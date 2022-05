Salomonstempel: Was sie mit dem Brugger Ferienhaus verbindet

Umfrage Salomonstempel Was diese Persönlichkeiten mit dem Brugger Ferienhaus verbindet Sie leiteten Lager, waren als Kind im Hemberg oder besuchen heute noch regelmässig den Salomonstempel. Klar scheint, wer einmal hier war, kommt ziemlich sicher wieder. Claudia Meier Jetzt kommentieren 03.05.2022, 05.00 Uhr

Rolf Alder, 73, ehemaliger Lagerleiter und ex-Stadtammann, Brugg

«Es geschah 1973 in meinem ersten Lager. Vor der Tagwacht wurde ich von einem Buben geweckt, der mir berichtete, dass aus dem Wasserhahn Coci fliesse. Der Geruch verriet dann aber die Gülle sofort und ich warnte alle Kinder umgehend. Wir hatten die ganze Woche Regen, sodass das Güllenloch überlief. Gesundheitsamt, Polizei und Feuerwehr waren mit dem Fall beschäftigt.»

Rita H. Steiger, 54, ehemalige Ferienkolonieteilnehmerin, Brugg

«Ich war zirka 1978 im Lager, das von Rolf Alder geleitetet wurde, und erinnere mich noch gut an die Feuerrettungsstange vor dem Schlafzimmerfenster im zweiten Stock. Uns wurde strengstens verboten, die Stange zu benutzen. Daran hielten wir uns grossmehrheitlich. Unvergesslich blieb auch die Moorwanderung, auf welcher unser Lagerleiter einen Schuh voll rauszog.»

Andres Schifferle, 71, Präsident Stiftungsrat Salomontempel, Stilli

«Früher, als es noch genügend Helfende gab, dauerten die Sommerlager zwei Wochen und es war jeweils schön zu beobachten, wie sich die Kinder in dieser Zeit veränderten. Viele wurden mutiger und selbstständiger. Einmal hoben wir in einer Feuerstelle im Wald eine Grube aus und brieten darin die längste Zeit ein Poulet mit heissen Steinen. Es war das beste Poulet in meinem Leben.»

Rita Inauen, 73, Abwartin Salomonstempel, Hemberg

«Der Salomonstempel ist mein Kind, das muss ich wirklich sagen. Ich bin hier seit 1985 Abwartin. Ich liebe den Kontakt zu den Menschen, die beispielsweise hier geheiratet haben, später vorbeikommen und ihre Kinder präsentieren. Auch während der Pandemie kam ich jeden Abend mit meinem Hund hier vorbei, um alles zu kontrollieren. Ich wollte sicher sein, dass es dem Haus – auch ohne Gäste – gut geht.»

Markus Lang, 60, Vizepräsident Einwohnerrat (GLP), Brugg

«Ich bin zum ersten Mal beim Salomonstempel und will die Institution kennenlernen. Denn bei den anstehenden Investitionen und dem Heizungsersatz geht es auch um die Finanzierungsfrage, welche die Politik in nächster Zeit noch intensiv beschäftigen wird. Wir müssen uns sicher überlegen, ob die Stadt Brugg allenfalls die Infrastruktur, also das Haus, kaufen und künftig unterhalten soll.»

Rita Boeck, 59, SP-Einwohnerrätin und Schulleiterin, Brugg

«Ich komme sicher einmal im Jahr zum Salomonstempel, zwar nicht mehr mit einem Lager wie früher, sondern mit einer Gruppe Leuten. Es ist einfach ein wunderbarer Ort. Vom 26. bis 31. Dezember geniessen wir jeweils die Ruhe hier oben. Es hat viel Platz zum Lesen und Spielen. Und, was ich sehr schätze, ich muss nur einmal kochen. Dann gibt es immer Schweinsvoressen, Kartoffelstock und Rüebli.»

