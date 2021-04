Urteil Ein Mann und eine Frau wehren sich bis vor Bundesgericht, weil ihnen der Strom abgedreht wurde Unrechtmässig sei ihnen der Strom abgestellt worden, sagen ein Mann und eine Frau. Mit ihrer Beschwerde gegen den Entscheid des Aargauer Obergerichts blitzen sie vor dem Bundesgericht allerdings ab – mangels Legitimation und tauglicher Begründung. Michael Hunziker 22.04.2021, 05.00 Uhr

Ein Mann hatte Anzeige gegen eine Stromlieferungsgenossenschaft wegen Nötigung erstattet (Symbolbild).

Bild: Stefan Kaiser

Im Herbst des letzten Jahres ging das Licht aus: Nico (Name geändert) wurde der Strom abgestellt. Unrechtmässig, nach seinem Dafürhalten. Zwei Tage später erstattete er Strafanzeige bei der Kantonspolizei Aargau gegen die Stromlieferungsgenossenschaft wegen Nötigung. Die Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach allerdings nahm die Strafuntersuchung nicht an die Hand, was die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Aargau genehmigte.