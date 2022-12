Unfall in Umiken: Anwohnerin mitten in der Nacht geweckt

Tele M1

Umiken «Ich dachte, es war ein Erdbeben» – Anwohnerin mitten in der Nacht geweckt Ein Autofahrer verlor in der Nacht auf Montag in Umiken die Kontrolle über sein Auto. In der Folge prallte er gegen eine Stützmauer sowie ein parkiertes Fahrzeug und verursachte grossen Sachschaden. 20.12.2022, 08.32 Uhr

Am Montag kurz vor zwei Uhr verlor ein 61-Jähriger in Umiken die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen eine Mauer. Nun konnte Tele M1 mit der Anwohnerin sprechen.

Nichts ahnend lag die 95-jährige KIara Haller auf ihrem Sofa im Wohnzimmer, als sie plötzlich einen lauten Knall hörte. «Zuerst dachte ich, dass es sich um ein Erdbeben handelt und etwas aus dem Estrich fiel. Der Knall war dafür jedoch zu laut.» Die 95-Jährige wollte deshalb am nächsten Tag jemanden hochschicken, um zu kontrollieren, ob in ihrem Estrich etwas umfiel. «Danach bekam ich um etwa 2.30 Uhr einen Anruf, den nahm ich jedoch nicht entgegen.» Wie sich später herausstellte, wollte ihr Nachbar sie per Telefon informieren, dass jemand in die Betonmauer in ihrem Garten fuhr.

Ein Autofahrer verlor in der Nacht auf Montag in Umiken die Kontrolle über seinen Wagen. Kapo AG Dieser prallte heftig gegen eine Mauer. Diese wurde aus der Verankerung gerissen und brach in Stücke. Kapo AG Der 61-Jährige wurde beim Unfall nicht verletzt. Kapo AG An seinem Wagen entstand hingegen Totalschaden. Kapo AG

Keine Verletzte beim Selbstunfall

Als Haller am Morgen aus dem Fenster schaute, sah sie das Ergebnis vom Unfall. «Ich habe mich erschrocken, als ich den Schaden sah.» Nach dem ersten Schock reagierte sie auf den Schaden in ihrem Garten jedoch ziemlich gelassen. Sie sei nur froh, dass sich niemand verletzt hat: «Das ist nicht so schlimm. Wenn niemand starb, dann komme ich damit klar. Es passiert halt immer etwas», so Haller. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere 10’000 Franken.

Weshalb es genau zum Unfall kam, ist noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen aufgenommen. (argoviatoday.ch)