Windisch: Auf dem Kunzareal wird aus «Love is the answer» «Nalu»

Unterwindisch Über das Ladenatelier in der Elektrowerkstatt schwappt eine neue Welle – «Nalu» Ein Bauzeichner und eine Kosmetikerin übernehmen das von Bernd Maresch und seinem Team aufgebaute Geschäft mit ausgewählten Produkten, das Kundschaft aus der ganzen Schweiz auf das Kunzareal lockt. Warum dies mit einem Namenswechsel verbunden ist und was Bernd und Thomas künftig machen, wenn sie Windisch verlassen. Claudia Meier 29.10.2022, 05.00 Uhr

Bernd Maresch (links) freut sich, dass Fabian und Vanessa Zumsteg das Ladenatelier mit dem Kosmetikstudio in der Elektrowerkstatt weiterführen. Mathias Förster

Direkt neben der Elektrowerkstatt auf dem Kunzareal in Unterwindisch wird derzeit mit dem Bau des Kessel-Hauses das letzte Puzzleteil realisiert. Zuvor war hier ein Kiesplatz, welcher der Bevölkerung als Begegnungsort diente. Begegnen tun sich die Menschen aber seit knapp sieben Jahren auch regelmässig in und vor dem denkmalgeschützten Bau der Elektrowerkstatt. Hier wird am Samstag, 29. Oktober, ein Kapitel abgeschlossen und ein neues eingeläutet.

Auf dem Platz vor der Elektrowerkstatt und dem benachbarten Diesellokal wurden in Unterwindisch schon manche Veranstaltungen durchgeführt. Mathias Förster

Bernd Maresch, der die Marke und das Geschäft «Love Is The Answer» ins Leben gerufen hat, zieht mit seinem Lebenspartner Thomas weiter. «Das ist ein grosser Verlust für Unterwindisch», sagt ein Velofahrer beim Vorbeiradeln an diesem sonnigen Morgen. «Was Bernd hier alles angerissen hat, ist sehr eindrücklich.» Das Ambiente ist familiär, man duzt sich.

Im Geschäft in der Elektrowerkstatt sind auserlesene Produkte von kleinen Manufakturen zu haben. Mathias Förster

Auf einer kleinen Fläche wurde die Ladeneröffnung im April 2016 gefeiert. Seither sind hier innovative Produkte wie Wohnaccessoires, Kosmetik, Geschenke und Lebensmittelspezialitäten aus kleinen Manufakturen zu haben, was – trotz Onlineshop – auch Kundschaft aus der ganzen Schweiz aufs Kunzareal lockt. Die Geschichten dieser einzigartigen Kleinbetriebe sind auf Zetteln aufgeschrieben, die zusammen mit den Produkten abgegeben werden.

Ein Gästehaus in Hemberg und ein Bauernhof auf Sardinien

Am Anfang seien sie oft belächelt worden, dass sie sich getrauten, fernab vom Zentrum ein so spezielles Geschäft aufzubauen, erzählt Bernd mit einem Schmunzeln. Doch das mittlerweile auf acht Personen angewachsene Team ist seinen Werten treu geblieben. Das Geschäft ist organisch gewachsen. Die Ladenfläche wurde während der Pandemie mehr als verdoppelt, im neu eingezogenen Obergeschoss ein Kosmetikstudio eingerichtet. Die Kundschaft kann hier auch Bioprodukte, Getränke und frisches Brot kaufen.

In der hinteren Ecke des Lokals werden unter anderem Bioprodukte, Getränke und Gewürzmischungen verkauft. Mathias Förster

«Momentan leben wir unseren Traum hier. Aber es ist sicher immer gut, weitere Träume zu haben», sagte Bernd bei der Lancierung des Labels. Da seine Eltern in Bayern leben und im Alter mehr Unterstützung brauchen, hat sich der 54-Jährige mit seinem Partner nun in Hemberg SG das «Haus im Glück» gekauft.

Der schöne Ort im Toggenburg dürfte hierzulande vielen bekannt sein, weil dort auch das Brugger Ferienhaus Salomonstempel steht. Künftig werden im Haus neben der reformierten Kirche, «wo man gut abschalten kann», Gäste empfangen sowie Produkte und Dienstleistungen unter dem etablierten Label angeboten.

Zudem sind Bernd und Thomas seit rund drei Jahren Besitzer eines Biobauernhofs auf der italienischen Mittelmeerinsel Sardinien. In Zusammenarbeit mit einer ortsansässigen Apothekerin entstehen dort aus den Kräutern im Garten verschiedene Tees und Gewürzmischungen, die unter dem Label «Love Is The Answer» verkauft werden. Zum bevorstehenden Wechsel in Unterwindisch sagt Bernd:

«Ich bin megafroh, dass der Laden hier bestehen bleibt. Kundinnen und Kunden, die wiederkommen, sind der grösste Lohn für die geleistete Arbeit.»

Im Mai hätten sie sich zu diesem Schritt entschieden und überlegt, wer das Aufgebaute weiterführen könnte.

Kinder sind eine zusätzliche Zielgruppe

Mit Kosmetikerin Vanessa Zumsteg, die Bernd per Zufall an einem Spinnereimarkt kennen gelernt hatte, übernimmt ein bestehendes Teammitglied das stilvolle Geschäft. Dazu zügelt die 33-Jährige ihr bestehendes Studio von Wildegg in die Elektrowerkstatt.

Fabian und Vanessa Zumsteg freuen sich auf den Neustart. Mathias Förster

Zusammen mit ihrem Ehemann Fabian wird sie sich künftig um alle Bereiche kümmern. Der 35-jährige Bauzeichner reduziert dafür sein Anstellungspensum im Bauingenieurbüro, in dem er seit 18 Jahren arbeitet, auf 50 Prozent. Das Paar lebt mit seinen beiden Kindern seit drei Jahren in Unterwindisch und freut sich sehr auf die neuen Aufgaben:

«Wir haben das richtige Alter, um Neues anzupacken.»

Mit den Verantwortlichen wechselt auch der Name des Unternehmens: «Nalu» ist entlehnt aus der Sprache der Ureinwohner von Hawaii, heisst «die Welle» und nimmt Bezug zur vorbeifliessenden Reuss. Die jungen Eltern übernehmen das bestehende Konzept von «Love Ist The Answer», wollen das Sortiment aber mit Kinderaccessoires erweitern. Auch kindergerechte Veranstaltungen sind künftig vorgesehen.

Heute Samstag werden von 10 bis 17 Uhr Abschied und Weitergabe in der Elektrowerkstatt gefeiert. Als neues Betreiberpaar öffnen Vanessa und Fabian Zumsteg die Tür ab dem 2. November.