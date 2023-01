So fand Marisa Krieg ihren Weg von Brugg nach Lugano

Uf Wiederluege Aargau (1) Von Brugg über die Weltmeere nach Lugano: Wie die Aargauer Musicaldarstellerin ihr Glück im Tessin fand Marisa Krieg ist in Brugg aufgewachsen und führt seit vier Jahren zusammen mit ihrem Freund eine Tanzschule in Lugano. Die 37-jährige Musicaldarstellerin erzählt gegenüber der AZ, warum sie im Tessin gelandet ist und was sie am Aargau vermisst. Nicole Caola Jetzt kommentieren 17.01.2023, 05.00 Uhr

Von Brugg nach Lugano: Marisa Krieg ist vor vier Jahren ins Tessin gezogen. Im Hintergrund: der Monte San Salvatore. Bild: Nicole Caola

Ein sonniger Kompromiss zwischen dem Aargau und der Lombardei. Das sei der Grund, warum die Musicaldarstellerin Marisa Krieg zusammen mit ihrem Freund den Weg ins Tessin gefunden hat. «Ich bin in Brugg aufgewachsen und er kommt aus Brescia», erzählt uns die Aargauerin.

Wir treffen sie an einem Freitagmorgen in einem Restaurant in Lugano, direkt am See.

«Ein Umzug nach Italien war für mich kein Thema. Gleichzeitig kam für ihn das Auswandern in die Deutschschweiz nicht in Frage», sagt sie weiter. Vor vier Jahren trafen sie deshalb die Entscheidung, nach Pregassona, einem Quartier der Stadt Lugano, umzuziehen. Ein guter Mittelweg, findet sie: 230 Kilometer von Brugg entfernt, 170 Kilometer von Brescia.

Der Start in diesen neuen Lebensabschnitt sei für Marisa Krieg schwierig gewesen. Nicht wegen der Ankunft in einem neuen Kanton. Auch nicht wegen der neuen Sprache. Sondern wegen des Gefühls, nach langer Zeit wieder ins alltägliche Leben zurückgekehrt zu sein. «Nach der Musical-Ausbildung an der Hamburg School of Entertainment habe ich von 2011 bis 2018 an Bord eines deutschen Kreuzfahrtschiffes als Sängerin, Tänzerin und Schauspielerin gearbeitet», erklärt Krieg.

Sie listet alle Länder auf, die sie mit der «Mein Schiff»-Flotte besuchen durfte: Norwegen, Schweden, Ostsee, Karibik, Mittelamerika, Kanaren, Dubai und Oman. «Fast sieben Jahre lang war ich unterwegs. Mit zirka 3000 Passagieren war auf dem Schiff immer was los. Zum Glück hatte ich eine eigene Kabine, in die ich mich zurückziehen konnte, wenn ich ein wenig Privatsphäre brauchte.»

Uf Wiederluege Aargau – die Serie In der Serie «Uf Wiederluege Aargau» erzählen Aargauer und Aargauerinnen gegenüber der AZ, wieso sie in einen anderen Kanton ausgewandert sind und was sie am Aargau vermissen. Mit einem Fokus auf die vier Sprachregionen berichten wir aus dem Tessin, aus Graubünden, Fribourg und St.Gallen.

Ein zweites Zuhause in Lugano

Auf dem Schiff lernte sie viele neue Leute kennen. Darunter auch Andrea, ihr Lebenspartner. Er arbeitete im gleichen Entertainment-Team als Musicaldarsteller. Genau wie er kamen die meisten Tänzerinnen und Tänzer aus Italien. «Mit der Crew wurde deshalb viel mehr Italienisch als Deutsch gesprochen. Ich war froh darüber, weil ich diese Sprache schon seit immer liebe und sie bereits an der Bezirksschule in Brugg lernte», so Krieg.

Auf dem Schiff habe sie diese noch perfektionieren können und heute ist sie praktisch zweisprachig. Nach mehreren Jahren zusammen auf Welttournee, wuchs der Wunsch in Marisa und Andrea, sich irgendwo niederzulassen. Deshalb kehrte das musische Paar 2018 wieder zurück aufs Festland und fand in Lugano ein neues Zuhause.

Zur Person Bild: Nicole Caola Marisa Krieg Die Bruggerin Marisa Krieg (37) ist Musicaldarstellerin und Ballett-Pädagogin unter der Borrmann-Methodik (nach dem Waganowa System). Im Alter von 5 Jahren hat sie in der Brugger Ballettschule Graf Weissbart, die damals von Germaine Karrer und Katharina Graf geführt wurde, mit Ballett angefangen. Nach Abschluss der Kantonsschule in Aarau hat sie an der Hamburg School of Entertainment studiert. Zwischen 2011 und 2018 hat sie als Sängerin, Tänzerin und Schauspielerin auf dem deutschen Kreuzfahrtschiff Mein Schiff gearbeitet. Seit 2018 wohnt sie im Tessin, wo sie zusammen mit ihrem Freund die Tanzschule Step In Time in Massagno führt.

Das erste Jahr arbeitete Krieg in einem Büro. Diese neue alltägliche Routine und die klassische Vollzeit-Beschäftigung seien für sie ein Schock gewesen, nach so vielen Jahren auf Reisen. Sie wusste, dass diese Situation langfristig nicht tragbar war. Dann half der Zufall: Eines Tages bekamen Andrea und sie mit, dass eine Tanzschule in Massagno, ungefähr fünf Kilometer von ihrer Wohnung entfernt, zum Verkauf ausgeschrieben wurde. «Andiamo a vedere, gömmer go luege», dachten sie sich. Nach dem Besuch wurde ihnen plötzlich klar: Auf keinen Fall durften sie diese Chance verpassen und entschieden sich für den Kauf.

2019 übernahmen sie die Tanz-, Musical- und Schauspielschule «Step In Time». Die ersten Schritte machten sie zu zweit. Der Ausbruch des Coronavirus kurz nach dem Start habe sie auf die Probe gestellt. Trotzdem sei Krieg mit der Entwicklung sehr zufrieden: Mittlerweile haben sie einen dritten Lehrer und eine vierte Lehrerin eingestellt, um das Kursangebot erweitern zu können. «Wir wachsen», bemerkt sie stolz.

Die Tanzschülerinnen der Schule «Step In Time» während einer Aufführung im letzten Mai. Bild: Renato Krieg/zvg

Neue Leute kennen lernen

In Lugano neue Kontakte zu knüpfen und sich zu integrieren, sei dagegen komplizierter, meint Krieg. Ganz am Anfang habe ihr jemand gesagt, dass es tatsächlich schwierig sei, Freundschaften mit Tessinerinnen und Tessinern zu schliessen. «Chum jetzt, es wird scho ned so schlimm sii», dachte Krieg. Doch so einfach sei es nicht: Die Leute, die hier aufgewachsen sind, hätten schon ihren eigenen Freundeskreis und es brauche Zeit, Anschluss zu finden. Da Krieg auch am Abend in der Tanzschule arbeitet, bleibe wenig Freizeit übrig zum Sozialisieren. Ihre besten Kolleginnen und Kollegen seien deshalb nach wie vor die in Brugg.

Ob es sonst einige Unterschiede zwischen dem Tessin und dem Aargau gibt, fragen wir sie. «Manchmal fehlt es hier in Lugano an Offenheit und an Zukunftsgedanken. Ich habe das Gefühl, dass die Tessiner ihr eigenes Ding durchziehen wollen», antwortet Krieg. «Sie wehren sich zum Beispiel gegen die Deutschschweiz und gleichzeitig auch gegen Italien. Sie wollen anders sein als alle anderen.» Diese Mentalität gelte aber weniger für die jüngeren Generationen, die offener seien. «Natürlich haben auch die Tessiner ein bestimmtes Bild von uns», sagt sie. Deutschschweizer seien pünktlich, genau, «chli tüpflischisser – was mer au sind», lacht Krieg.

2014 war die Musicaldarstellerin und Schauspielerin Marisa Krieg die Jugendfestrednerin der Stadt Brugg. Archivbild: Sandra Ardizzone

Die Stadt Lugano habe ihr von Anfang an gut gefallen: vor allem das Wetter und die Kombination aus Berg und See, ideal zum Wandern. «Es fühlt sich schon an wie Ferien», findet sie. Was sie am meisten an Brugg vermisst – nebst ihrer Familie und Freunden – sind anständige Velowege: «Ich liebe Velo fahren. In Brugg war ich in 10 Minuten überall. Im Gegensatz dazu sind die Velowege hier zum Teil gefährlich: Die Strassen sind eng und die Autofahrer hassen Velofahrer.»

Da ihre Eltern und ihr Bruder noch in Brugg wohnen, kommt die Künstlerin immer wieder gern zu Besuch in den Aargau. Nicht so regelmässig, wie sie sich das wünsche, «aber meine Verwandten besuchen uns auch relativ oft». Darüber freut sie sich. Zurückzukommen sei immer schön. «Was ich nach wie vor gern mache, ist über den Neumarktplatz zu laufen. Dort treffe ich immer jemanden, den ich kenne.» In die Deutschschweiz zurückzuziehen sei aber keine Option, wie sie zum Schluss sagt: «Mit der Schule wollen wir in Lugano wirklich etwas aufbauen.»

Tanzschule «Step In Time» Die Schule bietet heute ungefähr zwanzig Kurse an: kreativer Kindertanz, klassischer Tanz, Modern und Jazz Dance, Stepptanz, Musical, Hip-Hop und Schauspielworkshops. Die meisten Kurse richten sich vor allem an Kinder – am Abend gibt es aber auch Erwachsenenkurse. Mehr Infos unter: www.stepintime.ch

