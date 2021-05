Umiken Gabriele Cacioppo will «Mister Right» werden – und ein Vorbild sein für Jugendliche mit einer ähnlich schwierigen Vergangenheit Im Oktober wird der «Männerpreis der Schweiz» – Swiss Men’s Award –verliehen. Warum der Kandidat aus Umiken sich beim Casting fast selbst die rote Karte gezeigt hätte. Maja Reznicek 28.05.2021, 05.00 Uhr

Der 27-jährige Gabriele Cacioppo mit seiner Katze Simba. Bild: Chris Iseli

Wenn man Gabriele Cacioppo in seiner WG besucht, dann wird man gleich dreifach begrüsst. An der Wohnungstür warten die Katzen Simba und Zoppico – misstrauisch, aber neugierig. «Manchmal sind mir Tiere lieber als Menschen», sagt der 27-Jährige mit italienischen Wurzeln schmunzelnd.

Ungern stürzt der Umiker sich aber nicht ins Getümmel: Meldete er sich doch letztes Jahr zum Swiss Men’s Award 2021 an. Der Wettbewerb um den Titel als «Mister Right» ähnelt der abgesetzten Mister-Schweiz-Wahl, funktioniere aber vor allem über Social Media und gehe weniger ums Aussehen als um die Qualitäten der Männer.

Cacioppo fügt an:

«Ich finde es eine spannende Erfahrung, mitzumachen. Und man muss nicht perfekt sein, um zu gewinnen, sondern kann sich selbst bleiben.»

Zudem wolle er eine Vorbildfunktion übernehmen – für Jugendliche, die eine ähnlich schwierige Vergangenheit gehabt hätten.

Mit 14 Jahren landete der Umiker im Internat

Aufgewachsen in der Region Brugg hatte Gabriele Cacioppo einen schwierigen Start ins Leben. Der gewalttätige Vater «tyrannisierte die Familie», bis Cacioppo acht Jahre alt war. Dann liessen sich die Eltern scheiden. Doch der heute 27-Jährige befand sich bereits in einer Abwärtsspirale. «Ich verursachte Probleme in der Schule, weil ich Probleme hatte», sagt er nüchtern.

Er sei im falschen Umfeld gelandet, seine Mutter konnte ihm keine Grenzen setzen. Eine Anzeige wegen Diebstahls und Sachbeschädigung brachte das Fass zum Überlaufen. Mit 14 Jahren landete Gabriele Cacioppo im Internat Tourbillon für schwer erziehbare Jugendliche in Pieterlen (BE) der heutigen Stiftung You Count.

Gabriele Cacioppo in seiner WG in Umiken. Bild: Chris Iseli

Rückblickend ist der heutige Vorsorge- sowie Finanzberater bei der AXA in Aarau froh über die Zeit im Internat. Er habe dort die nötige Struktur erhalten und viel über Selbstkritik gelernt. Mit dem Lehrvertrag als Detailhandelsfachmann in der Tasche durfte Cacioppo die Institution verlassen und zog wieder zu seiner Mutter.

Das sei manchmal schwierig gewesen, weil er und sie sich sehr ähnlich seien. Mittlerweile hätten Mutter und Sohn aber eine sehr gute Beziehung. Wenn der Umiker nicht als Schiedsrichter auf dem Fussballfeld steht, trifft er sich darum fast jedes zweite Wochenende mit der Familie.

Zu seinem anderen Elternteil hat Cacioppo jedoch kaum Kontakt: «Für mich ist er nur mein biologischer Vater, für eine Vaterfigur braucht es mehr.» Gerade wegen seiner Vergangenheit will Cacioppo etwas aus sich machen:

«Ich will zeigen, dass ich es ohne meinen Vater schaffe und es richtig machen kann.»

Er versuche darum, überall sein Bestes zu geben. Als bekennender «Autonarr» hat er sich beispielsweise entschlossen, seinen Fleischkonsum zu reduzieren, um mehr fürs Klima zu tun und weil ihm ein gutes Leben für die Tiere wichtig sei.

Er arbeitete bereits als Amateurmodell

Vom Swiss Men’s Award erfuhr der 27-Jährige über eine Instagram-Story. Nach der Anmeldung galt es, gegenüber 40 Kandidaten am zweitägigen Casting zu bestehen. Cacioppo war nervös und leistete sich einen Fauxpas, wie er mit schuldbewusstem Lächeln zugibt:

«Ich habe die Einladung nicht richtig gelesen und bin zur falschen Location gefahren.»

Trotz Verspätung schaffte es Cacioppo unter die auserwählten 20 Kandidaten des Wettbewerbs. Nun komme er aber immer extra früh an die Veranstaltungen, als Hobby-Fussballschiedsrichter liege ihm Pünktlichkeit sehr am Herzen: «Pfeift man ein Spiel allein, muss man mindestens 60 Minuten davor da sein. Ich komme immer noch 15 Minuten früher.»

Einen Vorgeschmack auf die Herausforderungen, denen sich die Kandidaten des Swiss Men’s Awards stellen müssen, gab das Vorbereitungsseminar im April. Neben Auftrittscoachings fanden etwa Fotoshootings und Interviews statt. Neuland für Cacioppo: «Ich habe zwar schon als Amateurmodell gearbeitet, in diesem Umfang war es aber das erste Mal.»

Richtig ernst wird es jedoch am 29. Mai: Die erste offizielle der monatlichen «Challenges» des Wettbewerbs findet statt. Was das genau sein wird, weiss Gabriele Cacioppo noch nicht. Er hoffe nur, dass es sich um keine öffentliche Aktion handle:

«Ich bin zwar extrovertiert, auf fremde Leute zuzugehen, fällt mir aber schwer.»

Diese Qualitäten soll ein «Mister Right» haben

Der diesjährige Swiss Men’s Award steht unter dem Motto «Be yourself» (Sei dich selbst). Die fünfköpfige Jury sucht «keine perfekten Männer, sondern Charaktere mit Stärken, Schwächen, Ecken und Kanten, welche einfach sich selbst sind». Welche Ecken und Kanten bringt Gabriele Cacioppo mit? Er sagt:

Gabriele Cacioppo, Kandidat beim Swiss Men's Award. Bild: Chris Iseli

«Ich bin sehr stur und muss meinen eigenen Kopf haben. Ausserdem will ich alles perfekt können und nehme mir manchmal zu viel auf einmal vor.»

Gleichzeitig könne er mit seiner positiven und motivierten Art punkten. Überhaupt sieht Cacioppo die Qualitäten eines «Mister Right» insbesondere im Inneren: «Er sollte anständig, höflich und einfach sich selbst sein, sich nicht verstellen. Eben ein Vorbild für andere.»

Mit welchem Preis der zukünftige «Mister Right» nach Hause gehen wird, wird auf der Website des Swiss Men’s Awards nicht klar: «Der Gewinner darf sich nebst tollen und sehr grosszügigen Preisen über die Möglichkeiten, seine Träume zu verwirklichen, freuen – dazu wird er während eines Jahres von der Organisation unterstützt und gepusht.»

Ein konkretes Ziel hat Cacioppo mit seiner Teilnahme nicht. Er habe schon einen Job und es ginge ihm nicht darum, berühmt zu werden. «Für mich steht eher das Netzwerk und das Kennenlernen von neuen Leuten im Fokus.» Trotzdem: Wenn ihn der Gewinn einen Schritt weiter als Amateurmodell oder zum Spielexperten bringt, dann würde Cacioppo sicher nicht Nein sagen.