Unfall in Brugg: Fussgänger auf Zebrastreifen angefahren

Unfall Fussgänger auf Zebrastreifen angefahren Im Ortszentrum von Brugg kollidierte ein Autofahrer mit einem Fussgänger, welcher sich auf dem Fussgängerstreifen befand. Der Fussgänger wurde dabei mittelschwer verletzt. 28.08.2021, 10.08 Uhr

Die Polizei nahm dem Fahrer den Führerschein ab. zvg

Am Freitagabend fuhr ein 36-jähriger Kosovare aus dem Kanton Aargau auf der Hauptstrasse/Badenerstrasse in Richtung Windisch. Im Ortszentrum von Brugg überquerte zur gleichen Zeit ein 44-jähriger Türke aus der Region die Hauptstrasse. In der Folge kollidierte der PkW-Lenker frontal mit dem auf dem Fussgängerstreifen befindlichen Fussgänger.