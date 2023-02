Brugg: Die Bastel-Oase in Umiken schliesst nach fünf Jahren

Umiken Bastelladen schliesst: «Letztes Jahr wurde es schlimmer mit den Finanzen» Nach fünf Jahren schliesst Inhaberin Heidi Hochuli die Bastel-Oase an der Baslerstrasse in Umiken. Sie sagt, worauf sie sich nun freut. Claudia Meier Jetzt kommentieren 02.02.2023, 05.00 Uhr

Heidi Hochuli, Inhaberin der Bastel-Oase in Umiken, hat während der Coronapandemie um ihr Geschäft gekämpft. Severin Bigler (17. Dezember 2020)

Die Mitteilung von Heidi Hochuli in den sozialen Medien berührt die Kundschaft: «Lange haben wir mit der Entscheidung, unsere Bastel-Oase zu schliessen, gerungen.» Nun sind die Würfel gefallen: Nach fünf Jahren wird der Laden an der Baslerstrasse 124 in Umiken per Ende April schliessen. «Ein weiteres Fachgeschäft schliesst, schade», lautet denn auch prompt ein Kommentar auf Facebook. Aber auch: «Tut mir sehr leid. Ich war viel zu wenig bei euch.»

Tatsächlich fehlte es auch an Kundschaft oder sie kam vorbei, liess sich beraten und bestellte danach im Internet, wie die Inhaberin der Bastel-Oase erzählt. Zudem spüre sie die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs mit der Inflation und den steigenden Energiepreisen. «Viele Leute müssen sparen. Für Bastelsachen gibt man zuletzt Geld aus», berichtet sie.

Kundschaft zieht es in den Baumarkt

Vor Weihnachten habe sie viel Lob für ihr wunderschönes Sortiment erhalten. Doch dann hätten ihr einige Kundinnen gesagt, sie würden mit dem Material, das sie noch zu Hause haben, etwas für die Festtage basteln.

Auch die Neueröffnung des Baumarkts Jumbo in Würenlingen bekam Heidi Hochuli stärker als erwartet zu spüren. Wenn da im grossen Stil die Werbetrommel gerührt wird, kann das kleine Fachgeschäft am Stadtrand nicht mithalten. «Letztes Jahr wurde es schlimmer mit den Finanzen», sagt die bald 46-Jährige nach dem Hauptgrund für die Schliessung gefragt. Zu einem Konkurs werde es aber nicht kommen, fügt sie an.

Sie freut sich auf einen Neustart

Mit dem eigenen Geschäft in Umiken, in dem sie ihre Kreativität ausleben und Kurse organisieren konnte, hat sich die Mutter eines Sohnes einen grossen Traum erfüllt. Mit viel Zuversicht hat sie die Coronapandemie gemeistert. Doch nach fünf Jahren Selbstständigkeit hätte jetzt der Aufschwung kommen sollen.

Weil der nicht eintraf, ist Heidi Hochuli zur Erkenntnis gelangt, dass für sie die Zeit nun reif ist, nochmals etwas Anderes anzupacken. «Zehn Jahre später wäre ein Neustart viel schwieriger», ergänzt sie.

In welche Richtung es gehen wird, weiss die gelernte Detailhandelsfachfrau allerdings noch nicht. Dennoch freut sie sich auf den neuen Lebensabschnitt und sagt: «Ich habe neben meiner Verkaufserfahrung auch schon in einem Baubüro, einem Gartencenter und in der Gastronomie gearbeitet. Ich bin wirklich sehr offen und finde es cool, wenn ich etwas Neues kennen lernen kann.»

Der Ausverkauf hat begonnen

Seit dem 1. Februar läuft der Ausverkauf in der Bastel-Oase. Bis zum 22. Februar gelten noch die normalen Öffnungszeiten (Montag und Donnerstag geschlossen). Vom 23. bis 26. Februar ist das Geschäft zu und danach werden spezielle Öffnungszeiten auf der Website und in den sozialen Medien aufgeschaltet. Gutscheine sind bis spätestens Mitte April einzulösen.

Im Mai wird das Ladenlokal geräumt und geputzt und dann beginnt für Heidi Hochuli offiziell ein neuer Lebensabschnitt. Für all die zwischenmenschlichen Erlebnisse ist sie dankbar. In den sozialen Medien schreibt sie mit einem lachenden und einem weinenden Auge: «Jedes Ende ist ein neuer Anfang.»

