Königsfelden: Neue Strafe für Mann, der Patientin geschändet hat

Urteil Der Mann, der eine Patientin in der Psychiatrischen Klinik Königsfelden geschändet hatte, bekommt eine viel längere Gefängnisstrafe Die Staatsanwaltschaft legte gegen ein Urteil des Bezirksgerichts Brugg beim Obergericht Berufung ein. Jetzt liegt das Urteil vor. Für den 44-jährigen Beschuldigten, der sich «chronisch untervögelt» fühlte, bedeutet das mehr als eine Verdoppelung des Strafmasses. Claudia Meier

Ende August 2019 legte sich ein Patient in der Psychiatrischen Klinik Königsfelden nachts zu einer Patientin ins Bett und missbrauchte sie. zvg

Gleich zweimal hatte sich der damals 41-jährige Psychiatrie-Patient in jener Nacht Ende August 2019 zu einer wehrlosen Patientin in Königsfelden ins Bett gelegt. Eine Pflegefachfrau der Psychiatrischen Dienste Aargau wies den Beschuldigten aus dem Zimmer, doch er kehrte später zurück und missbrauchte die Frau. Das damals 28-jährige Opfer war wegen einer paranoiden Schizophrenie in Windisch in Behandlung. Der Beschuldigte ist bipolar und hat ein Suchtproblem.

Im Oktober letzten Jahres musste sich der Mann vor dem Bezirksgericht Brugg verantworten. Die Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach warf dem Beschuldigten vor, die Frau geschändet zu haben. Er soll sie gestreichelt, ihr die Hose ausgezogen und den Geschlechtsverkehr vollzogen haben, hiess es in der Anklage. Die Patientin habe sich aufgrund ihres Gesundheitszustands und der Medikamente nicht wehren können.

Die Staatsanwaltschaft forderte fünf Jahre Gefängnis

Das Bezirksgericht Brugg sprach den Mann der Schändung und Sachbeschädigung schuldig. Sachbeschädigung deshalb, weil er in Windisch im gleichen Zeitraum mit einem Stein die Scheibe eines parkierten Autos eingeschlagen hatte.

Das Urteil ist eine Zusatzstrafe zu einem Urteil aus dem Kanton Luzern. Die Instanz in Brugg verurteilte den Psychiatrie-Patienten zu einer Freiheitsstrafe von 14 Monaten, die zu Gunsten einer ambulanten Massnahme aufgeschoben wird.

Zudem untersagte das Bezirksgericht dem Beschuldigten alle Tätigkeiten mit Minderjährigen oder im Gesundheitsbereich. Dem Opfer muss er 15’000 Franken Genugtuung bezahlen und ist ihm gegenüber schadenersatzpflichtig.

Damit war die Staatsanwaltschaft nicht zufrieden. Sie beantragte beim Obergericht, dass der Beschuldigte als Zusatzstrafe zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren zu verurteilen und auf den Aufschub des Strafvollzugs zu Gunsten einer ambulanten Massnahme zu verzichten sei.

Mit anderen Worten: Angefochten wurden nur das Strafmass und der Aufschub. In den anderen Punkten, die inzwischen in Rechtskraft erwachsen sind, folgte keine Überprüfung des erstinstanzlichen Urteils. Vor wenigen Tagen hat das Obergericht das Resultat der Berufungsverhandlung von Ende März publiziert.

Drei Jahre Gefängnis und keine aufschiebende Wirkung

Die zweite Instanz sieht die Berufung der Staatsanwaltschaft grösstenteils als begründet. Das Obergericht verurteilt den Beschuldigten neu zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von drei Jahren – ohne aufschiebende Wirkung. Denn die ambulante Massnahme erfolgt vollzugsbegleitend.

Insbesondere die Ausführungen des Beschuldigten, dass er «chronisch untervögelt sei» und er sich nur in das Bett der Frau gelegt habe, um einen Rauswurf aus der Psychiatrischen Klinik zu provozieren, lassen aus Sicht des Obergerichts das Mass seiner Entscheidungsfreiheit nicht als eingeschränkt erscheinen.

Vielmehr zeuge diese Aussage von einer rein egoistischen Motivation. Auch ein Gutachter kam zum Schluss, dass beim Psychiatrie-Patienten keine Verminderung der Schuldfähigkeit vorgelegen habe.

Obergericht sieht ein mittelschweres Verschulden

In Relation zum Strafrahmen von bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe für Schändung geht das Obergericht im vorliegenden Fall von einem mittelschweren Verschulden aus und erachtet eine Gefängnisstrafe von drei Jahren als angemessen.

Auch hinsichtlich der Sachbeschädigung sei aufgrund der Vorstrafen aus spezialpräventiven Gründen davon auszugehen, «dass nicht eine Geldstrafe, sondern nur eine Freiheitsstrafe als angemessene und zweckmässige Sanktion in Frage komme».

Die nun vom Obergericht – in einer Gesamtbetrachtung mit den Vorstrafen – ausgesprochene unbedingte Freiheitsstrafe von drei Jahren ist also mehr als doppelt so hoch wie die 14 Monate, die das Bezirksgericht Brugg vorsah. Mit der ambulanten Massnahme, die vollzugsbegleitend ist, sollen die bipolar-affektive Störung des Beschuldigten behandelt und die Totalabstinenz von Alkohol sowie illegalen psychotropen Substanzen eingefordert werden.

Dem Beschuldigten, der die Abweisung der Berufung beantragte, werden die obergerichtlichen Verfahrenskosten von 5500 Franken vollumfänglich auferlegt.

