Autolenker prallt gegen Randstein auf der Autobahn A3

Unfall 24-jähriger Lenker prallt gegen Randstein auf der A3 und muss den Führerausweis abgeben In der Nacht auf Montag prallte ein Autofahrer gegen den Randstein des Habsburgtunnel. Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung. Den Führerausweis musste der Lenker abgeben. 21.03.2022, 14.00 Uhr

Ein Autofahrer prallte in der Nacht auf Montag gegen den Randstein des Habsburgtunnel Kantonspolizei Aargau

Der Unfall ereignete sich in der Nacht auf am Montag, kurz nach Mitternacht, auf der Autobahn A3 in Richtung Zürich. Nach Angaben der Aargauer Kantonspolizei prallte ein 24-jähriger Automobilist während der Fahrt durch den Habsburgtunnel gegen den Randstein.