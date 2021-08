Wie der Quartierladen in Unterwindisch gerettet werden soll

Unterwindisch «Ich kann schon zu Coop – da kenne ich aber niemanden»: Wie der Quartierladen gerettet werden soll Am 13. August präsentiert der Quartierverein Unterdorf seine Vorschläge zur Zukunft des Volg-Ladens an der Dorfstrasse in Windisch. Gefragt sind nicht nur engagierte Persönlichkeiten. Maja Reznicek 05.08.2021, 05.00 Uhr

Seit Jahren kämpft der Quartierverein Unterdorf für den Erhalt des Ladens. Maja Reznicek

Viel Zeit bleibt nicht mehr. Spätestens im Frühling 2024 will die Volg Konsumwaren AG die Filiale in Windisch aufgeben. Sprecherin Luana Covre begründet:

«Das gesamte Gebäude sowie das Ladenlokal sind in einem sehr schlechten Zustand.»

Hohe Investitionen in Ladenauftritt, Mobiliar sowie in neue Kühlgeräte ständen in den nächsten Jahren an, was eine längerfristige Planungssicherheit erforderlich mache. Geraume Zeit sei man schon auf der Suche nach einem geeigneten Ladenlokal – an der Dorfstrasse oder an einem anderen verkehrsgünstig gelegenen Standort.

Der Quartierverein Unterdorf kämpft seit Jahren für den Erhalt des Geschäfts. Gemäss Mitglied Ruedi Hintermann geht es nicht nur um die Einkaufsmöglichkeit, sondern auch um die soziale Komponente des Dorfladens:

Ruedi Hintermann, Mitglied des Quartiervereins Unterdorf. Maja Reznicek

«Ich kann schon zu Grosshändlern wie Coop – da kenne ich aber niemanden. Hier in Unterwindisch treffe ich jedes Mal Leute, mit denen man ‹schwätze› kann.»

Besonders während der Pandemie habe der Laden wieder an Wichtigkeit gewonnen.

Bei den Gesprächen, die man seit zwei Jahren mit der Verkaufsleitung Volg, der Gebäudebesitzerin Fenaco und der Gemeinde Windisch als Landbesitzerin geführt habe, sei man lange nicht «vom Fleck gekommen».

Nun hat der Quartierverein aber einen möglichen Rettungsplan für die Einkaufsmöglichkeit in der alten Tennishalle entwickelt.

Ein Fassadenteil müsste auf jeden Fall neu gemacht werden

In Zukunft soll das Geschäft von Windischerinnen und Windischern selbst – als Genossenschaft oder Aktiengesellschaft – geführt werden. Bereits 69 Personen haben gemäss Projektflyer angekündigt, sich finanziell zu beteiligen.

Bei der offiziellen Informationsveranstaltung des Quartiervereins Unterdorf am 13. August sollen nun die Öffentlichkeit detailliert informiert und weitere engagierte Persönlichkeiten gefunden werden. Hintermann, der selbst seit 36 Jahren in Windisch wohnt, ist sich sicher:

«Wir sind ein besonderes Quartier, in dem es Leute gibt, die dieses Projekt unterstützen.»

Auch die Gemeinde wolle das Vorhaben begleiten.

Geplant ist aktuell, zu Projektbeginn einen Verein zu gründen, der die Bildung einer Rechtsform zur Übernahme des Ladens vorbereitet. Der Verein werde auch den Zustand des Objekts beurteilen. Gerade Letzterer ist schon lange ein Thema.

An der alten Tennishalle an der Dorfstrasse in Windisch sind Sanierungsarbeiten nötig. Maja Reznicek

Hintermann bezeichnet das Gebäude zwar als «vielleicht veraltet, aber in nicht so schlechtem Zustand». Ein Fassadenteil müsse jedoch auf jeden Fall neu gemacht werden. Die Renovationskosten fliessen ebenfalls in die Berechnungen des Kapitalbedarfs für die Übernahme ein. Diesen könne man momentan noch nicht beziffern.

Ruedi Hintermann erklärt: «Wir kennen bisher ungefähr die Umsatzzahlen des Ladens und den Preis für den Kauf der Infrastruktur und des Lagerbestands. Die Gemeinde sichert uns einen gleichbleibenden tiefen Pachtzins zu.»

Bei der Wahl des zukünftigen Betreibers ist man noch offen

Dass die alte Tennishalle früher oder später ersetzt werden muss, bestätigt Hintermann. Ein Neubau sei aber wesentlich kostenintensiver als die Sanierung und für den Verein nicht zu stemmen. Momentan will man zudem von einer Standortänderung absehen. Mit dem Besitzer einer möglichen Alternative ergab sich kein Konsens und ausserdem «ist die aktuelle Lage ideal».

An der Dorfstrasse: der Volg-Laden in Unterwindisch. Maja Reznicek

In maximal drei Jahren soll die neue Genossenschaft den Laden übernehmen und einen Detailhändler als Betreiber einsetzen. Wer das sein wird, steht ebenfalls noch zur Diskussion. Für Grossverteiler sieht Ruedi Hintermann das Objekt als eher unattraktiv:

«Dafür sind der Umsatz und die Bevölkerungszahl zu klein.»

Es ständen aber alle Möglichkeiten offen. Gemäss Sprecherin Luana Covre ist etwa auch denkbar, dass Volg den zukünftigen Quartierladen mit Waren beliefert.

Informationsanlass: 13. August, 19.30 Uhr, im Saal im 1. Stock des Faro-Gebäudes.

Maskenpflicht und Präsenzliste.