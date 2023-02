Wo finden in Gemeinden in der Region Brugg Jungbürgerfeiern statt

Traditionsanlass Wie organisieren die Gemeinden ihre Jungbürgerfeier? Ein Überblick über die Region Brugg Die Jungbürgerfeier steht beim Grossteil der Gemeinden des Bezirks noch im Jahresprogramm. Einige schufen die Feier allerdings ab, andere wagten einen neuen Anlauf. Noah Merz 01.02.2023, 05.00 Uhr

Viele Jugendliche assoziieren das 18. Altersjahr mit mehr Freiheit, Alkohol und dem Einstieg in das Erwachsenwerden. Aber auch weniger beachtete Verpflichtungen, Rechte und die Möglichkeit, in einer Gemeinde das Dorfleben zu prägen, nehmen Einzug in das Leben eines jeden Teenagers. Traditionell veranstalten dazu die meisten Gemeinden in der Region Brugg eine sogenannte Jungbürgerfeier für die jüngsten stimm- und wahlberechtigten Schweizerinnen und Schweizer.

Allerdings hatten einige Gemeinden in den vergangenen Jahren Schwierigkeiten, eine ausreichende Teilnehmerzahl zu erreichen. Oftmals nahmen an der Jungbürgerfeier teilweise sogar mehr Gemeinderäte als Jungbürger teil. Ein Lied davon singen kann vor allem Riniken. Aufgrund des mangelndem Interesses der Jungbürger, auch bei drei Jahrgängen zusammen, waren die Gemeinderäte an der Feier jeweils in der Überzahl.

Parallel dazu äussert Villigen die gleichen Herausforderungen. Dementsprechend haben die zwei Gemeinden inzwischen die Jungbürgerfeier abgeschafft. Die dritte Gemeinde im Bunde, die keine Feier mehr durchführt, ist Mönthal. Geschenkfrei bleiben die Jungbürger indes nicht. Der Gemeinderat verschickt jedem eine Karte und einen Müendaler Dorfgutschein. In der Gemeinde Rüfenach war die Resonanz in diesem Jahr zu gering, was zu einer Absage führte.

Nicht nur Schweizer Staatsbürger werden erwartet

Einen neuen Anlauf wagten derweil die Gemeinden Birr und Lupfig. Nachdem es 2017 eine Pause gab, haben sich die Ressortvorsteherinnen der Gemeinderäte Birr und Lupfig 2019 entschlossen, die Jungbürgerfeier wieder einzuführen. «Wir setzten dabei auf ein Angebot im lockeren Rahmen», sagt Christof Bamberger, Gemeindeschreiber von Birr. Zuletzt wurde der Anlass 2022 mit drei anstatt wie gewöhnlich zwei Jahrgängen veranstaltet, da die Durchführung 2021 pandemiebedingt nicht möglich gewesen war.

Zudem brauchen die jungen Erwachsenen keine Schweizer Staatsbürgerschaft, um teilzunehmen. Wann und wo die nächste Feier stattfindet, ist noch offen. Bamberger sagt:

«Es ist aber wiederum ein Nachtessen mit einem Rahmenprogramm vorgesehen.»

Seit mehr als 20 Jahren nimmt die Gemeinde Birrhard die Jungbürgerfeier und Neuzuzügerfeier zusammen. Laut Gemeindeschreiberin Jennifer Steinlechner sei die Unsicherheit jedoch vor zwei Jahren wegen der Pandemie, vor allem bei den Neuzuzügern, spürbar gewesen, weshalb kaum Anmeldungen eingegangen seien. Kurzerhand wurde für die Jungbürger ein Alternativprogramm aufgestellt. Heuer soll die Feier wieder im gewohnten Rahmen verlaufen. Voraussichtlich am 20. Oktober im Waldhaus in Birrhard.

Auch in diesem Jahr erfolgt am 25. August die Jungbürgerfeier in der Gemeinde Windisch. Laut Gemeindeschreiber Stefan Wagner heisst die Jungbürgerfeier neu Volljährigkeitsfeier. Gegenwärtig werden zwei Jahrgänge teilnehmen dürfen. Das Programm sieht eine Flussfahrt auf der Reuss von Mülligen zur Stroppelinsel vor.

Anschliessend soll ein Apéro folgen und voraussichtlich ein Barbecue im Garnhaus in der Gemeinde Untersiggenthal. Dass das Programm in der Vergangenheit nur etwa 15 bis 20 Jungbürger ansprach, hat laut Wagner auch Vorteile: «Man kommt viel eher miteinander ins Gespräch und hat interessante Diskussionen.»

Einen Apéro und einen Austausch mit dem Ratspräsidenten, dem Stadtrat und dem Stadtschreiber hatten die Jungbürger von Brugg im November vergangenen Jahres. Danach durften die 18- und 19-Jährigen im Kino Excelsior einen Film schauen. Das nächste Kennenlernen mit dem Stadtrat wird dann im kommenden Jahr erfolgen.

Ein Restaurantbesuch schliesst das Programm

Am 1. September gibt es in Mandach die Jungbürgerfeier. Dazu treffen sich die zwei Jahrgänge vor dem Gemeindehaus zu einem Apéro. Schliesslich begrüsst der Gemeindeammann die Teilnehmenden und klärt sie über ihre Rechte und Pflichten auf.

«Ausserdem werden sie über die Notwendigkeit, als junge Bürger bei Abstimmungen, Wahlen und im Gemeindeleben teilzuhaben, aufgeklärt», sagt Gemeindeschreiberin Carmen Stückelberger. Eine Führung, beispielsweise zur Wasserversorgung Steinbruch, und ein Abendessen im Restaurant Hirschen in Mandach runden den Abend ab.

Ebenfalls hat die Gemeinde Bözberg einen strikten Ablauf – ein Ausflug, inklusive eines Apéros und Abendessens. Als Erinnerung gibt es zudem ein kleines Geschenk.

Derzeit haben auch die Gemeinden Remigen, Hausen und Habsburg eine Feier. Und die Gemeinden Veltheim, Thalheim, Villnachern und Schinznach zelebrieren die Jungbürgerfeier zusammen.