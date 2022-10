Nach Diebstählen aus Fahrzeugen vier Personen festgenommen

Turgi/Stein Nach Diebstählen aus Fahrzeugen vier Personen vorläufig festgenommen Nach Meldungen zu verdächtigen Personen im Wohnquartier konnte die Polizei in Turgi und in Stein jeweils zwei mutmassliche Diebe anhalten. Sie werden verdächtigt, Diebstähle aus Fahrzeugen begangen zu haben. 28.10.2022, 10.25 Uhr

Die Polizei konnte vier mutmassliche Diebe anhalten. (Symbolbild) Laurent Gillieron

In der Nacht auf Freitag konnten Anwohner eines Quartiers in Turgi feststellen, wie zwei Unbekannte sich an einem parkierten Fahrzeug zu schaffen machten. Kurze Zeit später konnte die Kantonspolizei die beiden Männer anhalten, wie sie am Freitagmorgen mitteilt. Bei den beiden Verdächtigen handelt es sich um zwei zwanzigjährige Asylbewerber aus Algerien, welche in unterschiedlichen Unterkünften wohnhaft sind.