2022. Bild: zvg

Das wird easy. Mit dieser Einstellung startete Manuela Frey in das Experiment «veganer Januar». Sie ernähre sich ja bereits vegetarisch, dachte sich das Model. Dass es nicht ganz so leicht ist, stellte die gebürtige Bruggerin dann aber schnell fest. So wollte sich die 25-Jährige auch mal ein Honigbrot schmieren oder übersah das Milchpulver in der Erdnussbutter.