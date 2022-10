Reformierte Kirchgemeinde Umiken steht wieder vor Scherbenhaufen

Umiken Warum die reformierte Kirchgemeinde nach acht Jahren erneut vor einem Scherbenhaufen steht Ohne Nomination durch die Kirchenpflege hat Pfarrer Wolfgang von Ungern-Sternberg die Wiederwahl für die kommende Amtsperiode geschafft. Komplizierter präsentiert sich die Situation auf der Behördenseite. Wie es zum Zerwürfnis zwischen den beiden Seiten gekommen ist und was droht – eine Spurensuche. Claudia Meier Jetzt kommentieren 05.10.2022, 05.00 Uhr

Auf der Uhr der reformierten Kirche im Brugger Ortsteil Umiken ist es fünf vor zwölf: Die Kirchgemeinde sucht dringend neue Kirchenpflegemitglieder. Bild: Claudia Meier

Mit klaren Worten schreibt Präsident Karl Vischer im Namen der Kirchenpflege auf der Website der reformierten Kirchgemeinde Umiken, zu der auch die Dörfer Riniken und Villnachern gehören, im Nachgang zu den Gesamterneuerungswahlen vom 25. September: «Trotz dieser unüberbrückbaren Differenzen und dem unwiederbringlichen Vertrauensverlust wird die Kirchenpflege in der aktuellen Besetzung ihren Dienst für die Kirchgemeinde bis Jahresende in der gewohnten Professionalität versehen.»

Was ist passiert? Einerseits sind alle Kandidierenden von den Stimmberechtigten in ihrem Amt bestätigt oder neu gewählt worden. Andererseits präsentiert sich die Ausgangslage für die Zukunft der Kirchgemeinde Umiken – einmal mehr – ziemlich schwierig. Das hat nicht nur damit zu tun, dass die Kirchenpflege ab 2023 ohne Präsidium sein wird. Speziell ist, dass fünf Kirchenpflegemitglieder das absolute Mehr schafften, André Trüssel (neu) die Wahl jedoch ablehnte. Und die beiden Bisherigen Daniel Engler und Yves Sandmeier haben die Wiederwahl zwar angenommen, aber bereits den Rücktritt aus dem Amt erklärt.

Kirchenpflege braucht mindestens zwei neue Mitglieder

So konnte laut dem scheidenden Karl Vischer ein zweiter Wahlgang verhindert werden. Er fügt an:

«Im Januar 2023 soll eine ausserordentliche Kirchgemeindeversammlung durchgeführt werden, damit hoffentlich eine neue Kirchenpflege gewählt werden kann.»

So könne die Wahrscheinlichkeit eines Kuratoriums gesenkt werden. Mit anderen Worten: Innert dreier Monaten müssen mindestens zwei neue Kirchenpflegemitglieder gefunden werden, damit die Behörde handlungsfähig bleibt. Denn von den derzeit neun ehrenamtlichen Sitzen sind nach dem Rücktritt von Daniel Engler und Yves Sandmeier sieben vakant. Ein Kuratorium bedeutet gemäss Präsident Vischer einen grossen finanziellen Einschnitt mit Kosten von zirka 50’000 bis 70’000 Franken pro Jahr und «die Gemeindeentwicklung steht nicht mehr im Fokus».

Die Kirchgemeinde Umiken zählt 1102 Stimmberechtigte. Die Beteiligung bei den Gesamterneuerungswahlen lag bei 33,7 Prozent. Bild: Archiv AZ

Am 25. September mit 262 Ja- zu 92 Nein-Stimmen ebenfalls wiedergewählt wurde Pfarrer Wolfgang von Ungern-Sternberg, obwohl er im Vorfeld nicht von der Kirchenpflege, sondern von weit über den erforderlichen 5 Prozent der Stimmberechtigten nominiert worden war. Für die Unterstützung der Gemeinde und die Wiederwahl ist er sehr dankbar, wie er auf Nachfrage der AZ sagt.

Die Zusammenarbeit zwischen Pfarrer von Ungern-Sternberg und den ehrenamtlichen Mitgliedern der Kirchenpflege gestalte sich bereits seit einiger Zeit sehr schwierig, weshalb nicht alle bisherigen Kirchenpfleger für eine weitere Amtsperiode kandidiert hätten, schreibt Karl Vischer weiter. Nach dem Versand der Wahlunterlagen habe sich die Zusammenarbeit weiter verschlechtert.

Kirchgemeinde musste Lohnrückforderungen zahlen

Ein Blick in die Botschaften und Protokolle der vergangenen Kirchgemeindeversammlungen lässt erahnen, um welche Themen es bei der schwierigen Zusammenarbeit ging. So wurde der Kirchenpflege im Frühjahr 2021 durch Pfarrer von Ungern-Sternberg ein Antrag für eine Lohnrückforderung, die in Zusammenarbeit mit der Gemeindeberatung der Landeskirche erstellt wurde, für fünf Jahre, was dem maximal möglichen Zeitraum entspricht, überreicht.

Im Antrag waren die Assistenz an der theologischen Fakultät Basel und die Tätigkeit als Pastor in der Freikirche der Chrischona-Gemeinde Rüti ZH aufgeführt. Das hätte zur Berechnung der Einstufung zu Beginn der Anstellung berücksichtigt werden sollen, woraus sich eine Anfangseinstufung im fünften und nicht im ersten Jahr ergibt. In den zusätzlichen Erläuterungen schrieb die Kirchenpflege:

«Als öffentlich-rechtliche Institution ist unsere Kirchgemeinde, also auch die Kirchenpflege, an die Mindestlohntabelle der Landeskirche gebunden und die Lohnrückforderung von Pfarrer Wolfgang von Ungern-Sternberg in der Höhe von 25’025.33 Franken ist somit rechtens.»

Die Mindestlöhne seien durch die Landeskirche festgelegt, die Kirchgemeindeversammlung lege lediglich die Pensen fest.

Um eine Pfarrstellenreduktion von 100 auf 80 Prozent für die Amtsperiode 2023 bis 2026 ging es an der darauffolgenden Kirchgemeindeversammlung vom 14. November 2021. Doch der Antrag der Kirchenpflege wurde mit 19 Ja- zu 77 Nein-Stimmen deutlich abgelehnt. Aufgrund der Neueinstufung der Besoldung des Pfarrers erhöhte sich der Lohnaufwand um 7100 Franken im Budget 2022.

Pfarrerin wurde 2014 in Umiken abgewählt

Zu einem Zerwürfnis zwischen Pfarrperson und Kirchenpflege kam es schon vor acht Jahren in Umiken. 2014 trat Pfarrerin Christina Winkler – ebenfalls ohne Nomination durch die Kirchenpflege – zur Wahl an und unterlag mit 294 Nein- zu 262 Ja-Stimmen.

Pfarrer Wolfgang von Ungern-Sternberg wirkt seit 2015 in der reformierten Kirchgemeinde Umiken. Bild: zvg/Astrid Baldinger

Mit dem damals 43-jährigen Pfarrer Wolfgang von Ungern-Sternberg wurde dann im Herbst 2015 in der reformierten Kirchgemeinde Umiken ein neues Kapitel aufgeschlagen. «Die Kirchenpflege war sehr freundlich und entgegenkommend, indem sie meiner Familie und mir ermöglicht hat, bereits auf Beginn des Schuljahres hierherzuziehen», sagte der dreifache Vater damals im Gespräch mit der AZ.

Laut Claudia Daniel-Siebenmann, Leiterin Kommunikation der Reformierten Landeskirche Aargau, sind die beiden Fälle von Christina Winkler (heute König) und Wolfgang von Ungern-Sternberg nicht vergleichbar, ausser dass sich beide Pfarrpersonen ohne Vorschlag durch die reformierte Kirchenpflege Umiken der Wahl stellten.

Ab 2023 tritt bei der Reformierten Landeskirche Aargau ein neues Lohnsystem in Kraft. Sprecherin Claudia Daniel-Siebenmann erklärt:

«Die Einstufung der Mitarbeitenden erfolgt neu einheitlich nach Altersjahren und nicht mehr nach Berufserfahrung.»

Das werde in einigen Kirchgemeinden noch zu Anpassungen führen. Grundsätzlich sei es für die Kirchenpflegen stets eine herausfordernde Aufgabe, angesichts der knapper werdenden Ressourcen den Spagat zwischen Sparzwang sowie den vielfältigen Wünschen aller Mitglieder und Angestellten zu schaffen, schliesst die Sprecherin.

