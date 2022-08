Der «Solar Butterfly» ist am Nordkap angekommen

Umweltprojekt Nach 10'000 Kilometern und 12 Ländern schafft «Solar Butterfly» die Hälfte der Europatour Nach dem Startevent im Mai in Brugg-Windisch hat das solarbetriebene Wohnmobil die Halbzeit erreicht. Ein Fazit. 13.08.2022, 05.00 Uhr

Tiny House, Elektroauto und Crew sind am Nordkap angekommen. zvg

Ein wichtiger Meilenstein ist geschafft: Der solarbetriebene Schmetterling «Solar Butterfly» vom Luzerner Solarpionier Louis Palmer hat nach rund 10'000 Kilometern, 12 Ländern und drei Monate nach Start in Genf das Nordkap in Norwegen erreicht. Wie es in einer Mitteilung heisst, folgen nun weitere 20 Länder.