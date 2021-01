Urnengang Die Budgetabstimmung ist zur Zitterpartie geworden in Lupfig Das Stimmvolk in Lupfig hat die Erhöhung des Steuerfusses auf 96 Prozent angenommen an der Urne. Michael Hunziker 31.01.2021, 15.12 Uhr

Mit 477 Ja- zu 442 Nein-Stimmen ist das Budget 2021 genehmigt worden. Bild: Sandra Ardizzone (10. Juni 2020)

Am Schluss war es eine Zitterpartie. Gross ist die Erleichterung bei Richard Plüss, Gemeindeammann in Lupfig: Mit 477 Ja- zu 442 Nein-Stimmen ist das Budget 2021 mit einem von 92 auf 96 Prozent erhöhten Steuerfuss am Sonntag an der Urne angenommen worden. Die Stimmbeteiligung betrug 43,5 Prozent.