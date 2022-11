Windisch: Dorfladen steht auf der Kippe - das sind die Gründe

Unterwindisch Dorfladen steht auf der Kippe: Retter-Verein denkt übers Aufgeben nach – das sind die Gründe Die Landi Maiengrün hat sich gegen die Übernahme der Einkaufsmöglichkeit an der Dorfstrasse entschieden. Der Verein Quartierladen Unterwindisch möchte nun mit seinen Mitgliedern neue Perspektiven suchen. Maja Reznicek Jetzt kommentieren 03.11.2022, 05.00 Uhr

Der Investitionsbedarf für Laden und Gebäude liegt bei zirka einer halben Million Franken. Maja Reznicek

Für über 200 Unterwindischerinnen und Unterwindischer ist es dicke Post. «Entweder es tun sich neue Perspektiven auf und wir verfolgen innovative Ideen», schreibt der Vorstand des Vereins Quartierladen Unterwindisch in einem Brief an seine Mitglieder, «oder wir geben das Projekt auf.» Seit einem Jahr kämpft die Gruppierung für den Erhalt der Einkaufsmöglichkeit an der Dorfstrasse.

Spätestens im März 2024 will der bisherige Betreiber Volg seine aktuelle Filiale in der alten Tennishalle aufgeben. Im Juni dieses Jahres schien sich eine Anschlusslösung anzubahnen.

Windisch hat die Nutzung des Areals auf die nächsten acht Jahre zugesichert. Claudia Meier

Mit der Landi Maiengrün gab es eine Interessentin für die Ladenübernahme, die Gemeinde Windisch sicherte die Nutzung des Areals bis 2032 zu und die Volg Detailhandels AG hatte dem Verein weitere Varianten für die Weiterführung des Geschäfts vorgestellt. Doch fünf Monate später sagt Vorstandsmitglied Ruedi Hintermann zum Projekt:

«Momentan sieht es schwierig aus.»

Seit kurzem liegen nämlich neue Informationen zur Liegenschaft vor.

Kosten und Nutzungsdauer standen dem Deal im Weg

Um die Übernahme zu prüfen, hatte die Geschäftsleitung der Landi Maiengrün eine Zustandsanalyse des Betriebs an der Dorfstrasse erstellen lassen. Dabei fasste der beteiligte Ladenbau-Experte zusammen, welche Sanierungsmassnahmen nötig wären, um den Ausbaustandard des Unternehmens zu erreichen. Ruedi Hintermann sagt:

Ruedi Hintermann, Vorstandsmitglied. Maja Reznicek

«Das hat uns gezeigt, wie schwierig es wäre, an diesem Standort das Geschäft weiterzuführen.»

Bei der Minimalvariante läge der Investitionsbedarf nämlich für Laden und Gebäude – inklusive Anschaffungen wie dem Kauf von neuen Kühlanlagen – bei zirka 500’000 Franken.

Die Landi Maiengrün sei davon ausgegangen, so heisst es in dem Brief, dass der Verein das Gebäude übernehmen und renovieren würde. Dieser verfügt gemäss Hintermann aktuell aber über praktisch kein Kapital. Das Geld müsste beispielsweise durch die Gründung einer Genossenschaft mit Anteilscheinen beschafft werden. Die Agrargenossenschaft lehnte einen Deal aber nicht nur wegen der Kosten, sondern auch wegen der befristeten Nutzungsdauer des Grundstücks ab.

Das Vorstandsmitglied erklärt: «Der Laden macht einen Umsatz von 1,2 Millionen Franken pro Jahr. Dass sich die Investition in acht Jahren amortisiert, ist also unwahrscheinlich.»

Im Finanzplan rechneten sie mit einigen 10'000 Franken

Der Vorstand sei überzeugt, dass die genannten Kosten reduziert werden könnten. «Beispielsweise die Regale müsste man noch nicht ersetzen», erklärt Hintermann. Er gibt trotzdem zu bedenken:

«Ein Risiko ist die Lebensmittelkontrolle. Sie entscheidet schlussendlich über den Sanierungsbedarf einzelner Bauteile.»

Ausserdem bereite ein möglicher Ausfall der Kälteanlagen Sorgen. «Laut dem Experten sind einige davon so alt, dass jeder Tag, an dem sie noch laufen, geschenkt ist.»

Die alte Tennishalle an der Dorfstrasse hat Sanierungsbedarf. Maja Reznicek

Dass es mit dem Laden ab 2024 weitergeht wie bisher, ist aktuell fraglich. Ruedi Hintermann erklärt: «Wir rechneten in unserem Finanzplan mit einigen 10'000 Franken Renovationskosten für das Gebäude, die vorliegende Schätzung geht von etwa 100’000 aus. Die restlichen Kosten für den Betrieb wären von den neuen Geschäftsführern aufzubringen.»

Zwar ständen nach wie vor andere Optionen wie die Umwandlung in einen Prima-Laden, eine Zusammenarbeit mit einem Lieferservice für selbstständige Detaillisten oder ein bargeldloses Selbstbedienungskonzept im Raum. Aber: «Das ändert am Zustand des Gebäudes und der Nutzungsdauer nichts. Und auch andere Betreiber werden ähnliche Ansprüche haben wie die Landi Maiengrün.»

Bei einer Überbauung könnte der Laden direkt integriert werden

Da der Verein für eine Sanierung erst einmal das nötige Geld eintreiben müsste, fassen die Beteiligten auch andere Lösungen ins Auge. Nachdem Detailhändler Volg die Filiale in 17 Monaten verlassen wird, stehe sowieso die neue Nutzung des Geländes zur Debatte. Bei einer Überbauung könnte ein Laden direkt ins Konzept integriert werden. Klar sei, dass der Verein aus Kostengründen selbst keinen eigenen Bau aufstellen könne.

Im August vor einem Jahr zog die Informationsveranstaltung in Windisch zur Zukunft des Quartierladens ein grosses Publikum an. Ina Wiedenmann

Noch geben sich die Unterwindischer damit nicht zufrieden: Am 8. November will der Vereinsvorstand nochmals vertieft über die Zustandsanalyse beraten. Angezielt wird eine Reduktion der Kosten auf die Hälfte. Zudem sei geplant, sich in den nächsten Wochen mit einem interessierten selbstständigen Detaillisten zu treffen.

Am 22. März 2023 findet dann die Generalversammlung des Vereins im Kirchgemeindehaus Windisch mit allen Mitgliedern statt. Ruedi Hintermann fügt an:

«Bis dahin brauchen wir klare Verhältnisse: Gehen wir weiter oder geben wir das Projekt auf?»

Um diese Entscheidung zu treffen, hat der Vorstand die Mitglieder miteinbezogen. In einem Anfang November verschickten Brief fordert er sie auf, ihre Meinung zur aktuellen Lage rückzumelden.

