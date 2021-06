Tourismus Kurtaxe: Spreitenbach will sie einführen und in Windisch wird sie bereits verrechnet Kurort Vindonissa? Wer im neuen Centurion Towerhotel neben dem Fachhochschul-Campus übernachtet, zahlt 1 Franken Kurtaxe pro Person und Nacht. Dominik Wyss von Aargauhotels.ch sagt, warum die Abgabe eingeführt wurde und was mit dem Geld passiert. Claudia Meier 10.06.2021, 05.00 Uhr

Das Centurion Towerhotel empfängt seit März Gäste in Windisch. Bild: Sandra Ardizzone

(22. Februar 2021)

Das Stimmvolk von Spreitenbach entscheidet am 22. Juni an der Gemeindeversammlung über die Einführung einer Kurtaxe. Wer gegen Bezahlung in einer Unterkunft übernachtet, soll künftig eine Abgabe entrichten müssen. Laut Andrea Portmann von Aargau Tourismus verlangen bisher im Aargau nur die beiden Kurorte Rheinfelden und Bad Zurzach eine klassische Kurtaxe.

Thilo Capodanno, Geschäftsleiter Brugg Regio.

Bild: zvg (7. August 2019)

Eine sogenannte Kurtaxe wollte vor sieben Jahren auch die regionale Standortförderung von Brugg Regio einführen. Das Projekt wurde aber nicht weiterverfolgt, obwohl schon nach wenigen Monaten von einer Tourismusabgabe und nicht mehr von einer Kurtaxe die Rede war. Mit der Abgabe hätten Mittel für Marketingmassnahmen generiert werden sollen, um die Zahl der Übernachtungen weiter zu steigern. Aktuell sei diesbezüglich kein Projekt geplant, sagt Thilo Capodanno, Geschäftsleiter Brugg Regio und Leiter der regionalen Standortförderung, auf Nachfrage der AZ.

Kinder und Militär müssen keine Abgabe zahlen

In Windisch hat Anfang März dieses Jahres das Centurion Towerhotel mit der Lobby im Erdgeschoss sowie 66 Zimmern im ersten und zweiten Obergeschoss neu eröffnet. Wer hier online ein Zimmer bucht, sieht auf der Reservationsmaske, dass zusätzlich zum Zimmerpreis pro Person und Nacht noch eine Kurtaxe von 1 Franken zu zahlen ist.

Für die Übernachtung im Centurion Towerhotel wird eine Kurtaxe verrechnet. Screenshot

(8. Juni 2021)

Verwaltungsrat Dominik Wyss von der Gruppe Aargauhotels.ch, zu der auch das Centurion Towerhotel gehört, sagt auf die Frage, ob alle die Kurtaxe von 1 Franken pro Nacht bezahlen müssen: «Ja, alle, ausser Kinder und das Militär.»

Dominik Wyss ist Hotelier und Verwaltungsrat Aargauhotels.ch.

Bild: Chris Iseli (19. Oktober 2018)

Die Abgabe werde auf freiwilliger Basis erhoben und bei der Mehrwertsteuer versteuert. Laut Dominik Wyss war es dem Unternehmen ein Anliegen, die Taxe ab der Eröffnung in Windisch zu erheben und nicht nachträglich einführen zu müssen, um den Erklärungsbedarf klein zu halten.

Die Einnahmen aus der Kurtaxe in Windisch sollen für ein Gästeprojekt eingesetzt werden, das noch nicht spruchreif ist. Denkbar ist eine Tourismuskarte, wie sie Hotelgäste in Davos oder Adelboden kennen, mit der man den Ortsbus gratis benutzen oder günstiger respektive kostenfrei ins Schwimmbad oder Museum kann.

Aus der Kurtaxe ist eine «City Tax» geworden

Um das Projekt in der Region Brugg zu realisieren, müssen laut Dominik Wyss aber noch einige Absprachen mit lokalen Partnern wie Tourismus Region Brugg oder den Gewerbevereinen geführt werden. Der Hotelier ergänzt:

«Ein wichtiger Punkt ist, dass möglichst alle Hotels, Bed & Breakfast und Airbnb mitmachen oder die Leistungen nur den Partnern zu gut kommen. Aus zeitlichen Gründen sind wir hier noch nicht sehr weit.»

Auf die Frage, ob man für das Erheben der Kurtaxe nicht wie Spreitenbach die Gemeindeordnung von Windisch anpassen müsste, verweist Wyss darauf, dass man von einer «City Tax» sprechen wolle und den Begriff auf dem Online-Reservationstool entsprechend korrigiere.

Als Kurort könnte man sich in der Region Brugg den Stadtteil Schinznach-Bad vorstellen. «Das Kurhotel Im Park in Schinznach-Bad berechnet den Gästen aktuell keine Kurtaxe», sagt Marketingleiterin Heidi Feuz. Die Bad Schinznach AG leiste in Form von Mitgliedschaften Beiträge an die kantonale und lokale Tourismusorganisation sowie die Standortförderung. Die Frage, ob das Hotel an der Einführung einer Abgabe interessiert wäre, beantwortet sie nicht.