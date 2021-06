Brugg Das schlimmste Gewitter seit 1968: So sehr litten die Rebstöcke und die Region unter dem Hagel und den Wassermassen Das Unwetter am 23. Juni brachte schwerwiegende Folgen mit sich. Wie stark es Thalheim getroffen hat und ob es noch Wein von der Weinbaugenossenschaft Schinznach geben wird. Janine Walthert 29.06.2021, 17.18 Uhr

Am Mittwoch, 23. Juni, überschwemmte es in Thalheim ganze Strassenabschnitte. Bild: zvg

Die Niederschläge der letzten Woche haben in der Region Brugg zu überlaufenden Bächen und Hochwasser geführt. Vor allem Thalheim wurde stark getroffen, wie es in der «Thalner Dorfziitig» steht. Laut der Dorfzeitung wurden auch einige Liegenschaften in Mitleidenschaft gezogen. Zudem gab es erhebliche Schäden an Strassen und Bachläufen.

Ein Gewitter, wie es hundert Jahre keines mehr gab

Ein Zeitungsartikel vom 8. August 1968, zur Verfügung gestellt von einem Abonnenten der AZ, berichtet von einem schweren Gewitter mit grossen Folgen für Thalheim. Ungefähr um halb elf Uhr abends wurde das Tal von einem Unwetter heimgesucht, wie es in den letzten hundert Jahren kaum heftiger erlebt wurde. Das Gewitter tobte sich zwischen der Ruine Schenkenberg und der Gisliflue aus und innert Kürze strömten Kies, Sand und Lehm in Fluten in das Dorf.

Aus dem Artikel vom August 1968: Nach einem heftigen Gewitter in Thalheim spülte es ganze Strassenabschnitte weg. Bild: zvg

Das Wasser verwüstete Gärten und einen Acker, bevor es den Dorfkern erreichte und eine Scheune und das denkmalgeschützte Pfarrhaus überschwemmte. Die Thalheimer Feuerwehr wurde um elf Uhr nachts aufgeboten und von einer Pikettgruppe von Schinznach-Dorf unterstützt. Versucht wurde, die Fluten durch Bretter, Säcke, Steine und Mist abzuwehren. Der Schaden wurde damals auf 50'000 Franken geschätzt.

Wie der AZ-Abonnent berichtet, habe das Unwetter der letzten Woche noch erheblichere Schäden angerichtet. Es sei noch schlimmer als das Unwetter im Jahr 1968 gewesen.

Auch mehrere Keller wurden in Thalheimer überflutet. Video: Leserreporter

Auch die Rebstöcke der Weinbaugenossenschaft Schinznach litten

Die Rebstöcke der Weinbaugenossenschaft Schinznach nahmen laut dem Kellermeister Heinz Simmen und dem Geschäftsführer Hans Peter Kuhn durch die Gewitter mit Hagel in der letzten Woche erheblichen Schaden. Nicht alle Rebparzellen habe es gleich stark getroffen. Die Weinbaugenossenschaft Schinznach rechnet mit einem Schaden von 30 bis 70 Prozent an den Rebstöcken.

Thalheim und Auenstein verzeichnen laut Weinbaugenossenschaft Schinznach keine Schäden an den Rebstöcken, Oberflachs wurde teilweise getroffen. Die grössten Schäden erlitten die Rebstöcke der Gemeinden Schinznach und Villnachern.

Da die Reben in einem frühen Vegetationsstadium getroffen wurden, sei es schwer, den Schaden einzuschätzen. Die Reben seien am Blühen. Die Gefahr der Verrieselung, wenn viele Blüten oder Beeren vom Rebstock abfallen, ist gross. Bis zur Ernte Ende September dauert es noch lange. Bis dahin kann laut der Weinbaugenossenschaft noch vieles passieren.

So heftig war das Unwetter am 23. Juni 2021 in Thalheim. Video: Leserreporter

Was sonst noch auf die Winzer zukommt

Investitionen in Hagelnetze – welche den Schaden deutlich minimieren würden – sind teuer. Die Netze müssen laut der Weinbaugenossenschaft jede Saison zum richtigen Zeitpunkt geschlossen werden. Da heftige Hagelniederschläge selten vorkommen, haben sich viele Winzer der Weinbaugenossenschaft Schinznach für eine Hagelversicherung entschieden, welche einen Teil der Schäden abdeckt.

Ein Rebstock nach dem Hagel. Bild: zvg

Ausser dem Hagel gäbe es noch andere Naturgefahren, die zu Schäden führen könnten: Neben Trockenheit oder feuchter Witterung ist das auch der Spätfrost im Frühling.

Letztlich seien alle Schutzmassnahmen gegen Naturereignisse und Schädlinge Teil der Produktionskosten. Je mehr Massnahmen getroffen werden müssen, desto teurer werde die Produktion. Konsumierende helfen den Weinproduzenten mit dem Kauf einer regionalen Flasche Wein. So könne der Absatz gesichert werden und die Wertschöpfung bleibe vor Ort, wo die Weinbaugenossenschaft eine nachhaltige Produktion für die nächste Generation sichern will.

Trotz der Schäden wird es dieses Jahr Wein von der Weinbaugenossenschaft Schinznach geben. Deren Kellereien haben genügend Wein gelagert, der für einige Monate reichen sollte. Nach den coronabedingten Einschränkungen – mit geschlossenen Gastrobetrieben, abgesagten Veranstaltungen, Feiern und Festen – bestehe ohnehin kein Mangel an Wein.