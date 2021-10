Wie Umiker Gabriele Cacioppo zum Mister Right 2021 wurde

Umiken «Ich habe meine Rede im Finale total versaut»: Wie Gabriele Cacioppo trotzdem alles richtig machte und neuer Mister Right der Schweiz wurde Grosse Ehre für den 27-Jährigen: Am Samstag gewann der Umiker das Finale des Swiss Men’s Award, des «Männerpreises der Schweiz». Welche Pläne der frischgebackene Sieger jetzt hat. Maja Reznicek Jetzt kommentieren 04.10.2021, 18.19 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sie sind die besten Drei aus 40 Anwärtern: Berkant Oezpay (3. Platz), Gabriele Cacioppo (1. Platz) und Philipp Ziltener (2. Platz). zvg

Gefeiert wird bei Gabriele Cacioppo am Montagmorgen nicht mehr. Kaum zwei Tage nach seiner Wahl zum Mister Right Switzerland 2021 sitzt der bodenständige Umiker bereits wieder als Vorsorge- und Finanzberater bei der AXA Versicherung am Schreibtisch. «Am Montag fängt das Leben wieder normal an», erklärt Cacioppo nüchtern.

Auf Nachfrage ist ihm die Freude über den Sieg trotzdem gut anzumerken:

«Ich habe immer noch nicht ganz realisiert, dass ich gewonnen habe. Es ist unbeschreiblich.»

An der finalen Liveshow des Swiss Men’s Award in Uster befand sich der Hobby-Schiedsrichter unter den letzten 14 von anfänglich 40 Anwärtern. Der Wettbewerb um den Titel als Mister Right ähnelt der abgesetzten Mister-Schweiz-Wahl, setzt aber laut Website mehr die Qualitäten der Männer als ihr Aussehen in den Vordergrund.

An einen Sieg hätte Gabriele Cacioppo bis zum Schluss – als es zur Entscheidung zwischen ihm und dem Schwyzer Philipp Ziltener kam – nicht gedacht. «Ich war während des Finales am Samstag so nervös, dass ich meine Rede total versaut habe», sagt der 27-Jährige.

«Ich habe mich gefragt, was muss die Aussenwelt über mich wissen?»

Bevor Gabriele Cacioppo am 2. Oktober seine Trophäe entgegennehmen konnte, war es ein langer Weg: Neun Monate lang musste er unter den wachsamen Augen einer Jury Castings, Coachings und Challenges bestehen. Die grösste Herausforderung dabei kann das Amateurmodel nicht direkt benennen. «Das ist schwer zu sagen. Die Challenges waren teilweise sehr anspruchsvoll, vor allem, wenn es darum ging, kreativ zu sein. Ich bin wohl eher logisch aufgebaut.»

Insbesondere die Aufgaben von den beiden Coaches René Brügger (Mister Right 2020) und Roland Bunkus (DJ Mr. Da-Nos) forderten ihn. «Da musste man Mengen schätzen und Musiktitel erraten. Das hat gar nicht funktioniert», sagt Cacioppo mit einem Lachen.

Gabriele Cacioppo wohnt mit seinen zwei Katzen (hier: Zoppico) in einer WG. Chris Iseli

Was hat es dann ausgemacht, dass Cacioppo am Schluss den Sieg davontrug? «Ich sehe nicht, was ich besser als die anderen gemacht habe», sagt der 27-Jährige, «aber, ich bin ich geblieben.» Er wisse nicht, ob sich die Konkurrenz teilweise verstellt habe. Ausserdem bekamen laut dem Umiker alle Teilnehmer einen Plan, wann sie für welche Sponsoren Posts auf ihren Social-Media-Plattformen abzusetzen hatten:

«Ich denke, da konnte ich die Jury mit meiner Zuverlässigkeit überzeugen. Es gab Leute, die das nicht ernst genommen haben.»

Er gebe aber zu, dass es gewöhnungsbedürftig gewesen sei, so viel von sich online preiszugeben: «Ich habe mich schon gefragt, was muss die Aussenwelt über mich wissen?»

Über diesen Preis freute Cacioppo sich am meisten

Wie das Amtsjahr des frischgebackenen Mister Right aussehen wird, weiss Gabriele Cacioppo aktuell noch nicht. Mit auf den Weg bekommen hat er unter anderem einen Citroën C4, den er drei Monate fahren kann, ein Weiterbildungsgutschein im Bereich Marketing im Wert von knapp 3000 Franken und ein Profishooting.

Gabriele Cacioppo ist ursprünglich ausgebildeter Detailhandelsfachmann. zvg

Bei den Preisen hat der Finanzberater ein besonderes Highlight: einen massgeschneiderten Anzug. Der 27-Jährige sagt:

«Ich hatte noch nie etwas, das so auf mich zugeschnitten ist.»

In den nächsten Tagen findet zudem ein Treffen mit den Organisatoren des Wettbewerbs statt. Im Rahmen dessen soll ein Konzept für Cacioppos Zukunft erarbeitet werden. «Vieles muss von mir kommen. Ich muss wissen, was ich jetzt machen will», erklärt Cacioppo. Er stehe gerne vor der Kamera, könne sich vorstellen, als Markenbotschafter oder als Sportmoderator tätig zu sein.

Seinen Job bei der AXA Versicherung will der 27-Jährige bis auf weiteres nicht aufgeben. Bei allem sei ihm vor allem eines wichtig: seinem Image – und sich selbst – treu zu bleiben.