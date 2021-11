Umiken Unfallflucht nach Streifkollision – Polizei sucht Lastwagenfahrer Ein Lastwagen streifte bei Umiken ein entgegenkommendes Auto und beschädigte dieses. Die Polizei sucht den Lastwagen, der weiterfuhr. 16.11.2021, 11.37 Uhr

In einem grauen Audi A5 fuhr ein junger Mann am Dienstagmorgen um 5.20 Uhr von Umiken in Richtung Villnachern. Auf dieser breiten Hauptstrasse kam ihm ein Lastwagen entgegen. Laut Aussagen des Audi-Fahrers sei der Lastwagen ungenügend rechts gefahren und habe dadurch in die Gegenfahrbahn geragt, teilt die Kantonspolizei mit.

In der Folge streiften sich die beiden Fahrzeuge, was dem Audi den Aussenspiegel kostete. Während der junge Mann die Polizei rief, fuhr der Lastwagen ohne anzuhalten weiter. Die Mobile Polizei in Schafisheim (Telefon 062/886'88'88) sucht die Person am Steuer des Lastwagens und Augenzeugen.

