Umfrage: So kommt Brugger Neumarktplatz bei Bevölkerung an

Umfrage «Das Gebäude der Migros erinnert mich an einen Bunker»: Wie der Brugger Neumarktplatz bei der Bevölkerung ankommt Die Arbeiten am Neumarkt 2 und 3 sind im Schlussspurt – und auch sonst tut sich viel im Zentrum. Sechs Personen zwischen 16 und 87 Jahren sagen, wie ihnen das gefällt. Flavia Rüdiger Jetzt kommentieren 16.06.2022, 05.00 Uhr

Auf dem Brugger Neumarktplatz entwickelt sich derzeit einiges. Bild: Flavia Rüdiger

Rund um den roten Platz in Brugg laufen die Veränderungen auf Hochtouren. Gifi, die Haushaltswarenkette aus Frankreich, bezog zum Beispiel erst vor kurzem die Räumlichkeiten im Erdgeschoss am Neumarktplatz 4 neben dem Discounter Otto's. Zudem eröffnete das Lokal Kebap Werk nach eineinhalb Jahren Grossbaustelle im Neumarkt 2 und 3 auf dem Zentrumsplatz.

Nach einer langen Wartezeit stehen geflochtene Stühle und Sonnenschirme vor dem Restaurant für die Gäste bereit. Noch sind jedoch nicht alle Spuren der Sanierung verschwunden. So sticht die grosse Holzverkleidung neben dem «Kebap Werk» direkt ins Auge.

Laut Alisha Held, Medien-Sprecherin der Immobilienbewirtschafterin Privera AG, bleibt diese voraussichtlich bis im Juli bestehen. Dies, da die Fläche noch als Umschlagplatz für die Fassadensanierung gebraucht werde. Hinter der hölzernen Abdeckung versteckt sich eine Gewerbefläche, dessen zukünftige Mieterschaft noch nicht feststehen, so Held.

Die Arbeiten am Neumarkt 2 und 3 sind also im Schlussspurt. Doch geht eine Baustelle zu Ende, stehen bereits die nächsten Arbeiten an. Dieses Mal wird der Fokus auf das älteste Gebäude, den Neumarkt 1, gelegt. Unter anderem wird der Brandschutz verbessert. Held erklärt:

«Diese Arbeiten sind auf den Herbst geplant und gehen ungefähr ein Jahr.»

Die Meinungen über den Brugger Neumarktplatz gehen auseinander

In der Zwischenzeit ist der Sommer angekommen und die Menschen verweilen häufiger auf den ovalen Sitzinseln in der Einkaufspassage des Neumarktplatzes. Welche Gedanken und Meinungen hat die Bevölkerung über die Veränderungen und Entwicklungen des Neumarktplatzes?

Marisa Tengler, 24 Jahre, Auenstein

Marisa Tengler. Bild: Flavia Rüdiger

«Das Tolle am Neumarktplatz ist definitiv, dass keine Strasse hindurchführt. So kann man ungestört von einer auf die andere Seite wechseln und in Ruhe ‹lädele›. Die Sitzgelegenheiten in der Mitte finde ich äusserst ansprechend und schön gemacht. Zudem eignet sich die Passage gut für einen Grosseinkauf, da die Migros, der Coop sowie weitere Geschäfte sehr nahe beieinander liegen. Ich komme jedoch nur her, wenn ich gerade in der Nähe bin. Baden oder Aarau sind einfach etwas charmanter als Brugg.»

Donald Brem, 52 Jahre, Etzgen

Donald Brem. Bild: Flavia Rüdiger

«Ich kenne Brugg nun seit rund 40 Jahren. Schon meine Lehre habe ich hier gemacht und bin in der Migros das Mittagessen holen gegangen. Ja, es hat sich seither viel verändert und weiterentwickelt. Ich finde aber Brugg und vor allem der Neumarktplatz ist im Vergleich zu anderen Einkaufsorten sehr langweilig. Hier komme ich nur her, wenn ich einen Termin habe, aber nicht extra fürs Einkaufen. Dafür gehe ich lieber nach Baden oder Aarau.»

Melanie Gut, 40 Jahre, Zürich

Melanie Gut. Bild: Flavia Rüdiger

«Mir gefällt der Neumarktplatz überhaupt nicht. Erstens erinnert mich das Gebäude der Migros an einen Bunker. Zweitens hat man kein gutes Gefühl, wenn man über diesen Platz gehen muss, da die Atmosphäre heruntergekommen und ungemütlich ist. Drittens sind die Geschäfte alle so konsumorientiert ausgerichtet, dass sie mich nicht ‹anmachen›, in Brugg zu verweilen. Die Altstadt wiederum gefällt mir schon besser.»

Micheil Abdulahad, 62 Jahre, Brugg

Micheil Abdulahad. Bild: Flavia Rüdiger

«Ich wohne seit 15 Jahren in Brugg. Für mich ist es hier optimal, da ich die Ruhe mag. Der Neumarktplatz gibt aber einfach zu wenig her. Er ist kalt und hat zu wenig Besuchende. An vielen Tagen ist er fast komplett leer. Die Menschen eilen vom Bahnhof direkt zu ihrer Arbeit und haben meines Erachtens kein Bedürfnis auf dem Platz zu verweilen. Ich sehe aber, dass sich etwas tut. So zum Beispiel mit dem neuen Geschäft Gifi oder dem Lokal Kebap Werk.»

Margrit Brack, 87 Jahre, Brugg

Margrit Brack. Bild: Flavia Rüdiger

«Also mir gefällt es hier sehr gut. Ich bin in Brugg aufgewachsen und wohne immer noch hier. Ich sitze gerne auf dem breiten Brunnenrand, welcher eine optimale Höhe hat für mich. Zudem freue ich mich über die Sitzgelegenheit beim neu eröffneten ‹Kebap Werk›. Was mir jedoch nicht so passt, ist der Boden. Mit meinem Rollator wäre ich schon ein paar Mal fast gestolpert. Gleiches habe ich auch von anderen gehört.»

Isabel Müller, 16 Jahre, Brugg

Isabel Müller. Bild: Flavia Rüdiger

«Ich finde es cool hier. Es chillen immer einige Teenager auf den Sitzinseln, das gefällt mir. Der neue Gifi-Laden ist ebenfalls super. Ich habe nämlich nicht wirklich das Gefühl, dass es sonst ein grosses Angebot für uns Junge gibt. Vielleicht ist das der Grund, warum der Neumarktplatz so wenig Menschen anlockt. Das und die vielen randständigen Leute, die hier fast zu jeder Tageszeit anzutreffen sind. Mir macht das nichts aus, aber ich kann mir vorstellen, dass das vielen nicht behagt.»

