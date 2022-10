Brugg: Bulls Coffee erhält keinen Deal bei Höhle der Löwen

TV-Sendung «Das wird frostig»: Kaffeeunternehmer aus Schinznach-Bad gerät bei «Höhle der Löwen» an die Anti-Kaffeetrinker-Fraktion Am Dienstagabend hat Ole Bull seine kompostierbare Holzkapsel in der Sendung auf 3+ vorgestellt. Dass es zu keinem Deal kam, liegt für ihn nicht an den Investoren. Maja Reznicek 26.10.2022, 05.00 Uhr

Am 25. Oktober haben sich Kaffeeunternehmer Ole Bull (rechts) und Markenbotschafter Marco Fritsche den Löwen gestellt. zvg/Filip Stropek

Vor der Show lachten die beiden noch über den «Worst Case». Wenige Augenblicke, bevor es für Kaffeeunternehmer Ole Bull in die «Höhle der Löwen» ging, sagte sein Markenbotschafter Marco Fritsche zu ihm:

«Jede und jeder, der Kaffee mag, ist prädestiniert für das Produkt. Ausser es sind alles nur Teetrinker, dann macht das für mich keinen Sinn.»

Dass es fast genau so kommen würde, konnte da niemand ahnen.

Am 25. Oktober präsentierte der Schinznach-Bader in der Sendung, in der Start-ups bekannten Unternehmerinnen und Unternehmern Anteile ihrer Firmen gegen ein Investment anbieten, das Konzept von Bulls Coffee. Das Unternehmen mit Standort in Brugg bietet fair gehandelten «Spitzenkaffee» in kompostierbaren Holzkapseln.

Bettina Hein konnte nicht von einem Investment überzeugt werden. zvg/Filip Stropek

300’000 Franken Investment für zehn Prozent Firmenanteile boten Bull und Fritsche den Löwen. Eines der Hauptargumente: «Jeder liebt Kaffee.»

Als dann Kostproben des Getränks an die Investoren verteilt werden sollten, liess Löwin und Softwarespezialistin Bettina Hein die Bombe platzen: «Wir müssen leider vorwarnen: Wir haben eine grosse Nicht-Kaffeetrinker-Fraktion.» Für Hein war es gar die zweite Tasse in ihrem Leben. Ole Bull erinnert sich im Gespräch mit der AZ an diesen Moment der Sendung: «Da dachten ich und Marco wohl das Gleiche: Das wird frostig.»

In 880 Filialen ist das Produkt gelistet

Nach konkreten Zahlen zum Unternehmen fragten die Löwen eher verhalten. Vor allem die Beteiligung von Marco Fritsche – der selbst bereits in Bulls Coffee investiert hat und über fünf Prozent Firmenanteil verfügt – interessierte. Der Gründer konnte zudem die Listung des Produkts in den 430 Edeka-Filialen – im Nachhinein spricht Bull sogar von gesamthaft 880 Filialen von diversen Händlern – nennen. Auch das Markenzeichen von Bulls Coffee, die Holzverpackung, thematisierten die Investoren nur kurz.

Ole Bull, Kaffeeunternehmer. Maja Reznicek

Auf die Frage, ob er für diese patentiert sei, antwortete Ole Bull:

«Erfunden haben wir die Kapseln nicht, aber wir haben das Exklusivrecht für die Schweiz.»

Kurz darauf wurde klar: Weder die Löwin noch die Löwen würden in die Holzkaffeekapsel investieren. Lehnten drei der fünf Investoren das Produkt ab, weil sie selbst keinen Kaffee trinken, bezeichneten die anderen diesen zwar als «fein» respektive gut. «Aber nicht überraschend speziell», sagte Amorana-Chef Lukas Speiser.

IT-Unternehmer Jürg Schwarzenbach führte aus: «Ich sehe die einzige Einzigartigkeit bei der kompostierbaren Kapsel, alles andere habe ich schon mal irgendwo gehabt. Ob das wirklich das Alleinstellungsmerkmal ist, weiss ich nicht.»

Zu intervenieren, hat sich Bull nicht getraut

Obwohl es nicht für einen Deal gereicht hat, war der Auftritt im Beitrag des Senders 3+, der zum selben Verlag gehört wie diese Zeitung, für Ole Bull ein Teilerfolg. «Das Ziel war nicht, einen Investor zu gewinnen, sondern Präsenz und Aufmerksamkeit für unser Produkt zu bekommen.» Ein Zusatz wäre die Unterstützung der Löwen gewesen. «Jetzt sind wir halt einen Schritt langsamer unterwegs.»

IT-Unternehmer Jürg Schwarzenbach sah die Einzigartigkeit des Produkts bei der Holzkapsel. zvg/Filip Stropek

Ein bisschen enttäuscht ist Bull trotzdem. Die Diskussion über sein Produkt sei auf die Frage «Mag ich Kaffee oder nicht?» reduziert worden. Bull sagt:

«Es war schon frustrierend, dass sich fünf Leute deswegen gegen Nachhaltigkeit entschieden haben.»

Die Grundvoraussetzung – also die Liebe zum Kaffee – sei nicht gegeben gewesen. «So haben wir uns nicht wohlgefühlt und konnten nicht richtig performen.»

Den Investoren gibt der Schinznach-Bader aber keine Schuld, dass es mit dem Deal nicht geklappt hat: «Das lag nicht an den Löwen, sondern an mir.» Es sei sein erster Pitch im Fernsehen gewesen und vielleicht habe das «Fine Tuning» mit Markenbotschafter Marco Fritsche noch nicht gepasst. Ausserdem, erklärt Bull, habe er sich während der Sendung stark zurückgehalten und nicht getraut, zu intervenieren. «Heute hätte ich die Fragen ganz anders beantwortet und wäre viel genauer gewesen.»

Brack bot eine Zusammenarbeit mit der Onlineplattform an

Ole Bull kann der Teilnahme auch Positives abgewinnen: «Ich habe gesehen, wo ich noch Lücken habe, und gleich noch ein Medien- und Marketingcoaching bekommen.» Ausserdem bot Onlinehändler Roland Brack Bulls Coffee eine Zusammenarbeit mit brack.ch an. «Ich hoffe, dass andere, die den Beitrag sehen, zum Beispiel Grosshändler, mit denen wir schon seit sechs Monaten in Kontakt sind, sich sagen: Ja, jetzt machen wir das auch», fügt Bull an.

Fritsche und Bull (rechts) setzten auf «Jeder liebt Kaffee». zvg/Filip Stropek

Nichtsdestotrotz hat sich Bull die Sendung am Dienstagabend nicht angesehen. Das aber aus gutem Grund:

«Ich war eingeladen zu einer Löwen-Party. Und ich wäre ja ein schlechter Verlierer, wenn ich daran nur aus Trotz nicht teilnehmen würde.»

Ausserdem bekomme er von so vielen Support bei seinem Unternehmen, das in einem Jahr stark gewachsen sei. Augenzwinkernd sagt Bull: «Zum Glück sind nicht alles Löwen.»