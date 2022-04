Umiken: Barber-Shop statt Pizzakurier an der Baslerstrasse

Umiken Nach Absprung des Pizzakuriers bringt dieser einen neuen Mieter: Jetzt ist klar, was für einen An der Baslerstrasse 140 in Umiken wird in diesen Tagen ein neues Kapitel geschrieben. Zwar kommt kein Pizzakurier nach Umiken, dafür wird bald etwas für das äusserliche Erscheinen getan. Claudia Meier 23.04.2022, 05.00 Uhr

Die Hausfassade an der Baslerstrasse 140 in Umiken ist seit über vier Jahren bis auf halbe Höhe mit Styropor eingekleidet. Die Liegenschaft rechts davon wurde im vergangenen Jahr fertig saniert. Claudia Meier (8. Februar 2022)

Aus den Anfang Februar dieses Jahres angekündigten Veränderungen an der Baslerstrasse in Umiken ist nichts geworden. Jedenfalls nicht das, was von Seiten der Liegenschaftsbesitzerin Horlacher Immobilien AG in Aussicht gestellt worden war. Das Mehrfamilienhaus mit Ladenlokal im Erdgeschoss gilt als Schandfleck, weil die Fassade seit vier Jahren bis auf halbe Höhe mit Styropor eingekleidet ist.

«Nach einem langen Kampf mit der Verwaltung ziehe ich mit meinem Geschäft nach Willisau weiter», sagte die Ladenbetreiberin Vanessa Mendes, die portugiesische Spezialitäten verkauft, damals im Gespräch mit der AZ.

Die Horlacher Immobilien AG, die ihr Domizil an der gleichen Adresse – ohne Briefkasten – hat, habe ihr eine zuverlässige Stromversorgung sowie eine neue Fassade, Schaufenster und Türen versprochen. Doch nur die Stromarbeiten seien erledigt worden, fügte Mendes an. In Umiken werde ein Pizzakurier aus dem Raum Olten in das frei werdende Ladenlokal einziehen. Weil Mendes ausserterminlich kündigte, musste sie einen Nachmieter suchen.

Coiffeursessel und Sofa stehen bereit

Neben der Einrichtung mit zusätzlicher Lüftung für den neuen Pizzakurier werde bis Mitte März auch die Aussenfassade fertiggestellt, sagte Blerim Bosshart von der Horlacher Immobilien AG beim Mieterwechsel.

Kaum stand das Ladenlokal leer, wurden die Wände gestrichen und neues Mobiliar angeliefert. Jetzt ist klar, dass es im Brugger Stadtteil Umiken keine Pizzas, sondern einen Barber-Shop geben wird. Durch das rechte Fenster sind mehrere Coiffeursessel zu sehen und durch das linke ein schwarzes Sofa. Wann die neuen Mieter den Betrieb aufnehmen, kann Liegenschaftseigentümer Blerim Bosshart nicht genau sagen. Offenbar fehle noch das Logo am Schaufenster. Es sei der Pizzakurier gewesen, der diesen neuen Mieter gebracht habe.

Eigentümer hat Probleme mit Ladenlokalen

Die Unzufriedenheit mit der momentanen Situation ist dem Eigentümer anzuhören. Auf die Frage, wann die Aussenfassade fertiggestellt werde, erwähnt er, dass die Arbeiten nicht fortgeschritten seien, weil man eine zusätzliche Lüftung im Aussenbereich für den Pizzakurier in Betracht gezogen habe.

Bosshart besitzt einige Liegenschaften in mehreren Kantonen. Mit den über 1000 Wohnungen laufe es gut, die 14 Ladenlokale hingegen machten Probleme, sagt er. Am liebsten würde er das Umiker Gewerbelokal in eine Wohnung umbauen.