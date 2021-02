Unterflurcontainer Die Stadt Brugg modernisiert ihre Abfallwirtschaft Insgesamt 56 Unterflurcontainer sollen realisiert werden in Brugg. Der Einwohnerrat entscheidet über 690'000 Franken für die erste Phase. Michael Hunziker 23.02.2021, 05.00 Uhr

Vorgesehen ist, die öffentlichen Sammelstellen – hier der Standort Weiermatt – auf Unterflursysteme umzurüsten. Bild: Claudia Meier

Unterflursystem statt oberirdische Sammelstellen: Die Stadt Brugg will die Abfallwirtschaft modernisieren. Der Einwohnerrat entscheidet an seiner nächsten Sitzung am Freitag, 5. März, über einen Kredit von 690'000 Franken für die Umsetzung der ersten Phase.